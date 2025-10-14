Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti

Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti
14.10.2025 04:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın, haftalardır süren protestoların ve ordunun göstericilere destek vermesinin ardından ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Rajoelina, yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım" açıklamasında bulundu.

Madagaskar'da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine tepki olarak başlayan ve kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime karşı kitlesel hale gelen protestolar ülkede siyasi krize neden oldu.

Muhalefet lideri Siteny Randrianasoloniaiko, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın gerçekleştirmesi beklenen ulusa sesleniş konuşmasının 1 gün öncesinde, Pazar günü ülkeden ayrıldığını ve şu anda nerede olduğunun bilinmediğini iddia etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre; Randrianasoloniaiko "Cumhurbaşkanlığı çalışanlarını aradık ve Rajoelina'nın ülkeyi terk ettiğini doğruladılar" derken, askeri kaynaklar ise Rajoelina'nın Pazar günü Fransız ordusuna ait Casa tipi bir uçakla Madagaskar'ı terk ettiğini ifade etti.

Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti

"GÜVENLİ BİR YER BULMAK ZORUNDA KALDIM"

Rajoelina, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti

PROTESTOLARDA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Madagaskar'da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı protesto gösterileri başlamış, gençlerin yoğun olarak destek verdiği eylemler kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime tepki olarak kitlesel bir hal almıştı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.

Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti

ORDU GÖSTERİCİLERE DESTEK VERDİ

2009'daki darbede kritik bir rol oynayan elit askeri birlik CAPSAT geçtiğimiz hafta sonu protestoculara destek vererek "Göstericilere ateş açmayı reddettiğini" duyurmuştu. Gelişmelerin ardından ordu General Demosthene Pikulas'ı yeni genelkurmay başkanı olarak atamıştı. Ayrıca Senato, anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda seçimlere kadar bu görevi üstlenen Senato Başkanı'nı görevden alarak yerine Jean André Ndremanjary'ı getirmişti.

Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti

RAJOELİNA DARBE GİRİŞİMİ SUÇLAMASINDA BULUNMUŞTU

Rajoelina'nın ofisinden yapılan açıklamada ise, ordunun "yasadışı şekilde ve zor kullanarak iktidarı ele geçirme girişimi başlattığı" belirtilerek, "Durumun son derece ciddi olması nedeniyle, bu istikrarsızlaştırma girişimini şiddetle kınıyor ve ülkenin tüm güçlerini anayasal düzeni ve ulusal egemenliği savunmak için birleşmeye çağırıyoruz" denilmişti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Andry Rajoelina, Madagaskar, Politika, Güvenlik, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı Hemen kapatıldı Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı
Çok büyük sürprizler oldu İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları Çok büyük sürprizler oldu! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Teksas’ta uçak kazası: 2 ölü Teksas'ta uçak kazası: 2 ölü
Taraftarlar o ismin de kadro dışı kalmasını istiyor Taraftarlar o ismin de kadro dışı kalmasını istiyor
Türkiye’nin ayakkabı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti
Suriye lideri Şara’nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak “Uzun sürecek“ diyen profesör tarih verdi İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? "Uzun sürecek" diyen profesör tarih verdi
Takımın yıldızı pizzacı 54 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası Elemeleri’nde tarih yazıyor Takımın yıldızı pizzacı! 54 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası Elemeleri'nde tarih yazıyor
Dünyanın gözü Gazze’de Rehineler serbest bırakılıyor Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor
Fenerbahçe’deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler Fenerbahçe'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler

07:20
Mısır’daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon
00:22
Türkiye’nin konuştuğu olayla ilgili çarpıcı yorum: Pis kokular yayılıyor
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili çarpıcı yorum: Pis kokular yayılıyor
23:38
Tedesco, Bayern Münih’in orta sahadaki beynini istiyor
Tedesco, Bayern Münih'in orta sahadaki beynini istiyor
22:50
Almanya’daki maçta 66 gol Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı
Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı
22:25
Uçak neden pas geçti Sisi’yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş
22:24
’’Artık nefesimiz tükendi’’ diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar
21:45
Icardi’nin geleceği hakkında tüm dengeleri değiştirecek gelişme
Icardi'nin geleceği hakkında tüm dengeleri değiştirecek gelişme
20:07
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu’da kalıcı barışı inşa ettik
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik
18:49
Mısır’daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri bomba
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba
18:23
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
12:16
Tarih belli oldu Türkiye ülke genelinde 5G’ye geçiyor
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 07:50:59. #7.12#
SON DAKİKA: Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.