Maltepe'de 21. Yüzyılda İnsan Felsefesi Söyleşileri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maltepe'de 21. Yüzyılda İnsan Felsefesi Söyleşileri Devam Ediyor

Maltepe\'de 21. Yüzyılda İnsan Felsefesi Söyleşileri Devam Ediyor

Maltepe'de, '21. Yüzyılda İnsan Felsefesi' temalı felsefe söyleşilerinin üçüncü oturumu gerçekleştirildi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, insanın doğayla ilişkisi üzerinde tartışmalar yapıldı. Prof. Dr. Güncel Önkal ve Dr. Özgür Demirci'nin sunumlarıyla felsefi sorulara yanıt arandı.

20.04.2025 12:37  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de "21. Yüzyılda İnsan Felsefesi" temalı felsefe söyleşileri üçüncü oturumuyla gerçekleştirildi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, insanın doğayla ilişkisi ve dünyayla kurduğu ilişki biçimi Maltepe'de masaya yatırıldı. Söyleşide "insanlık öldü mü?, Felaketler çağında felsefe ne yapacak?" sorularına cevap arandı.

Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen felsefe söyleşilerinin üçüncü oturumu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde büyük ilgiyle gerçekleştirildi. "21. Yüzyılda İnsan Felsefesi" temasıyla Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Çotuksöken koordinatörlüğü ve moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Güncel Önkal, "Antroposen Eleştiri" ve Dr. Özgür Demirci, "Alışkanlıkların Nörofenomenolojisi" konularında sunum yaptı.

"Klasik insan felsefesine eleştiriler var"

Prof. Dr. Güncel Önkal, "Antroposen Eleştiri" isimli sunumuna, filozofların artık fildişi kulelerinde olmadığını insanlığın ortaya çıkardığı sorunlarla ve doğayla ilgilenmeye başladıklarını ifade ederek başladı. "Antroposen"in kelime anlamı olarak insanlık çağı olduğunu açıklayarak sözlerini sürdüren Güncel Önkal, "Bu disiplinin klasik insan felsefesine karşı geliştirdiği eleştiriler var. Burada, insana değil insanın içine sürüklenmiş olduğu duruma yönelik eleştiri var fakat insan merkezli bir yaklaşım değil." dedi. İnsan felsefesi, çevre felsefesi, antroposen ve sürdürülemezlik konulu 4 başlık etrafında yaptığı sunuma Önkal, ünlü Rus yazar Tolstoy'un "İnsan Neyle Yaşar?" kitabına da vurgu yaptı. Önkal bu alanda çalışmalar yapan Alan Badiou, Slajov Zizek, Günther Anders, Keith R. Peterson gibi filozof ve yazarlardan da örnekler vererek sunumunu zenginleştirdi.

Ekolojik kırım çağı

Prof. Dr. Önkal, sunumunun "Çevre Felsefesi" konulu ikinci bölümünde büyük bir çevre krizinin bizleri beklediğinin altını çizdi. Önkal bu çağın ekolojik kırım çağı (felaketler çağı) olduğunu belirterek, ekonomik tahakküm çağı ile insan sonu çağının bu kavramla birlikte anılmasını gerektiğini söyledi. Önkal, küreselleşme, iklim krizi, sürdürülebilirlik/mezlik, post-pandemi ve yeşil gelecek kavramlarını ele alarak, Türkiye'nin sürdürülebilir geleceği ve kuraklık haritasının ciddi alarm verdiğini tablolar üzerinden anlattı. Prof. Önkal konuşmasının sonunda felsefenin artık bu sorunlar üzerinde ciddi biçimde kafa yorduğunu söyleyip, "Antroposen sonrası düşünmek mümkün mü?, yıkım sonrası etik: yeniden yapılandırma ve umut var mı?, ontolojik güvenlik, etik öznellik ve aktif yurttaşlık bu işin neresinde?, insan doğa ile nasıl yeniden ilişki kurmalı?" sorularının cevaplanması gerektiğini belirtti.

"Alışkanlıklar bir bilinç formu"

Dr. Özgür Demirci de "Alışkanlıkların Nörofenomenolojisi" sunumunda alışkanlıklardan hareketle insan bilincine geçiş yapmaya çalıştığını savunduğu çalışmasında, "Alışkanlıklar gündelik yaşamın görünmez parçalarından birisi. Dünyayla nasıl etkileşim kurduğumuza dayanan bir bilinç formu, aslında. Alışkanlıklar, bedensel ve toplumsal alanda etkili olan davranışsal örüntülerdir." dedi. Bu alanı enaktif bir yaklaşımla incelediğini belirten Özgür Demirci, "en küçük birim olan hücre, hem dışarıya açık hem de kendini korumak için kapalı. Buradaki diyalektik yapı fenomenolojik özellikle sergiliyor. Yine burada varlığı sürdürebilmek için karar verme özelliği ve bu sürecin anlamlandırılması gerekiyor. Bu nedenle dünya failin ayakta kalmasıyla anlamlı hale geliyor. Enaktif yaklaşımın değerli olmasının sebebi de bu. Bu yaklaşım bir bakıma geçmişiyle ilişkiler kuran, geleceğe dönük öngörüsü olan, değerlendirme yapan bizden bahsediyor. Dikkatini yönlendirme, karar verebilme gibi daha üst düzey bilmekle alakalı özellikler böylece ortaya çıkıyor." dedi.

"Bilmekle alakalı süreci beyinde aramak uçma eylemini sadece kanatta aramaya benzer"

Beynin bilmekle alakalı süreçte sistemin sadece parçası olduğunu ve beynin tek başına bu süreci açıklayamayacağını savunan Demirci sözlerine şöyle devam etti: "Bilmekle alakalı süreci beyinde aramak uçma eylemini sadece kanatta aramaya benzer. Bilmekle alakalı süreç beynin yanı sıra çevre ve bedenin oluşturduğu birliktelikten doğan bir süreç. Zihin bedende araştırılır. Bu yalnızca anatomik bir varoluşa değil işlevsel bir yaklaşıma da vurgu yapıyor. Beden zihnin taşıyıcısı değil algı, eylem ve bilincin merkezidir. Enaktif yaklaşıma göre bu kurucu bir öznedir. Fenomenolojik deneyimleri yaşatıp dünyayı ilişkilendiren bedendir. Bu anlamda bedenle zihin arasındaki ilişki oldukça önemlidir."

Maltepe'de felsefe söyleşileri, önümüzdeki haftalarda yapacağı son sunumla sona erecek. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşar Kemal, Maltepe, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de 21. Yüzyılda İnsan Felsefesi Söyleşileri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de 21. Yüzyılda İnsan Felsefesi Söyleşileri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement