Malatya\'da Cumhuriyet Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü Düzenlendi

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(MALATYA) - Malatya Valiliği'nce Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerle birlikte coşkuyla kutlanıyor. Malatya Valiliği'nce Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Malatya İnönü Caddesi üzerinde bulunan Doğa Cadde önünde başlayan yürüyüş, Sümerpark önünde sona erdi. Yürüyüşe; Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, askeri ve mülki erkan, siyasi partilerin başkanları ve temsilcileri, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Malatya İl Örgütü korteje geniş katılım sağladı

CHP Malatya İl Örgütü, parti il binası önünde kısa süreli düzenlediği etkinliğin ardından İl Başkanı Barış Yıldız, Yeşilyurt ilçe Başkanı Hakkı Ayas ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, İl genel meclis üyeleri ve çok sayıda partiliyle birlikte gençlik örgütünün taşıdığı Atatürk ve Türk bayrağıyla kortej oluşturdu. Kortej, parti il binasından yürüyerek Valiliğin düzenlemiş olduğu fener alayı ve bayrak yürüyüşüne katılım sağladı.

Mehter Takımı yürüyüşe eşlik etti

Mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. Coşkuyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi:

"Daha çok çalışacağız. Bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğunda daha ileriye gideceğiz. Bu gayretli çalışmalar, bizi daha hür ve bağımsız yapacak. 86 milyon evladımızı sımsıkı kucaklayacağız. Hiçbir evladımızı dışta bırakmayacağız. Aramıza nifak tohumu sokmak isteyen hainlere ve işbirlikçilerine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu devleti kıyamete kadar yaşatacağız. Hakkı, hukuku ve adaleti her şartta haykırmaya devam edeceğiz. Biz sömürmeyi, öldürmeyi, katletmeyi değil yaşatmayı, gözyaşı silmeyi biliriz. Zulümle abad olunmaz. Zulmedenler elbette bunun hesabını verecektir. İslam dünyasını kana bulayanlar, çocukları ve kadınları paramparça edenler elbet Rabbimizin gazabına uğrayacaktır. Biz ay yıldızlı al bayrağımızı havaya kaldıracağız, daha yükseklere çıkaracağız ve bu cumhuriyete, bu devlete sahip çıkacağız."

Vali Yavuz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.