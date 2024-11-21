Malatya Esnafı Yerinde Dönüşüm İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya Esnafı Yerinde Dönüşüm İstiyor

Geniş Video İzle

Depremler sonrası Altay Kışlası'na taşınmak istemeyen esnaf, yerinde dönüşüm talep ediyor.

21.11.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da Altay Kışlası'na taşınmak istenen Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yerinde dönüşüm istiyor. Hasarlı olan dükkanlarda yaklaşık 22 aydır hizmet vermeye devam eden esnaf Mustafa Yeşılak, "Yeni yapılan yerler bize uygun değil. Yeni yapılan yerler sandviç panelden. Aralar alçıpanla bölünmüş. Bir yangın olsa sönmeyecek. İtfaiye yok, bir şey yok. Sanayinin orada bir lokantası, çay ocağı yok. Yeni yapılan iş yerlerine kasko bile yapılmıyor" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Malatya'da şehir merkezinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nin, rezerv alan kapsamına alınarak Altay Kışlası'na taşınması için çalışmalar başladı. Yakın zamanda birçoğu ağır hasarlı olan dükkanların yıkılacağının belirtilmesi esnafı tedirgin etti.

Altay Kışlası'nda yapımı devam eden 120 metrekarelik dükkanlara geçmek istemeyen Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yerinde dönüşüm istediğini belirtti. Altay Kışlası'ndaki dükkanların hem küçük hem de inşa şeklinden dolayı DASK yapılmadığını ifade eden esnaflar, yetkilere seslerini duyurmaya çalışıyor.

"Yeni yapılan yerler bize uygun değil"

Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık ağır hasarlı 750 dükkandan birinde oto yedek parçacısı olan Mustafa Yeşılak, babadan kalma dükkanda 20 yıldır hizmet verdiğini belirtti. Dükkanının depremde ağır hasar aldığını belirten Yeşılak, şunları söyledi:

"İş yerlerimiz deprem ağır hasarı olarak etkilendi. Biz de 22 aydır bu şekilde memleketimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yeni yapılan yerler bize uygun değil. Yeni yapılan yerler sandviç panelden. Aralar alçıpanla bölünmüş. Bir yangın olsa sönmeyecek. İtfaiye yok, bir şey yok. Sanayinin orada bir lokantası, çay ocağı yok. Yeni yapılan iş yerlerine kasko bile yapılmıyor. Ben buradan 20 milyonluk malı oraya nasıl koyacağım? Böyle bir sorunumuzda var. Biz yetkilerden yerinde dönüşüm olarak betonarme yer istiyoruz."

"Ben işçileri o kadar uzağa getiremem"

Diğer bir esnaf Erhan Berk İstanbul'da gökdelenlerin ortasında sanayilerin olduğunu belirterek, kentte oto sanayisinde istihdam sorunu olacağına dikkat çekti. Berk, şöyle konuştu:

"En kötü her bir dükkanda 3- 4 tane çalışan var. Benin yanımda 6- 7 tane çalışan var. Ben 6- 7 kişiyi 35 kilometre o taraf getiremem. Getirebilmem için iki katı maaş vermem lazım. İki kat maaş için işçiliğimi iki katına çıkarmam lazım. Ondan sonra Malatya'nın prestiji göz önüne gelir, kimse Malatya'da işini yaptırmaz. Başka alternatif illere gider. Biz kısacası yerimizle ilgili yerinde dönüşüm istiyoruz. Yeni Sanayi yapılacak mı, yapılsın biz buna karşı değiliz."

Sanayi taşımanın çıraklar için de ayrı bir sorun olacağını vurgulayan Özkan Özkan ise 250-300 metrekare alanında kendilerine mevcut durumda yetmezken 120 metrekareye sığamayacaklarını söyledi. Özkan, "Orası 120 metrekare,  kat çıkamayacağız. İşimize yetmeyecek. Güvensiz. O yüzden gitmek istemiyoruz ve kesinlikle gitmeyeceğiz. Ondan sonra buraya gelenleri çıraklar olarak düşünürseniz hep dar gelirli ailelerin. Hep kırsaldan geliyorlar. Malatya için söyleyeyim, Kale'den Bulgurlu'dan gelen var. Oraya ulaşım olmayacak ve kimse de çocuğunu öyle uzak bir yere göndermez" dedi.

Malatya Esnafı Yerinde Dönüşüm İstiyor
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Malatya, Deprem, Yerel, Yaşam, Altay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Esnafı Yerinde Dönüşüm İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında yakalama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:39 İzmir’de ihbara giden polislere silahlı saldırı İzmir'de ihbara giden polislere silahlı saldırı
21:32 MHP’den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz
21:30 Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı
21:10 MHP’den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili ’Kaçak altın’ iddiası MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
20:48 Wanda Nara, Icardi’yi taciz etti Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
20:37 Çanakkale’de patlamamış 50 top mermisi bulundu Çanakkale'de patlamamış 50 top mermisi bulundu
20:32 İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın İstanbullular için önemli uyarı: Yarın 58 kilonun altındaki kişiler mümkünse dışarı çıkmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 15:11:41. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya Esnafı Yerinde Dönüşüm İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.