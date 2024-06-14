Malatya'da İşçilerin Alacakları Verilmediği İçin Eylem Yaptığı İddia Edildi - Son Dakika
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Malatya'da İşçilerin Alacakları Verilmediği İçin Eylem Yaptığı İddia Edildi

Malatya'da çarşı inşaatında çalışan işçiler, iki aylık alacaklarının verilmeyerek işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçilere destek veren CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, TOKİ'den zengin olan bu firmaların işçinin emeği ile oynatılamayacağını belirtti.

14.06.2024 09:51
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(MALATYA) - Malatya'da çarşı inşaatında çalışan işçiler, iki aylık alacaklarının verilmeyerek işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçilere eylemlerinde destek veren CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "İşçilerin son 2 aylık maaşları içeride. Hem işten çıkarmışsınız hem de maaşlarını vermiyorsunuz. TOKİ'den zengin olan bu arkadaşları işçinin emeği ile oynatmayız" dedi.

Malatya çarşı merkezinde inşa süreci devam ediyor. Çarşı inşaatı işini yapan yüklenici firmaların birinde işten çıkarıldıkları iddia edilen 120 işçi, iki gündür eylem yapıyor. İşçiler adına konuşan Emre Kocabaş, "Bayram öncesi bizleri mağdur ettiler. Herkes perişan halde. Bizim sesimizi duysunlar. Aç kaldık. 200'e yakın işçi vardı. Bir kısmı memleketlerine gitti. Karşımızda muhatap yok. Çevik kuvvet bizlere müdahale ediyor. Şu an yatacak yerimiz bile yok. Şantiyeye giremiyoruz" dedi.

"TOKİ'den zengin olan bu arkadaşları işçinin emeği ile oynatmayız"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şunları söyledi:

"Son yıllarda Türkiye'nin halini biliyoruz. Mevcut firmanın adı Leda inşaat. Leda inşaat, son yıllarda AK Parti iktidarından sonra kurulmuş, ne hikmetse aldığı ihalelerin hepsi de TOKİ'den alınmış. TOKİ'nin zengin ettiği firmalardan birisi. 2011'den beri yaklaşık 30'un üzerinde ihale almış. Eski şire pazarının olduğu şantiyedeyiz. İnşaatı kim yapıyor; Leda yapıyor. Kahramanmaraş'taki inşaatı kim yapıyor; Leda yapıyor. Pütürge'deki deprem evlerini kim yapıyor; Leda yapıyor. İstanbul TOKİ'deki evleri Leda yapıyor. Malatya'daki firmalar hafriyat ihalelerini bile alamazlarken ne hikmetse TOKİ'nin verdiği tüm ihaleler, Leda gibi firmalara veriliyor. Bu firmalar son yıllarda zengin oluyor. Biz Leda'nın aldığı işleri geçtik, zengin olmasını geçtik, ihalelerin nasıl Leda'ya akıtıldığını da geçtik, burada özel bir durum var. Bayram arifesindeyiz. Burada çalışan işçilerin çocukları bayramlık, ana babası kurbanlık bekliyor. TOKİ sizi zengin ettiyse hesabını sonra verirsiniz ama bu işin hesabını ahirette bile veremezsiniz. Malınızda mülkünüzde kimsenin gözü yok. Bayram öncesi işçinin hakkını vermemek ayrıdır. İşçilerin son 2 aylık maaşları içeride. Hem işten çıkarmışsınız, hem de maaşlarını vermiyorsunuz. TOKİ'den zengin olan bu arkadaşları işçinin emeği ile oynatmayız. Yanlarındayız. Seslerini tüm Türkiye'ye duyuracağız."

"Bir günde işçiye düşmanca bir tavırla mağdur etmenin vicdanda yeri yok"

İşçilerin bir gecede işten çıkarıldıklarını ifade eden Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sadece maaşlarını vermemek değil bir gecede aynı anda yatacak yerlerinden çıkarıp, yemeklerini dahi kesip, bir günde işçiye düşmanca bir tavırla mağdur etmenin bu milletin vicdanında yeri yok. Hem firma yetkililerine hem de bu inşaatı denetleyen kamu kurumlarına da söylüyoruz; bu işe bir an önce el atın ve işçinin hakkını işçiye verin. Yazık, günahtır şu vincin tepesine çıkmak her babayiğidin harcı değil ama birini bayram günü evine boynu bükük göndermeye kalkarsanız o cesareti sergiler ve oradan sizleri protesto eder. Bu ekmek kavgası başka bir şeye benzemez. Biz, ekmek kavgalarında yanlarındayız, haklarını talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak seslerini buradan Türkiye'ye duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya'da İşçilerin Alacakları Verilmediği İçin Eylem Yaptığı İddia Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da İşçilerin Alacakları Verilmediği İçin Eylem Yaptığı İddia Edildi - Son Dakika
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