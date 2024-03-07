Manavgat Belediyesi, Sorgun Sahil Park Tesisleri'ni Törenle Hizmete Açtı

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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in vizyon projelerinden Sorgun Sahil Park Tesisleri, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Doktor Niyazi Nefi Kara, belediye meclis üyeleri ve CHP meclis üyesi adayları, oda başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Sorgun'un Çamiçi bölgesinde deniz manzarası, çevre düzenlemesi ve mimarisiyle beğeni toplayan tesiste ilk nikah da Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından kıyıldı. Ömer Tekdemir – Melek Cangür çiftinin nikah akdini yapan Başkan Sözen, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi; Atatürkçü, çağdaş bireyler yetiştirmelerini umduğunu söyledi.

ÇOK İŞLEVLİ PROJE

Kent halkının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, özel günler ve günlük kullanım amacıyla hayata geçirilen proje, içerdiği sosyal tesisler ile çok işlevli bir yapıya sahip. Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Sorgun 930 Parsel Çamiçi Bölgesi için hazırlanan proje, 11 dönümlük alan üzerine yapıldı. Sorgun Sahil Park Tesisleri'nde, 1280 kişilik kır düğün salonu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, restoran, voleybol sahası, pergoleli oturma alanları, sergi ve satış alanı, otopark, gezinti alanları, mini golf sahası, rekreasyon alanları ve idari ofisler yer alıyor.

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açılışta konuşan CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, projeyi kent halkına kazandırdığı için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Coşar, "Manavgat'ımızın halkın kullanımına açılan birçok halk plajından birisi, çok güzel projeleriyle beraber Manavgat'ımıza hizmet eden Sayın Şükrü Sözen'in, birçok hizmetiyle beraber ben yine teşekkür ediyorum. Herkesin sağlıkla, huzurla, gülen Manavgat olarak bu plajı halka açık bir şekilde kullanmalarını diliyorum. İyi ki varsınız sağ olun, var olun" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DARISI BAŞIMIZA"

CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, ilerleyen süreçte göreve gelmesi halinde el birliğiyle birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Kara, "Bir taraftan seçim çalışmalarımızı sürdürürken sevgili başkanımızın emeğiyle tabii ki çalışanlarla beraber ortaya çıkardığı eserlerinde açılışına katılıyoruz, bizi çok mutlu ediyor bu güzel tesisi de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte projenin devamını da yapmak bize düşüyor. İnşallah çok daha fazlasını yapacağız el birliğiyle birçoğunu yine beraber yapacağız. Her zaman söylediğimiz gibi Manavgat'a çivi çakan kim olursa başımızın üstünde yeri vardır diyoruz, emeği geçen bütün çalışanlara, belediye başkanına çok teşekkür ediyoruz kentimize bu tesisi kazandırdıkları için. Nice güzelliklere diyoruz Manavgat, 31 Mart'tan sonra daha da hızlı çalışmaya söz veriyoruz, emrinizde olacağız. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

"BÖYLE PROJELERİN GURURUNU HİSSEDİYORUM"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tesislerin Manavgat Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla, merkezi hükümetten destek görmeden yapıldığını söyledi. Halkın faydalanacağı çok özel ve güzel bir projeyi daha hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu belirten Başkan Sözen, insana hizmet etmenin gerçek belediyecilik olduğunu vurguladı. Başkan Sözen, "Mutluluğun, keyifli olmanın birçok tanımlaması var. El birliğiyle toplumla, yol arkadaşlarınızla, yaptığınız işlerin açılışını yapmak temel atmasını yapmak ve insanların kullanacağı alanlar yaratmak; bu mutluluğun tanımlarının bir tanesi. Bizler de şu anda böylesine keyifli, böylesine bir mutlu anı sizlerle paylaşıyoruz. Bunun gururunu hissediyorum içimde. Siyasetin tanımlaması, belediyeciliğin tanımlaması nedir? İnsana hizmet etmek. Hayal etmek. Sadece hayal etmek yetmiyor, hayallerinizi neticeye götürebilmek. Sizlerden aldığımız destekle, sizlerden aldığımız enerjiyle, yanımızda olduğunuzu hissetme duygusuyla bugüne kadar 15 yıl içerisinde birçok projeyi beraber neciye getirdik" dedi.

