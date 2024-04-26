Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borçları Tartışma Konusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borçları Tartışma Konusu

Geniş Video İzle

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, eski ve yeni AKP'li Belediye Başkanlarının söylediği belediye borcu arasında 9 milyon lira fark olduğunu belirterek, bu rakamın her bir Malatyalı için 30 bin liraya tekabül ettiğini belirtti.

26.04.2024 14:24  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, eski ve yeni AKP'li Belediye Başkanlarının söylediği belediye borcu arasında 9 milyon lira fark olduğunu belirterek, bu rakamın her bir Malatyalı için 30 bin liraya tekabül ettiğini belirtti.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, seçimlerden sonra Malatya'nın gerçekten sahipsiz kaldığını söyledi. Yıldız, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanları için 'halef ve selef başkanlar' diyerek belediyenin ne kadar borcu olduğu konusunda hemfikir olmadıklarını söyledi.

Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Malatya Büyükşehir Belediyemizde görevi devreden AKP'li Belediye Başkanına göre 8 milyar TL civarında; görevi devr alan görevi devralan AKP'li belediye başkanına göre ise toplam borç 17 milyar TL  civarında borç var. Hangi AKP'liye inanacağız, hangi AKP'liye güveneceğiz? Malatya şu anda bunu düşünüyor. Peki, bu fark öyle küçük bir fark mı? Tabi ki değil. Yaklaşık 9 milyar civarında devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Malatya'nın nüfusunun 600 bin olduğunu düşünürsek her Malatyalıya 30 bin TL verecek bir paradan bahsediyoruz. Her Malatyalının 30 bin TL'sinin hesabını Malatya Büyükşehir'den sormak istiyoruz. Bu parayla deprem bölgesindeki şehrimizde 3 bin tane ev yapılırdı. Malatya zaten belirsizliğin şehri, başkenti olmuştu, sahipsiz kalmıştı. Vatandaşın deprem sonrası bunca derdi içinde Malatya kamuoyunu yeni bir tartışmaya yeni bir belirsizliğe Malatya kamuoyunu oyalayan yeni bir sürece imza atan AK Parti'nin liyakatsizliği bir defa daha Malatya'yı meşgul ediyor.

"MALATYALININ AKLIYLA ALAY EDİYORLAR"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in belediyeyi büyük bir borçla devr aldığını söyleyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sami Er, belediyeyi büyük bir borç batağı içinde devr aldıklarını, personel maaşlarını bile ancak kredi çekerek ödediklerini söylüyor. Diğer yandan ise Selahattin Gürkan böyle bir borç yükünün olmadığını, nerdeyse Belediye'yi kasası dolu şekilde bıraktığını iddia ediyor. Bu durum Malatya halkının aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Malatyalının aklıyla hiç kimse alay edemez.  Hiç kimsenin haddine değildir. En basit bir bakkal işletmesinde bile kar-zarar yada alacak verecek hesabı yapılabiliyorken Malatya Büyükşehir Belediyesi gibi yüzlerce bürokratı olan devasa bir kurumda birbiriyle çelişen rakamların havada uçuşması akılla izah edilebilir bir şey değildir. Sami Er önümüzdeki 5 yılın bugünden başarısızlığını sığdıracak bir bahane mi arıyor, yoksa gerçekten hepimizin ortak malı olan Büyükşehir belediyemiz gerçekten büyük bir borç batağı içinde mi merak ediyoruz."

Malatya Büyükşehir Belediyesi\'nin Borçları Tartışma Konusu
Kaynak: ANKA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Barış Yıldız, Malatya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borçları Tartışma Konusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Borçları Tartışma Konusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement