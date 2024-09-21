Manavgat\'ta Emekli Kahvesi Açıldı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal alanı daha hayata geçirerek, Emekli Kahvesi'ni hizmete açtı. Başkan Niyazi Nefi Kara, "Bütün insanlarımızın bir araya gelip, sohbet edebildiği alanlar oluşturmamız gerekiyor. Toplu olarak bir arada bulanabileceğimiz yerler, sorunlarımıza dayanışma gösterebildiğimiz yerler olmalıdır" dedi.

Manavgat Belediyesi Emekli Kahvesi, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak'ta düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Belediye Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Kara, projenin önemine ve amaçlarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İlk kent lokantamızı 10-15 gün içerisinde açacağız"

"Göreve geldiğimiz günden beri insanların nefes alacağı yerler oluşturmaya çalışıyoruz. Emekli Kahvesi de verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. İnsanların sohbet etmesi, oyun oynaması, sayı sayması gerekiyor ki içeri kapatılıp erken bunamasın. Mesleğimi yaparken de şunu söylüyordum: 'Sakın ha oyun oynamayı bırakmayın, sakın konuşmayı bırakmayın çünkü eve kapatılırsanız erken bunarsınız.' Emekli Kahvesi'nin açılma nedenlerinden bir tanesi bu. Bir tanesi de kırsaldan ya da şehir içinden gelen insanlarımız ekonomik krizden dolayı çay içmekte, yemek yemekte zorlanıyorlar. Bütün insanlarımızın bir araya gelip, sohbet edebildiği alanlar oluşturmamız gerekiyor. Toplu olarak bir arada bulanabileceğimiz yerler, sorunlarımıza dayanışma gösterebildiğimiz yerler olmalıdır. Manavgat'ın tamamını dijitalleştirmek gibi bir amacımız var. Akıllı bir Manavgat olsun istiyoruz, akıllı bir kent diyoruz. Manavgat'ın her sokağını dijital bir sisteme dahil edeceğiz. Bu teknoloji çağında teknolojiyi yakalayabilirsek Manavgat'a bir çıta atlatabiliriz. İlk kent lokantamızı 10-15 gün içerisinde açacağız. Emekçilerimiz gece gündüz çalışıyor, önümüzdeki hafta içi Tazı Kanyonu'nun açılışını yapacağız. Manavgat'ı layık olduğu yere getirene kadar, Manavgatlıların hepsinin yüzü gülene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Emekli Kahvesi'nin açılışı için düzenlenen tören, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, kahvehanenin iç ve dış mekanlarını gezme fırsatı buldu. Kahvede iç mekan, rahat oturma grupları ve sosyal etkinlikler için uygun alanlarla donatılırken, geniş bir bahçe düzenlemesi de bulunuyor. Törenin ardından, açılışa katılan vatandaşlar kahvehanede sunulan çeşitli ikramların tadına baktı.