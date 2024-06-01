Malatya'da İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki - Son Dakika
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Malatya'da İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki

Malatya\'da İsrail\'in Filistin\'deki katliamına tepki

Malatya'da hekimler ve sağlık çalışanlarının düzenlediği 'Sessiz Yürüyüş' eylemi, İsrail'in Filistin'deki soykırımına tepki göstermek için 29. haftasında da devam etti. Vatandaşlar, İsrail'in Gazze ve Refah'ta yaptığı soykırıma karşı 'Hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı yürüyor' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte yapılan basın açıklamasında, Gazze'de yaşanan katliamın boyutları ve etkileri anlatıldı.

01.06.2024 18:56
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İsrail'in Filistin'deki katliamına tepkiler tüm dünyada sürerken Malatya'da da hekimler ve sağlık çalışanlarının "Sessiz Yürüyüş" eylemi 29'uncu haftasında da devam etti.

Malatya'da bir araya gelen vatandaşlar, "Hekimler ve sağlık çalışanları terör soykırım ve işgale karşı yürüyor" sloganıyla İsrail'in Gazze'de ve Refah'ta yaptığı soykırıma tepki gösterdi.

Eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünden başlayan yürüyüş ile Kernek Karagözlüler Camii önüne kadar yürüyen vatandaşlar katliamı kınadı.

Burada basın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, 29 haftadır bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, Gazze'nin kazandığını ama dünyanın bu imtihanı kaybettiğini söyledi.

Doç. Dr. Özkan'ın konuşmasının ardından İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5'inci Sınıf Öğrencisi Ruveyda Ümmügülsüm Ünal basın açıklaması yaptı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 15 bini çocuk 46 bin insanın katledildiğini belirten Ünal, "80 bini aşkın kişi yaralı ve sakat kaldı. 2 milyon kişi yerinden edildi. Gazze de sağlık hizmeti durdu. 33 hastane, 55 sağlık tesisi saldırılarda kullanılmaz hale geldi. 160 sağlık tesisi, 130 ambulans hedef alınıp yok edildi. 496 sağlık personeli şehit oldu. 310 sağlık personeli tutuklandı" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da İsrail'in Filistin'deki katliamına tepki - Son Dakika

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