Malatya\'daki Selçuklu dönemi Kırk Kardeşler Mezarlığı\'nda tarihi mezar taşları restore edilecek

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, Eski Malatya'da yaklaşık 112 dönümlük alana yayılan Kırk Kardeşler Mezarlığı'nda tarihi mezar taşlarının gün yüzüne çıkarılması ve zarar gören eserlerin onarılması için çalışma yürütüleceğini açıkladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve diğer yetkililerle birlikte Battalgazi ilçesindeki Eski Malatya bölgesinde bulunan Kırk Kardeşler Mezarlığı'nda yürütülecek çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Malatya'nın İpek Yolu üzerinde bulunduğunu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Yavuz, kentin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli bir durak olduğunu söyledi.

Eski Malatya'nın özellikle Selçuklu döneminden önemli eserleri bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Yavuz, Kırk Kardeşler Mezarlığı'nın da bu tarihi mirasın önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

112 DÖNÜMLÜK TARİHİ ALAN

Mezarlığın yaklaşık 112 dönümlük bir alanı kapsadığını aktaran Yavuz, bölgede geçmiş yıllarda çeşitli faaliyetler ve kazı çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Yavuz, alanda 13. ve 15. yüzyıllara tarihlenen mezarların yanı sıra 14. yüzyıl Selçuklu dönemine ait mezar taşlarının bulunduğunu, Bölgede ayrıca iki kümbet ile çerçeveli, kapak taşlı ve lahit tipi mezarların yer aldığını, bitkisel ve geometrik motifli mezar taşlarının dönemin taş işçiliği ve süsleme sanatının önemli örneklerini oluşturduğunu söyledi.

Arkeologların değerlendirmelerine değinen Yavuz, Kırk Kardeşler Mezarlığı'nın Bitlis Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı ile çağdaş olduğunun ifade edildiğini, alanın bu yönüyle de büyük önem taşıdığını kaydetti.

"TÜRKLERİN TAŞ İŞÇİLİĞİNDEKİ MEZİYETİNİ GÖSTERİYOR"

Kazı çalışmalarının uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayan Yavuz, geçmişteki çalışmalarda ortaya çıkarılan bazı mezar taşlarının bölgedeki depoda muhafaza edildiğini kaydetti. Türklerin taş işçiliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, şöyle konuştu:

"Türkler taş işini bilmez diye anlatıyorlar. Ahlat'taki mezar taşlarını gördüğünüzde Türklerin gayet iyi taş işçiliği ve sanatkarlığı olduğunu görürsünüz. Yine buradaki mezar taşlarını gördüğünüzde de taş işleme konusunda üstün meziyetleri olduğunu ifade etmem gerekir."

Zarar gören tarihi eserlerin onarılarak korunacağını belirten Yavuz, "Buradaki mezar taşlarının tekrar hayata geçirilmesi, ortaya çıkarılması, eğer zarar görenler varsa bunların tamir edilerek güzel bir şekilde ortaya çıkarılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Arkeolojik kazıların doğası gereği uzun sürdüğüne işaret eden Vali Yavuz, çalışmaların en önemli amaçlarından birinin geçmişten kalan mirasa sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkmaz Şen de mezarlıklar hakkında detaylı bilgi paylaştı.