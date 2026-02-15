Malatya\'da Hızır Cemi ve Lokması Etkinliği

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Hz. Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı tarafından, Anadolu Alevilerince üç gün tutulan Hz. Hızır Oruçu'nun ardından Hızır cemi ve lokması düzenlendi. Etkinlikte Ehlibeyt inancında Hz. Hızır'ın yeri ve Kur'an'daki kıssası üzerine sunumlar yapıldı.

Alevi inanç takviminde önemli bir yere sahip olan Hızır Orucu, 10-11-12 Şubat tarihlerinde tutuluyor. Alevi inancında Hızır; yolda kalanların yoldaşı, darda kalanların yardımcısı olarak kabul ediliyor ve 'her yerde hazır ve nazır olan" şeklinde tanımlanıyor.

Saat 11.00'de Hızır cemiyle başlayan etkinlik, "Ehlibeyt inancında Hz. Hızır, lokması ve Kur'an'da Hızır" konulu sunumun ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

"Üç gün orucumuzu tutar, ardından lokmamızı paylaşırız"

Vakıf Başkanı Ergun Tuluk Dede, Hz. Hızır ve lokması konusunda ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İnancımızda büyük bir yeri olan Hazreti Hızır lokması her yıl Ocak 10-15 Şubat tarihleri arasında tutulur. Ulularımızın, dedelerimizin belirttiği oruç günleri 13, 14, 15 ya da 10, 11, 12 olarak değişiklik gösterebilir. Ancak ay içinde, inancımız gereği üç gün orucumuz vardır. Akabinde lokma paylaşımımız inancımızda büyük yer tutmaktadır."

Biz de bu minvalde, Cenabıallah'ın sağlık, sıhhat nasip ettiği süreç içerisinde canlarımızla beraber aşlarımızı, lokmalarımızı kaynatıp Hızır Aleyhisselam aşkına gelen canlara pay edeceğiz inşallah. Şu an cemimiz yürütülüyor. Cemimiz bitiminde lokma ikramımız olacak. Lokmamızı pay edeceğiz."

"Lokmamızın büyük bölümü canlarımızın katkısıyla hazırlanmıştır"

Ergun Tuluk Dede, oruçla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hızır Aleyhisselam'ın ayet-i kerimede, Kehf Suresi 60. ayette başlayıp 82. ayete kadar Musa Aleyhisselam'la yapmış olduğu yolculukla alakalı kıssa vardır. Ayrıca Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimizin hastalığa yakalanıp daha sonra şifa bulduğu sürece dair rivayetler de bulunmaktadır. Süreç uzun. Ayet-i kerimede de belirtilen Hızır Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki zikri neticesinde, bu minvalde üç gün orucumuzu tutar ve akabinde lokmalarımızı ikram ederiz inşallah. Burada tabii ki şu anlaşılmasın; biz vakıf olarak organizasyonu üstlenmişiz, ancak yüzümüz ayakların altında, türaplarıyız hepsinin. Şu an Allah nasip ederse 10 tane kurban kesmişiz, koç kesmişiz. Kaynayan kazanlarımızda pişen aşımızın, lokmamızın yüzde 90'ı canlarımızın katılımıyla hazırlanmıştır."

Biz bu minvalde burada ne kadar birleşirsek, ne kadar kucaklaşırsak, ne kadar yapıcı olursak; işte bunun somut karşılığı gözle görülüyor. Bu vesileyle sizlerin de eline, emeğine, yüreğine sağlık diyorum. İyi ki varsınız, sesimizi duyuruyorsunuz. Hak Muhammed Ali yar ve yardımcınız olsun. Ali baş, Hızır yoldaşınız olsun diyorum."

Saat 13: 00'deki toplantıyı açan Vakıf Başkanı Ergun Tuluk, katılımcılara ve Hızır lokmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

"Vakfımızın bu noktaya gelmesi bizi gururlandırıyor"

Vakfın bir önceki Başkanı Celal Abbas Karaduman da şöyle konuştu:

"Her geçen gün vakfımızın bu kadar büyümesi, bu noktalara gelmiş olması ve buradaki bu kalabalığı görmüş olmamız bizi her zaman onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Her zaman şahsım, yönetimim, eski yönetimimiz ve şu andaki yönetimimizle birlikte köylülerimiz adına sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Lütfen bu tür etkinliklerimize gelirken misafirlerinizi de getirin, komşularınızı da getirin."

"Bu meclis çok önemli bir meclistir"

İmam Cafer-i Sadık Camisi hocası, Alevi alimi Serhat Aktaş da Ehlibeyt inancında Hızır ve Kur'an'da Hızır üzerine sunum yaptı. Aktaş, şunları söyledi:

"Bu meclis çok önemli bir meclistir. Hazreti Hızır lokması, rivayetlerde ve Ehlibeyt Aleyhisselam'ın sözlerinde, buyruklarında en çok ismi geçen peygamberlerden biridir; Hazreti Hızır'dır. Yaklaşık 25 tane Ehlibeyt kaynağında Hazreti Hızır'ın ismi 600'den fazla yerde geçmektedir. Bu da gösteriyor ki Ehlibeyt Aleyhisselam Hazreti Hızır'a ne kadar önem ve teveccüh etmişlerdir. Bugün Ehlibeyt dostlarının burada toplanmasının sebebi de aslında Ehlibeyt Aleyhisselam'ın Hazreti Hızır'a verdiği önem ve değerdir."

Hz. Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Hızır cemi ve lokması etkinliğine AK Parti il Başkanı Ali Bakan, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, CHP İlçe Başkanı ve yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Alevi derneklerinin başkanları, dedeler ve çok sayıda Alevi yurttaş katıldı. Hızır cemi ve hızır lokması etkinliği, Ali Ekber Karaduman dedenin yemek duasının ardından lokmaların dağıtılmasıyla program sona erdi.