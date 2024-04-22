Manavgat Belediye Başkanı 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makamını 5. sınıf öğrencileri Emre Kılınç ve Buğlem Can'a devretti. Başkan Kara, çocukların geleceğin mimarları olduğunu vurgulayarak, en iyi eğitimi vermeyi toplum olarak önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

22.04.2024 13:34  Güncelleme: 14:07
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneğini devam ettirerek, makamını 5. sınıf öğrencileri Emre Kılınç ve Buğlem Can'a devretti.

Başkan Kara, 23 Nisan'a özel olarak makamını 5.sınıf öğrencileri Emre Kılınç ve Buğlem Can'a bıraktı. Emre Kılınç ve Buğlem Can makamı devraldıktan sonra Başkan Kara'ya teşekkür ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kara, çocukların geleceğin mimarları olduğunu, onlara en iyi eğitimi vermenin toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan olduğunu söyledi. Kara, şunları dile getirdi:

"Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Gazi Meclis'imizin 104'üncü yılına ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan hepimizin Ulusal Egemenlik Bayramı, egemenliğin millete geçmesinin bir temsilidir. Bu koltuk bütün milletimizin koltuğudur. Bizler hizmet etmek amacıyla geçici olarak bu koltuklara gelen kişileriz. Bugün bu koltuğa temsili olarak oturttuğumuz evlatlarımız bundan 20-25 yıl sonra bu makamlara halkın takdiriyle gelecek evlatlarımızdır. Unutmayalım ki, çocuklarımız geleceğimizin mimarlarıdır. Onlara en iyi eğitimi ve imkanları sunmak toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı büyük bir onurla kutluyor, bize bu vatanı armağan eden Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum."

Manavgat Belediye Başkanı 23 Nisan\'da Makamını Öğrencilere Devretti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediye Başkanı 23 Nisan'da Makamını Öğrencilere Devretti - Son Dakika

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