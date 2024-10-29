Malatya'da Cumhuriyet Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Cumhuriyet Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi

Geniş Video İzle

Malatya Valiliği'nce Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.

29.10.2024 09:57  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - Malatya Valiliği'nce Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle birlikte coşkuyla kutlanıyor. Malatya Valiliği'nce Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Malatya İnönü Caddesi üzerinde bulunan Doğa Cadde önünde başlayan yürüyüş, Sümerpark önünde sona erdi. Yürüyüşe; Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Malatya İl Örgütü korteje geniş katılım sağladı

CHP Malatya İl Örgütü, parti il binası önünde kısa süreli düzenlediği etkinliğin ardından İl Başkanı Barış Yıldız, Yeşilyurt ilçe Başkanı Hakkı Ayas ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, İl genel meclis üyeleri ve çok sayıda partiliyle birlikte gençlik örgütünün taşıdığı Atatürk ve Türk bayrağıyla kortej oluşturdu. Kortej, parti il binasından yürüyerek Valiliğin düzenlemiş olduğu fener alayı ve bayrak yürüyüşüne katılım sağladı.

Mehter Takımı yürüyüşe eşlik etti

Mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.  Coşkuyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi:

"Daha çok çalışacağız. Bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğunda daha ileriye gideceğiz. Bu gayretli çalışmalar, bizi daha hür ve bağımsız yapacak. 86 milyon evladımızı sımsıkı kucaklayacağız. Hiçbir evladımızı dışta bırakmayacağız. Aramıza nifak tohumu sokmak isteyen hainlere ve işbirlikçilerine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu devleti kıyamete kadar yaşatacağız. Hakkı, hukuku ve adaleti her şartta haykırmaya devam edeceğiz. Biz sömürmeyi, öldürmeyi, katletmeyi değil yaşatmayı, gözyaşı silmeyi biliriz. Zulümle abad olunmaz. Zulmedenler elbette bunun hesabını verecektir. İslam dünyasını kana bulayanlar, çocukları ve kadınları paramparça edenler elbet Rabbimizin gazabına uğrayacaktır. Biz ay yıldızlı al bayrağımızı havaya kaldıracağız, daha yükseklere çıkaracağız ve bu cumhuriyete, bu devlete sahip çıkacağız."

Vali Yavuz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

Malatya\'da Cumhuriyet Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi
Kaynak: ANKA

Malatya Valiliği, Malatya Valiliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Cumhuriyet Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:30:23. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Cumhuriyet Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.