Maltepe\'de Çocuk Tarım Parkı Açıldı

Maltepe Belediyesi'nce çocukların doğayla tanışması, toprağı tanıyıp üretmesi için kurulan "Maltepe Çocuk Tarım Parkı" açıldı. Açılışta konuşan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bugün burada, doğayla iç içe, çocuklarımızın toprağı tanıyacağı, üretmeyi öğreneceği bir alanı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu parkla doğa ile yaşamın, üretmenin öneminin ve toprağın değerinin anlaşıldığı ilerleyen zamanlarda daha da büyüyen önemli bir eser olacak" dedi.

Maltepe Belediyesi Çocuk Tarım Parkını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi düzenlenen bir törenle açtı. Başıbüyük Mahallesi'ne kurulan parkın açılışına çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı. Açılışta çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlarla birlikte ekim alanlarını ve meyve ağaçlarını inceleyen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen yetkililerden bilgi de aldı.

Ekim için 42 tarh, meyve ağaçları

Parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen Çocuk Tarım Parkı'nın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün burada, doğayla iç içe, çocuklarımızın toprağı tanıyacağı, üretmeyi öğreneceği bir alanı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanın 1000 metrekarelik bölümünde ekim için 42 tarh oluşturulmuştur. Ayrıca 1000 metrekarelik bir alanda da meyve ağaçları dikilmiştir. Oluşturulan idari alan ve sosyal alanlarla da komşularımızın keyifli vakit geçirmesini hedefliyoruz. Çocuk Tarım Parkı, doğa ile yaşamın, üretmenin öneminin ve toprağın değerinin anlaşıldığı ilerleyen zamanlarda daha da büyüyen önemli bir eser olacak" dedi.

"Çocuklar burada çok farklı bir tecrübeyi yaşayacak"

Gerçekleştirdikleri tüm projelerde ilçede yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını gözettiklerini ifade eden Başkan Esin Köymen, "Bu park, çocuklarımızın çevreye duyarlı, çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak adına attığımız adımlardan biridir. Bu alan hızla betonlaşan şehirlere rağmen, kentin havadar ve merkezi bir noktasında çocuklara ve yetişkinlere nefes alabilme imkanı sunan önemli bir alandır. Burada, çocuklarımız diğer parklardan çok farklı bir tecrübeyi yaşayacaklar. Sebzeleri toprakla buluşturacak, tohumları kendi elleriyle ekecek, fidanları kendi elleriyle dikecek ve ağaçların dallarından kendi elleriyle topladıkları meyvelerin tadına bakarak doğayı keşfedecekler. Bu deneyimler, onların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak" diye konuştu. Feyzullah Mahalle Evi, Çocuk Tarım Parkı, ilerleyen haftalarda açılacak Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'nin ihmal edilen, hizmette erişimde dezavantajlı durumda olan grupları önceleyen projeler olduğunu belirten Esin Köymen, adil ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

23 Nisan mesajı: "Çocuklarımızın mutlu yarınları için daha çok çalışacağız"

Açılış için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hemen önceki gününü seçmelerinin önemine değinen Köymen sözlerini, "Biz bugün çocuklarımız için bir hediye olarak bu parkımızı açmak istedik. 23 Nisan 1920 bir milletin kendi geleceğini tayin etmeye karar verdiği tarihtir. 23 Nisan 1920'de açılan o Meclis savaş yönetmiş, ülke kurmuştur. O mecliste her şey istişare edilmiş, savaş döneminde dahi Meclis'e hesap verilmiştir. Biz de Maltepe'mizi birlikte yönetmek iddiamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızın mutlu yarınları için bizler daha çok çalışacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Konuşma sonrası Köymen ve beraberindekiler kurdele keserek parkın açılışını gerçekleştirdi. - İSTANBUL