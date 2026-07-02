Madımak Katliamı'nın Yıldönümünde Talepler

(ADIYAMAN)- Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, Madımak Katliamı'nın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Sivas Katliamı dosyasının yeniden ele alınmasını, tüm sorumlular hakkında etkili soruşturma yürütülmesini ve Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesini istedi.

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan Madımak Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Mimar Sinan Parkı'nda düzenlenen açıklamayı İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şube Başkanı Avukat Bülent Çınar okudu.

Platform adına yapılan açıklamada, Madımak Katliamı'nın yaşam hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine yönelik ağır bir saldırı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sivas Katliamı; yaşam hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine yönelik, insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biridir" denildi. Aradan geçen yıllara rağmen katliamın tüm boyutlarıyla aydınlatılmadığı savunulan açıklamada, gerçek sorumluların yargı önüne çıkarılmadığı, kamu görevlilerinin sorumluluğunun ise etkin biçimde soruşturulmadığı ifade edildi.

"YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI SALDIRIDA 124 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI"

Açıklamada, saldırıya ilişkin yargı sürecine de değinildi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı belirtilen saldırı kapsamında yalnızca 124 kişi hakkında dava açıldığı ifade edilen açıklamada, yargılama sürecinde birçok fail hakkında etkili kovuşturma yürütülmediği öne sürüldü. Açıklamada, sanıklardan Ali Kurt ve Mevlüt Atalay'ın pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde yer alan iddiaların yargılama makamlarınca etkili biçimde araştırılmadığı belirtildi.

"CEZASIZLIĞIN KURUMSALLAŞMASININ ÇARPICI ÖRNEKLERİNDEN BİRİ"

2012 yılında davanın önemli bir bölümünün zamanaşımı gerekçesiyle düşürüldüğü hatırlatılan açıklamada, yıllar içinde çok sayıda hükümlünün tahliye edildiği veya farklı hukuki düzenlemelerden yararlandırıldığı ifade edildi. Firari sanıklardan bir kısmı hakkında dosyaların teknik olarak açık göründüğü ancak aradan geçen uzun süre nedeniyle etkili bir yargılama yürütülmediği savunuldu. Açıklamada, "Bu tablo, ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlığın kurumsallaşmasının en çarpıcı örneklerinden biridir" ifadelerine yer verildi.

Platform açıklamasında, Sivas Katliamı'nın yalnızca bir linç girişimi olarak ele alınamayacağı belirtildi. Katliamın planlanması, gerçekleşmesi ve sonrasında yürütülen cezasızlık politikalarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiği ifade edilen açıklamada, kamu görevlileri ile örgütlü yapıların sorumluluğunun bağımsız ve etkili biçimde araştırılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, hakikatin ortaya çıkarılmasının demokratik toplum düzeni ve toplumsal barış açısından vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ZAMAN AŞIMI KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine de dikkat çekilen açıklamada, devletin yaşam hakkını koruma, nefret saikli saldırıları önleme, etkili soruşturma yürütme, failleri yargılama ve mağdurların hakikat, adalet ve onarım hakkını güvence altına alma yükümlülüğü bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, insanlığa karşı suçlarda cezasızlığın önlenmesi ve etkili başvuru hakkının sağlanmasının devletlerin temel yükümlülükleri arasında olduğu belirtilerek, "İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı kabul edilemez" denildi.

MADIMAK OTELİ İÇİN "UTANÇ MÜZESİ" TALEBİ

Açıklamada, katliamın yaşandığı Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi"ne dönüştürülmesi yönündeki toplumsal talebin karşılanmadığı ifade edildi. Bu durumun geçmişle yüzleşme iradesindeki eksikliği gösterdiği savunulan açıklamada, Madımak Oteli'nin hafıza ve yüzleşme mekanı olarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

PLATFORM TALEPLERİNİ SIRALADI

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, açıklamasında taleplerini de kamuoyu ile paylaştı.

Platform, insanlığa karşı suçlarda zamanaşımını ortadan kaldıracak yasal düzenlemelerin yapılmasını, Sivas Katliamı dosyasının yeniden ele alınmasını, kamu görevlileri dahil tüm sorumlular hakkında etkili ve bağımsız soruşturma yürütülmesini istedi. Açıklamada ayrıca katliamın tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için bağımsız bir Hakikat Komisyonu kurulması, Madımak Oteli'nin Utanç Müzesi olarak düzenlenmesi ve 2 Temmuz'un "İnsanlığa Karşı İşlenen Suçları Kınama Günü" olarak kabul edilmesi talep edildi.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Açıklamanın sonunda Sivas'ta yaşamını yitirenler saygıyla anıldı. Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu açıklamasında, "Sivas'ta yitirdiğimiz canları saygıyla anıyor; ailelerinin, yakınlarının ve adalet mücadelesini sürdüren herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Unutmadık. Unutturmayacağız. Hakikat ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.