"ÇİÇEK BÖCEK BELEDİYECİLİĞİNDEN GURUR DUYUYORUM"

Başkan Sözen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizlere, öyle zamanlar geldi, dediler ki: çiçek böcek belediyeciliği yapıyor. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, gerçek liderimiz, bir kentte bir ülkede çiçek böcek olmadığı takdirde o kentin o ülkenin hiçbir şekilde anlamı yoktur demiştir. Çalışmanın, çalışmalarınızı hayallerinizi neticeye götürmenin ve toplumla paylaşmanın, bu icraatların karşısında toplumu mutlu görmenin adı, çiçek böcek belediyeciliği ise biz 15 yıl onu yaptık arkadaşlar. Bununla da gurur duyuyorum. Bu projeler, kolay mı hayata geçti? Hayır! Buranın bile tahsisini iptal etmeye çalıştılar. Bugün bizi yönetenler, bizden olunmadığı takdirde bak görün netice ne oluyor derken! Toplum tepkisini görünce, biz herkese eşit davranıyoruz, herkese adil davranıyoruz diyerek toplumun aklıyla alaya ediyorlar. Bu sürelerden nasibini alan belediyelerden bir tanesi de Manavgat Belediyesi'dir. Bütün dönemlerimizde işimiz gücümüz elimizdeki tahsisleri kaybetmeme ve bunun mücadelesini vermeyle geçti. Anadolu'daki birçok belediyeye verilen, bu ülkenin vergileriyle toplanan devlet bankalarından kredi talep etmek, topluma hizmet etmek için kredi talep etmekle geçti dönemimiz. Manavgat ki bu ülkenin en çok vergisini toplayan kentlerden bir tanesidir. 320 tane 5 yıldız otelin vergisini alan, 10 binlerce esnafın vergisini alan, konutların vergisini alan merkezi sistem bu vergileri alır götürür, merkezde toplar. Siyasi görüşüne göre yapılara, idari kurumlara dağıtır.

Maalesef ki Manavgat Belediyesi sizlerle açmış olduğu bu tesis de dahil yüzlerce yatırımın bir tekine bir kuruş devletten katkı görmeden öz kaynaklarıyla bu yatırımı yapmıştır. Bununla ilgili de üzülerek gurur duyuyorum, üzülerek! Burası Manavgat Belediyesi, ekonomik bağlamda, sirkülasyon bağlamında, iktisadi hayat itibarıyla, nüfus itibarıyla Türkiye'nin 50 ilinden büyük bir potansiyel var. Ülkeye vergi toplayan bir esnaf yapısı var. Üreten bir kent halkı var. Tarımıyla, küçük esnafıyla, sanayicisiyle, tedarikçisiyle dev bir mekanizma var. Ama maalesef ki herkese davranılan gibi bizlere davranılmadı.

Bugün bunu neden anlatma ihtiyacı duydum? Hükümetten olunmadığı takdirde başarısız olunur, iktidarın yöneticilerine, belediye başkan adaylarına oy verin diye konuşulan, o yanlış bilgiyi düzeltme anlamında bunu söylemek istiyorum. Örnek verebilirim, vermeyeceğim. Yıllardır yerinde sayan belediyeler varken, biz yaptığımız işleri unutarak sayıyoruz, unutarak arkadaşlar! 15 yılda muhalefette olmamamıza rağmen, kentin çıtasını sizlerle beraber, sizin enerjinizle beraber nereden nereye geldiğinin en canlı şahitlerisiniz. Bu böylede sizlerin oluruyla, sizlerin desteğiyle olmaya devam edecek. Bir şeyi daha hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bu toplum asla baskıyı sevmez, asla! Baskı uyguladığınız takdirde, dayatma yaptığınız takdirde, her zaman aksini, doğru bildiğini yapar. Kıymetli dostlarım, birçok tahsisimiz iptal oluyor dedik. Neden derseniz, devleti yönetenler bugün adil davransalar bizlerin açılışında olurlar. Bu güzel halka dair açılışlara eşlik ederler. Ama maalesef ki devletin üst düzey bakanları bile siyasi çalışmalara katılıyor arkadaşlar, siyasi çalışmalara. Biz de halkla beraber keyifle bu açılışları yapıyoruz. Bugün yaşadığımız sürecin temelinde ne var? Bu güzel günde bunları açtığım için beni bağışlayın, ama bunları söylemek zorundayız. Bir seçim arefesindeyiz, bilmenizde yarar var değerli dostlarım. Yaşadığımız şeylerin temelinde halkla ait olan Ulualan'la ilgili haklı bir duruş koymamızdır.

