Malatya Yazıhan'da itfaiyeci Eser Kaya iddiaya göre komşusunun saldırısında öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Yazıhan'da itfaiyeci Eser Kaya iddiaya göre komşusunun saldırısında öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya Yazıhan\'da itfaiyeci Eser Kaya iddiaya göre komşusunun saldırısında öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya Yazıhan\'da itfaiyeci Eser Kaya iddiaya göre komşusunun saldırısında öldü
Haber Videosu

Malatya Yazıhan'da itfaiye personeli Eser Kaya (42), iddiaya göre köy korucusu komşusu E.G. (40) ile çıkan tartışmada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Kaya'yı vurduğu öne sürülen E.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada, itfaiye personeli Eser Kaya (42) yaşamını yitirdi. Kaya'yı tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen köy korucusu E.G. (40), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Gayret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, itfaiye personeli olarak görev yapan Eser Kaya (42) ile aynı apartmanda yaşayan ve köy korucusu olduğu öğrenilen E.G. (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G.'nin, yanında bulunan tabancayla Kaya'ya iki el ateş ettiği öne sürüldü.

Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Eser Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında babasının evinde bulunduğu öğrenilen Kaya'nın eşi ve annesi, aldıkları haber üzerine sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Kaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından E.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
3. SayfaİtfaiyeYazıhanMalatyaGüncelPolisYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
18:06
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
17:27
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
17:14
Kadınlar derbisinde muhteşem son Kazanan 89. dakikada belli oldu
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:20
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
15:37
Efkan Ala’dan çok sert mesaj İsim vermedi ama muhatabı belli
Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 18:46:48. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya Yazıhan'da itfaiyeci Eser Kaya iddiaya göre komşusunun saldırısında öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android