Malatya'da Kurban Bayramı Önlemleri

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı süresince il genelinde trafik, asayiş, sağlık, gıda denetimi, su ve doğal gaz hizmetlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, bayram boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmesi amacıyla tüm kurumların koordineli şekilde görev yapacağını söyledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer ile birlikte Kurban Bayramı boyunca alınacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

"135 EKİP VE 499 PERSONEL GÖREV YAPACAK"

Vali Yavuz, 22 Mayıs 2026 saat 08.00'den 1 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar il genelinde trafik ve asayiş güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin planlandığını belirterek şunları söyledi:

"Kurban Bayramı öncesi ve tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler planlanmış ve alınmaya başlanmıştır. 11 gün boyunca her 24 saatte 135 ekip ve 499 personel görevlendirilmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla radar uygulamaları, emniyet kemeri denetimleri ve motosiklet denetimleri aralıksız olarak sürdürülecektir."

"ASAYİŞ İÇİN 239 EKİP GÖREV ALACAK"

Asayiş tedbirlerine yönelik Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"Asayiş tedbirleri yönünden İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca 11 gün boyunca her 24 saatte toplam 239 ekip, 1793 personel ve 3 dedektör köpeği görev alacaktır."

Sağlık Müdürlüğümüzce bayram süresince sağlık tesislerine başvuracak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması ve hiçbir hastanın mağduriyet yaşamadan tedavi süreçlerinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm planlama ve tedbirler alınmıştır."

"37 AMBULANS HİZMET VERECEK"

Acil sağlık hizmeti için 37 ambulansın görev yapacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda İl Ambulans Servis Komuta Kontrol Merkezi'nde 12 aktif personel görev alacak olup, il genelinde faaliyet gösteren 37 acil sağlık hizmetleri istasyonunda toplam 111 aktif personel ve 37 ambulans hizmet verecektir."

"GIDA DENETİMLERİ ARTIRILDI"

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimlerinin artırıldığına dikkat çeken Yavuz, şunları söyledi:

"Özellikle Kurban Bayramı süresince Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla il genelinde gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda özellikle kasap, market, fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik gıda denetimleri artırılmış, güvenilir gıdaya erişimin sağlanmasına yönelik kontroller yaygınlaştırılmıştır."

İlimiz genelinde 49 kurban satış ve 58 kurban kesim alanı belirlenmiş olup, söz konusu alanlarda denetim ve kontroller 98 veteriner hekim ile 33 resmi kontrol görevlisi tarafından bayram süresince aralıksız sürdürülecektir."

"MASKİ VE DOĞAL GAZ EKİPLERİ TEYAKKUZDA OLACAK"

Vali Yavuz, su ve doğal gaz önlemlerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Yine bayram süresince herhangi bir su kesintisi ve mağduriyet oluşmaması için MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 13 ilçede 147 personel ile 74 araç ve ekipman sahada görev yapacaktır. İhtiyaç halinde ayrıca 35 personel ile 15 araç ve ekipman destek amacıyla sahaya yönlendirilecektir."

Yine doğal gaz kesintilerini ya da sıkıntılarını önlemek üzere 10 ilçede 21 araç, 21 ekip ve 22 personelle saha çalışmaları yürütülecektir. İl merkezinde ayrıca 8 ekip ve 8 personel görev yapacaktır.

Olağan dışı durumlara karşı 4 araç, 4 ekip ve 11 personelden oluşan destek ekibi de teyakkuz halinde bekletilecektir."