Milyon kere belediye başkanlığı yapsam, milyon kere toplum beni bu göreve getirse, asla orada koyduğumuz durumdan geri adım atmazdım, asla! Orada haklı bir duruş koyduk. Ondan sonrada Side ile alakalı, Sorgun'daki iptal edilen, acımasızca iptal edilen bitişiğimizdeki 254 dönümlük, yine böyle yerler yapmayı hayal ettiğimiz, ki toplumun buna ihtiyacı var, tahsisinin iptal edildiği gibi, belediyenin boğaz otelin işletme belgesinin iptal edildiği gibi, elimizdeki bütün tahsislerde bunu yaşıyoruz ama çok ilginçtir. Bizim zor koşullarda yaptığımız, onların mühürlediği, onların kapatmaya çalıştığı, tebliğler yaptığı, biz de 'gelin sökün, binlerce Manavgat'ta yaşayan insanımız buradan hizmet alıyor, gelin sökebiliyorsanız siz sökün dediğimiz ' Sorgun Boğaz Otel'in önündeki halkın kullanım alanlarını geziyorlar, ne hikmetse! Oralarda siyasi çalışmalar yapıyorlar. Düne kadar orayı sökmeye çalışıyorlardı.

İnandığınız takdirde, hayal edip hayal ettiklerinizi neticeye götürme doğrultusunda dirayet gösterdiğinizde her şey çok güzel olabiliyor. Çok güzel de olacak, sizlerle olacak mutlaka ki! Bugün beraberce bu açılışını yaptığımız, biliyorsunuz birçok halk plajını neticeye beraberce neticeye götürdük. Bugün Türkiye'de olmayacak şekilde Manavgat'ta 8 tane halka ait, mavi bayraklı halk plajı var dostlarım. Türkiye'nin en üst noktadaki, bu bağlamda en başarılı yeri burası. 8 tane belediyeye ait mavi bayraklı plaj noktamız var. Burası da bunlardan bir tanesi olacak. 11 dönüm. Değerli dostlarım, açık kapılı restorantı, bulunduğunuz yerde toplumun uygun koşullarda, nezih ortamda kır düğünü yapabilecekleri bir alan, gelin damat odası, kafeteryalar, idari bölümler. İnşallah plaj bölümünün kurgulanması da inandığımı güvendiğim başarılı olacağından hiç kuşku duymadığım Nefi kardeşimin tamamlamasına nasip olur. Manavgat halkının bu tarz güzel yerleri açmaya, kullanmaya hakkı olduğunu ifade ediyorum.

Topluma ait olan yerlerde gözü olanlara, makamı mevkii her ne olursa olsun, bu yerlerden uzak durmalarını temenni ediyorum. Eziyetle, zulümle, devlete ait olan, halka ait olan imkanları silah gibi kullananlara hiçbir zaman o kaftanlar yar olmamıştır, ömür boyu da o kaftanlar üzerlerinde kalmamıştır. Çünkü halk gözlemler, halk izler, her zaman doğrunun kendi yanında olanın yanında olur. Daha bunun gibi birçok yeri hak ettiğiniz biliyorum. Nice yerlere kavuşmanız dileğiyle. Manavgat'ımıza, sizlere, çocuklarımıza, geleceğimize ki burada basketbol sahaları, voleybol sahaları, çocuklarımızın oyun sahaları var, kullanmanız dileğiyle. Bu açılışta bize cesaret verip yanımızda olduğunuz içinde hepinize bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."