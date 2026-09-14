Malatya Valisi Yavuz, "Doğu\'nun Paris\'i" sözüne karşı çıktı, Batı ezberini eleştirdi

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış konuşmasında, "Hala kafamızda oluşturduğumuz o kutsal Batı var; dokunulamaz, vazgeçilemez, en modern insan hakları orada. Yıllarca yüklenen bu ezberlerle maalesef bugün katliamlar ve zulümler görünmez hale geldi" dedi.

Malatya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış programı Malatya Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Açılış programına Malatya Valisi Yavuz da katıldı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, eğitimin yalnızca akademik bilgi kazandırmak olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, eğitimli bireylerin nezaket, zarafet ve toplumsal davranışlarıyla da örnek olması gerektiğini söyledi.

Yavuz, "Toplumda, üniversite mezunlarında teşekkür etme, özür dileme oranı düşükse demek ki burada bir sorun vardır. O yüzden eğitim nezaketi, zarafeti ve inceliği de hakim kılmalıdır. Eğitim sadece bilmek değildir, bilgileri yaşayan bir topluluk oluşturmaktır" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın büyük acılar yaşadığını hatırlatan Yavuz, kentin yeniden ayağa kalktığını ve yaralarını sardığını ifade etti.

BATIYA ELEŞTİRİ

Vali Yavuz, Batılı ülkelerin insan hakları, demokrasi ve evrensel değerler söylemleri ile tarihsel uygulamaları arasında çelişki bulunduğunu anlatarak, "Hala kafamızda oluşturduğumuz o kutsal Batı var ya; dokunulamaz, vazgeçilemez, en modern insan hakları orada. Her şey orada çünkü. Yıllarca yüklenen bu ezberlerle maalesef bugün bu katliamlar, bu zulümler görünmez hale geldi" dedi.

"DOĞU'NUN PARİSİ MALATYA SÖZÜNE KARŞIYIM"

Malatya için zaman zaman "Doğu'nun Paris'i" benzetmesi yapıldığını belirten Yavuz, "Geçen birisi diyor ki 'Doğu'nun Paris'i Malatya.' Dedim ben bu kavrama çok karşıyım. Paris'teki o medeniyet Afrika sömürüsüyle geldi. Afrika'da insanları katlederek, doğal kaynakları sömürerek bir Paris yaptınız. Biz alın terimizle, akıl terimizle çalışacağız ve modern bir Malatya oluşturacağız ama kimseyi sömürerek, öldürerek, katlederek değil" dedi.

Toplumdaki etnik köken, mezhep ve inanç üzerinden yapılan ayrımlara da değinen Yavuz, Türkiye'nin ortak değerler etrafında kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Yavuz, "Nereliymiş, hangi kökendenmiş, mezhebi neymiş, inancı neymiş… Çok mu önemli bunlar? Bu ülkenin 86 milyon vatandaşından birisi olmak yetmiyor mu? İlla kardeş olmak için bir kökenden mi neşet etmemiz gerekiyor?" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda eğitim camiasına birlik mesajı veren Vali Yavuz, ırkçı ve etnik ayrışmayı öne çıkaran yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Yavuz, "Bırakın şu ırkçı kafa zihniyetlerini. Bu millete sahip çıkın. Bu milletin değerlerine sahip çıkın. Bu çocukları daha iyi hale getirin ve daha iyi yetiştirin. Sorumluluklarımızı böyle paylaşalım" dedi.

MALATYA'DA 146 BİN 478 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

Programda ilk konuşmayı yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise yeni eğitim öğretim yılına ilişkin rakamları paylaştı.

Malatya'da örgün ve yaygın eğitim kapsamında 146 bin 478 öğrenci ile 12 bin 822 öğretmenin yeni eğitim öğretim yılına başladığını açıklayan Bakır, "Çalan her ilk zil, köklü medeniyet yürüyüşümüzü, insana ve hayata dair derdimizi, omuzlarımızdaki ağır ama onurlu sorumluluğu bizlere yeniden hatırlatmaktadır" dedi.

Bakır, deprem sonrasında eğitim alanında elde edilen başarıların artarak devamını temenni ederek 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrencilerin ders zilini çalması il öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılına başladılar. Vali Yavuz, sınıfları da dolaşarak öğrencilere kitaplarını dağıttı.