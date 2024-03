Manavgat Belediyesi\'nce Yapılan Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü Törenle Hizmete Açıldı

Yerel

Manavgat Belediyesi tarafından kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yaşama geçirilen, Örnek ile Eski Hisar Mahallelerini birbirine bağlayan Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta, Pinhani grubu da sahne aldı.

Manavgat Belediyesi Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Köprü açılışına; CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Doktor Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP meclis üyesi adayları, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, projeyi kent halkına kazandırdığı için Başkan Sözen'e teşekkür etti. Coşar, şöyle konuştu:

"MANAVGAT ÇAĞDAŞ BİR KENT HALİNE GELDİ"

"15 yıldır Manavgatımıza sosyal demokrat belediyecilikle, halkçı belediyecilikle hizmet eden Sayın Şükrü Sözen'in yine güzel bir proje açılışını gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz için, kadınlarımız için, engellilerimiz için birçok projeye imza attı. Manavgat çağdaş bir kent haline geldi. Gelişen Manavgatımız için de bugün araç köprümüzün açılışını gerçekleştireceğiz. Öncelikle böylesine kıymetli bir projeyi kazandırdıkları için Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in çalışma arkadaşlarına ve kendisine teşekkür ediyorum. Manavgatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, iyi eğlenceler sevgili gençler."

Gelecek 5 yılda Manavgat'a yeni konser alanları ve stadyumlar kazandıracaklarını söyleyen CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Doktor Niyazi Nefi Kara da şunları söyledi:

"MANAVGAT'TA YAPACAĞIZ BERABER YAPACAĞIZ"

"Merhaba gençler! Çok değerli milletvekilim, belediye başkanım, ilçe başkanım, gençlik kollarımız, kadın kolları başkanlarımız, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütü başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. En çokta selamlamak istediğim, Atatürk Cumhuriyeti'nin gençleri, sizlere merhaba diyorum. Sizlere daha güzel bir ülke, daha güzel bir kent bırakmak için, daha rahat bir yaşam için, daha güzel yaşamanız için mücadele eden bir kardeşiniz olarak, bir ağabeyiniz olarak bir şeyi vurgulamak istiyorum. 15 yıldır çağdaş bir kent için çalışan, daha öncesinde de eserler yapan bütün belediye başkanlarımıza bir teşekkür ediyorum. Şükrü Başkanımız bambaşka bir hizmette bulunuyor, en çokta gençlere yönelik eserler bıraktı. Biraz önce tanıtımda da gösterdiler ki sadece Manavgat Irmağı'nın üzerindeki köprüler değil; gençlerle, sizlerle ve kendisini genç hissedenlerle gönül köprüsü kurmak en güzelidir. O da bunu başaranlardan birisidir. İnanıyoruz ki önümüzdeki süreçte sizlere bir şeyin sözünü vererek bitirmek istiyorum. Manavgat, çok büyük konserlerin düzenleneceği, size Türkiye'nin ve Dünya'nın starlarını dinletebileceğimiz, onlarla beraber müzik şölenleri yapabileceğiniz konser alanlarını, stadyumları önümüzdeki 5 yıl içerisinde mutlaka yapacağız. Başka şehirlere gidip konser dinlemek zorunda kalmayacaksınız, Manavgat'ta yapacağız, beraber yapacağız! Siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Önümüzdeki süreçte birlikte başaracağız Manavgat diyoruz. Manavgat'ta yaşayan gençlerimiz, size inanıyor, size güveniyoruz. Atatürk Cumhuriyeti'nin gençleri var olduğu sürece mutlaka başaracağız diyorum. Tekrar bu güzellikleri yaşatan belediye başkanımız, değerli ağabeyim Şükrü Sözen'e, bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha güzelini hep birlikte başaracağız diyorum. Sağ olun, var olun."

Başkan Sözen de belediyenin tüm yatırımlarını öz kaynaklarıyla yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"BELEDİYECİLİK HAYAL KURMAKTIR"

"Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli muhtar arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, kıymetli milletvekilim, kıymetli aday arkadaşım, çok değerli gençler hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel akşamda kentimiz için katma değer üretecek çok güzel bir projenin açılışını o güzel yüreklerinizle kalplerinizle ısıttığınız bu ortamda beraber açacağız. Bizlerle bu açılışta olduğunuz için, bizlere güç verdiğiniz için kent halkı adına hepinize teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, belediyecilik hayal etmektir. Belediyecilik, hayallerinizi öyle veya böyle çalışarak gayret ederek neticeye götürmektir. İnanmak her şeyin başıdır. Gözlerinizi kapattığınız zaman nasıl bir kentte yaşamak istediğinizi, çocuklarınızın evlatlarınızın nasıl bir şehirde nasıl bir şehirde yaşamasını istediğinizi, kentinizi paylaştığınız, aynı havayı solduğunuz hemşehrilerinizin nelere layık olduğunu düşünerek, hayal ederek yola çıkmak mecburiyetiniz var. Bizler de bu anlayışla, bu düsturla çalıştık çalıştık çalıştık. Kentin çıtasını hep beraber yükselttik dostlarım. Söz verdik, verdiğimiz sözleri bir bir neticeye götürdük. Bundaki en büyük pay sizin. Bize inanmasaydınız, bizim yanımızda olmasaydınız, o dost elinizle omzumuza dokunup bize dua etmeseydiniz bu yüzlerce projenin hiçbirisi hayata geçmezdi. Değerli dostlar, Bu ülkede yönetici olarak, idareci olarak, bir sözünü tutanlar var bir de sözlerini yutanlar var yutanlar. Bizler sizlerin aranızda huzurlu gezebilmek adına sözünü tutanlardan olmaya karar verdik. 15 yılda yaptığımız o kadar projeden sonra, sadece bu dönem, bu 5 yıl içinde sizlerle yaptığımız işlerimiz: Barbaros Caddesi, Sorgun'da binlerce hemşehrimizin, siz kıymetli gençlerin kullandığı yürüyüş yolu-plajlarımız, bütün dünyaya mal olan Side projesinin devamı, cazibe noktası haline gelen Side Limanı, Sorgun'da 2 gün önce açtığımız plajımız aynı zamanda kır düğünlerinin yapıldığı, restoranların parkların olduğu o güzel mekanı Manavgat için açtık. Biraz sonra açılışını gerçekleştireceğimiz Manavgat'ın trafiğine büyük rahatlık getireceğine inandığımız bu araç köprümüz, hemen altımızda yeni çehreye kavuşturduğumuz, bu kente yakışır hale getirdiğimiz Rauf Denktaş Köprüsü. Yine birkaç gün sonra sizlerle beraber açacağımız 400 öğrencilik, geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi için bir kreş açılışını da beraber yapacağız. Dönemimiz bitmeden yetiştirmeye çalışıyoruz, Taşağıl'daki soğuk hava depomuz. Önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi Düzağaç'ta bütün Manavgat Belediyesi'nin elektrik tüketimini karşılayacak güneş enerji panellerinin bütün bakanlık görüşleri alındı, Dünya Bankası'ndan kredisi onaylandı, çok kısa bir süre sonra inşallah startını vereceğiz. Cumartesi Pazarı'mızın açılışını yaptık beraberce. Milli Egemenlik mahallesinde aynı büyüklükte dev bir pazar yerinin ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık, yetişme şansı yok; inşallah ki kıymetli kardeşim sizlerin teveccühüyle göreve gelirse onunla beraber açılışını yaparsınız diye temennimi dile getiriyorum. En önemlisi de 2012'de İller Bankası revizyon imar planı çalışmasıyla hal yerinden ticariye dönüştürdüğümüz eski hal yerimizi, sağ olsun Muhittin Başkan bizlerin ısrarıyla yeni hali yaptı. Hal yerini Büyükşehir'e kaptırmaktan son anda kurtardık. Manavgat Halkının ve Manavgat Belediyesi'nin malı olmasını sağladık. Gelecek olan idarenin sabit gelire ihtiyacı var. Büyükşehir Yasası ile Manavgat Belediyesi'nin gelir kalemleri kısıtlandı. Orayı bir ticari merkeze, bir cazibe merkezine, bir alışveriş merkezine dönüştürebilirse hem bu kent soluk alacak, aynı zamanda Manavgat Belediyesi'ne çok büyük gelir getirecek bir merkez olacak. Birçok parkımızı açtık beraberce. Muhtar evlerimizi açtık. Kırsaldaki köylerimize kapalı alanlar yaptık. Kısa zaman önce yine beraberce Manavgat Belediyesi'ni kurumsal bir kimliğe sokacak fen işleri şantiyesini beraberce açtık. Bir de az önce ifade ettiğim gibi sözünü tutmayanlar var, yutanlar var yutanlar! Her seçim öncesi sizin huzurunuza çıkıp Anadolu'nun birçok küçük kasabasında bile üniversite varken, size üniversite sözü verip bunu neticeye götürmeyenler var. Seçim arefesinde olduğunuz için hatırlatmak istiyorum sizlere. Kıymetli hemşehrilerim, bu kent şanslı bir kent.

