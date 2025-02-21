Kuzey Kore'ye Yaptırımlar İçin İlk Toplantı - Son Dakika
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Kuzey Kore'ye Yaptırımlar İçin İlk Toplantı

MSMT, Kuzey Kore'ye BM yaptırımlarının uygulanması için ilk toplantısını Washington'da yaptı.

21.02.2025 09:59
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ABD dahil 11 ülke tarafından kurulan ve Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı hedefleyen Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) yürütme kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan ortak açıklamada, tüm devletlere Kuzey Kore'ye karşı uluslararası barış ve güvenliği koruma çabalarına destek verme çağrısında bulunuldu.

Batılı ülkeler, nükleer silah ve balistik füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'ye karşı harekete geçti. ABD, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Yeni Zelanda hükümetleri tarafından kurulan ve Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı hedefleyen Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) yürütme kurulu ilk toplantısını ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında yayınlanan ortak açıklamada, MSMT'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasına yönelik çabalara yardımcı olmayı hedeflediği vurgulandı.

"Kuzey Kore'den gelen tehditleri önlemeye kararlıyız"

MSMT'nin Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programlarını izleyen yaptırımlar kurulunu dağıtan BM Güvenlik Konseyi vetosu sonrasında Ekim 2024'te kurulduğu hatırlatılan açıklamada, "MSMT'ye katılan devletler, uluslararası barış ve güvenliği koruma, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme politikasını sürdürme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarından kaynaklanan tehditleri önleme konusunda kararlıdır" denildi.

MSMT'den tüm devletlere çağrı

MSMT yürütme kurulunun Kuzey Kore ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Diyalog yolunun açık olduğunu bir kez daha yineliyor ve tüm devletleri Kuzey Kore ve onun BM Güvenlik Konseyi kararı ihlallerini kolaylaştıranlardan gelen tehditler karşısında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik küresel çabalara destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore'ye Yaptırımlar İçin İlk Toplantı - Son Dakika

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