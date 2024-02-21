Makaron sevkiyatı polisin takibiyle önlendi - Son Dakika
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Makaron sevkiyatı polisin takibiyle önlendi

Makaron sevkiyatı polisin takibiyle önlendi

Adana'dan İzmir'e boş makaron sevkiyatı yapan şüpheli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, 7 milyon 140 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

21.02.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
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Makaron sevkiyatı polisin takibiyle önlendi

MANİSA - Adana'dan İzmir'e boş makaron sevkiyatı yapan şüpheli, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada, 7 milyon 140 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirilirken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, İ.Ö. adlı bir kişinin aracıyla Adana'dan İzmir'e bandrolsüz boş makaron sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından araç, polis ekipleri tarafından Turgutlu ilçesinde durduruldu. Yapılan aramada ise 7 milyon 140 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

İ.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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