Anadolu'nun dört bir tarafından gelip buraya yerleşen ve bizlerle beraber Manavgat'ı paylaşan Manavgat'lı hemşehrilerimle çok şanslı bir kent. Güzel hizmetler almayı hak eden bir kent burası, kıymetlisiniz. Bunun her zaman farkında olun. Sizlerin kıymetli olduğunuzu unutanları da siz unutmayın lütfen. Manavgat Devlet Hastanesi'nde nasıl hizmet almakta zorlandığınızı unutmayın! Fiziki yapısıyla, işleyiş itibarıyla ne kadar zorlandığınızı seçim arefesinde hatırlayın. En son seçim öncesi alelacele gelip çamurun içine temel atıyoruz diye orayı çevirdiler, o gün bugündür orada taş koymadılar taş! Bunları lütfen not edin değerli dostlarım. Bu kentin en çok ihtiyaçlarından birisi organize sanayi. 12 ay bu kentin canlı olmaya ihtiyacı var. Bunun da en önemli ayaklarından bir tanesi organize sanayi. 3 yıl önce yılın bütçesine aldıklarını söyleşmişlerdi. Sağ olsun bugünün Ticaret Odası Başkanı'nın gayretleriyle kısıtlı kaldı, hala iğne kadar bir ilerleme yok değerli dostlarım. Antalya'ya gidiyorsunuz, bize kaçıncı çevre yolu söz verildi. Türkiye'nin en büyük vergilerinden birisinin toplandığı yer Manavgat.

"TURİZM BAKINI GÖZÜNÜ 5 BİN DÖNÜMLÜK ULUALAN'A DİKMİŞ"

Bizlerden toplanan vergilerin bize yatırım olarak dönmesi gerekirken, hala çevre yolu köprümüzle ilgili hiçbir gelişme yok. Ama çok da haksızlık etmeyelim arkadaşlar, yaptıkları da var. Nedir? Manavgat'ı ikiye bölen ucube üst geçitler. Haklarını yemeyelim. 450 dönüm üniversite alanımıza hiçbir faydası olmayan sadece bizim için gözdağı olan o dev cezaevini yaptılar. Haklarını yemeyelim. Bugün sizlere ait olan 150 tane Milli Emlak arazisini TOKİ'ye devrederek sattılar, parası nerede bilmiyoruz. 400 tane yine Milli Emlak arazisinin TOKİ'ye devrini sağladılar, satış için kapıda bekliyor. Bunları unutmamanızı istirham ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bir de hakkını vermeden geçmemek lazım, çok değerli bir Turizm Bakanımız var. Manavgat'ı çok seven, Manavgat'ın değerlerini koruyan kollayan bir Turizm Bakanı'mız var. Maalesef ki gözünü, gençler sizlere ait olan 5 bin dönümlük Ulualan'a dikmiş. Ne diyor: Kent olarak beklentiniz hiç umurumda değil, 4 yatırımcıya 850'şer dönüm olmak kaydı şartıyla vereceğim size rağmen diyor. Hepinizin hizmet aldığı Boğaz Otel'in bir dönem işletme belgesini iptal etti, oraya da göz diktiler. En sonunda sizlerin soluk alacağınız, ailelerinizle gününüzü hoş geçirmeniz için çok güzel bir proje hazırladığımız 254 dönüm tahsisimizi Sayın Turizm Bakanı gözümüzün içine bakarak, acımasızca iptal etti. Seçim arefesinde olduğunuz için söylüyorum, lütfen bunları unutmayın, unutmayın. Tahsisin iptal gerekçesi neydi biliyor musunuz? Mutlaka hepiniz kullandınız. Mesire alanındaki 5-10 tane piknik masası. 254 dönümün iptali için o piknik masalarını, bizden önce konan o masaları gerekçe gösterdiler. Danıştay'a itiraz ettik arkadaşlar. Ne güzel ki yargıda da hala vicdanı olan, vicdanıyla bu ülkeyi ve önüne gelen dosyaları değerlendiren yargı mensupları var. İki üye dedi ki bunlar sudan sebepler, asla geçerli değil, Manavgat Belediyesi'nin itirazı haklıdır dedi ama maalesef 3 kişinin olumsuz görüşüyle o tahsisi iptal ettiler. Buradan, sizin huzurunuzdan Manavgat'ı sevdiğini iddia eden o Turizm Bakanı'na sormak isterim: Bu kadar yasalara bağlısınız, bu kadar kurallara yatırımcı olarak riayet ediyorsunuz, Sorgun'daki otelinizin önünde dolgu yaparak, denize sıfır duvarla halkın geçişini kapatarak 350 metrelik halka ait olan yeri neden işgal ettiniz? Yasa size çalışmıyor mu? Bunları hatırlamanızı, hatırlatmanızı istirham ediyorum. Sokaklara baktığınız zaman kıymetli gençler, bir sürü süslü arabalar var, giydirilmiş arabalar var. Müziklerini açıyorlar, vızır vızır kentte geziyorlar. Bir sürü de süslü sloganlar yazıyorlar üzerlerinde.

