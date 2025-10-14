Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti

Madagaskar'da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine tepki olarak başlayan ve kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime karşı kitlesel hale gelen protestolar ülkede siyasi krize neden oldu.

Muhalefet lideri Siteny Randrianasoloniaiko, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın gerçekleştirmesi beklenen ulusa sesleniş konuşmasının 1 gün öncesinde, Pazar günü ülkeden ayrıldığını ve şu anda nerede olduğunun bilinmediğini iddia etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre; Randrianasoloniaiko "Cumhurbaşkanlığı çalışanlarını aradık ve Rajoelina'nın ülkeyi terk ettiğini doğruladılar" derken, askeri kaynaklar ise Rajoelina'nın Pazar günü Fransız ordusuna ait Casa tipi bir uçakla Madagaskar'ı terk ettiğini ifade etti.

"GÜVENLİ BİR YER BULMAK ZORUNDA KALDIM"

Rajoelina, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

PROTESTOLARDA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Madagaskar'da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı protesto gösterileri başlamış, gençlerin yoğun olarak destek verdiği eylemler kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime tepki olarak kitlesel bir hal almıştı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.

ORDU GÖSTERİCİLERE DESTEK VERDİ

2009'daki darbede kritik bir rol oynayan elit askeri birlik CAPSAT geçtiğimiz hafta sonu protestoculara destek vererek "Göstericilere ateş açmayı reddettiğini" duyurmuştu. Gelişmelerin ardından ordu General Demosthene Pikulas'ı yeni genelkurmay başkanı olarak atamıştı. Ayrıca Senato, anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda seçimlere kadar bu görevi üstlenen Senato Başkanı'nı görevden alarak yerine Jean André Ndremanjary'ı getirmişti.

RAJOELİNA DARBE GİRİŞİMİ SUÇLAMASINDA BULUNMUŞTU