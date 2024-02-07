Maltepe Belediyesi İran Kültür Haftası etkinliklerine ev sahipliği yapıyor

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Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde İran kültürünün ve sanatının tanıtıldığı "İran Kültür Haftası" etkinliklerine kapılarını açtı.

6- 13 Şubat 2024 tarihleri arasında devam edecek Kültür Haftası kapsamında dün İran el sanatları ve el dokuma halı sergisi açıldı. Serginin açılışına, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ahmed Mohamadi'nin de aralarında bulunduğu heyet ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide ahşap oymacılığı, kilim, halı tasarımı, seramik, el dokuma halı, çömlekçilik ve cam işçiliği alanında çeşitli eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kum, Tebriz ipek halılarıyla, Horasan yün halısı ve kilimleri de tanıtıldı. Sergi 13 Şubat'a dek Galeri A+B'de ziyarete açık olacak.

OTANTİK İRAN SAZLARIYLA SAHNE ALACAKLAR

İranlı sanatçılardan oluşan Mihr Ayin müzik grubu ise 11 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Grup, otantik İran sazları eşliğinde dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Konserde şef ve setar Behnam Kouravand, solist Kave Pirkendi, kabak kemanede Berkant Kavak, def ve tonbakta Lezgin Yalın Kılıç, santur Mirhamed Seyednejad, daf Amirali Nakhaei, tar Soroush Shams dinleyiciyle buluşacak.