"ONLARCA YATIRIMI ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YAPTIK"

On iki değerli adayımız var, her birini kutluyorum, her birine başarılar diliyorum. İnşallah ki bu toplum en doğru olanı seçecektir. Bu kentin elinden alınan değerler konusunda, bu kentin elinden alınmak istenen değerler konusunda lütfen konuşun, konuşun! Yarın görev aldığınız takdirde nasıl duruş koyacaksınız? Nasıl direnç göstereceksiniz? Kendi partinizin karşısında dimdik nasıl ayakta duracaksınız halka bunu lütfen anlatın. Sessiz kalıyorsunuz, sessiz. Bakıyorum arabalarda 'Manavgat altın çağını yaşayacak' diyor. Elimizdeki bu değerler gittikten sonra, nefes alacak yerlerimiz kalmadıktan sonra nasıl bir altın çağ yaşayacağız çok merak ediyorum arkadaşlar. Tehditler devam ediyor, 'Bizden olmazsanız hizmet gelmez.' Öyle değil. Sizlerle beraber biraz sonra açacağımız köprü de dahil onlarca yatırımı biz sadece Manavgat Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yaptık. Devletin bu kentte belediyenin yaptığı hiçbir yatırımda bir kuruşu yok arkadaşlar! Kıymetli dostlarım, bu kentin, bu ülkenin insanı çok zor durumda, ekonomik kaygı içerisinde. Karnımı nasıl doyururum diye, borcumu harcımı nasıl öderim diye karamsarlık içinde günün olmasını istemiyor. Ben açım, aldığımız maaş yetmiyor, gençlerimiz biz işsiziz diye haykırırken dönüyorsunuz Uzaya astronot gönderdik; sevinin, gurur duyun. Açız arkadaşlar, işsiziz arkadaşlar. Lütfen sesimize bizi yönetenler olarak kulak verin. 7 bin lira emekli alır, 17 bin lira asgari ücretli alır. Bununla yaşamın geçeceğini zannederler. Manavgat Belediyesi, devletten güçlü mü arkadaşlar? Manavgat Belediyesi'nde 2 bin 500 çalışan yol arkadaşımın en az alanı 30 bin lira alıyorlar, örnek olsun bütün Türkiye'ye, 30 bin lira! Benim gençlerim işsizken 10 milyon göçmeni besliyoruz arkadaşlar. Allah'tan hiçbir şekilde reva değil. Kıymetli dostlarım, bir açılışta böyle de konuşulur mu Başkan diyebilirsiniz. Sizlerin içinizin dolu olduğu gibi benim de için dolu. Bizleri dikkate almayanlar, bizleri önemsemeyenler, gençleri ve emeklileri önemsemeyenler, seçim dönemlerinde hatırlatmaya ihtiyacı vardır. Sizin adınıza hatırlatıyorum bunları! Bir de teşekkür ederek konuşmalarımı bitireceğim. Öncelikle bu güzel köprünün hazırlanması sürecinde bugün geç saatlere kadar canhıraş çalıştılar, Manavgat Belediyesi emekçilerine, her türlü katkıyı koyan çalışma arkadaşlarıma bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Bu güzel eserin Manavgat'a kazandırılması noktasında, yaptığı örnek teşkil eden işlerle isim edinmiş, haklı bir isim edinmiş, ERK İnşaat'ın kıymetli sahibi, patronu Fatih Yurdemi'ye ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. En önemlisi de sizlere teşekkür ediyorum. Bu saatte heyecanımızı, coşkumuzu paylaşmak için buraya kadar geldiniz. Yine bize dostluğunuzu gösterdiniz. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız."

Başkan Sözen, ERK İnşaat Anonim Şirketi adına Fatih Yurdemi'ye plaket; Pinhani grubu solisti Sinan Kaynakçı'ya da plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Başkan Sözen'in vizyon projelerinden olan taşıt köprüsü, estetik yapısı ve ışıklandırmasıyla vatandaşların büyük ilgisini ve beğenisini topladı. Konuşmaların ardından Şükrü Sözen Taşıt Köprüsü'nün açılışı kurdele kesimi ve havai fişek gösteriyle gerçekleştirildi.