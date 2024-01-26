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Manavgat'ta Uğur Mumcu'ya Balbay'lı Anma - Son Dakika
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Manavgat'ta Uğur Mumcu'ya Balbay'lı Anma

Manavgat Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Manavgat Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manavgat Şubesi, gazeteci yazar Mustafa Balbay'ın katılımıyla, 31 yıl önce bombalı suikastle katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte demokrasi şehitleri de anıldı.

Manavgat\'ta Uğur Mumcu\'ya Balbay\'lı Anma
26.01.2024 - 13:20,
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Manavgat Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Manavgat Şubesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manavgat Şubesi, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası'nda, gazeteci yazar Mustafa Balbay'ın katılımıyla, 31 yıl önce bombalı suikastle katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle andı.

Anma etkinliğine, Gazeteci-Yazar Mustafa Balbay, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, ADD Manavgat Şube Başkanı Yaşar Bulut, ÇYDD Manavgat Şube Başkanı Mehmet Çiçek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte demokrasi şehitleri Ali Gaffar Okkan, İsmail Cem, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Necip Hablemitoğlu ve Çetin Emeç de anıldı.

Manavgatlı vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Mustafa Balbay, okurlarının kitaplarını imzaladı. Etkinlik, demokrasi şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı. Uğur Mumcu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı video gösteriminde vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Gazeteci-Yazar Mustafa Balbay, ADD Manavgat Şube Başkanı Yaşar Bulut ve ÇYDD Manavgat Şube Başkanı Mehmet Çiçek günün anlam ve önemine ithafen bir konuşma yaptı.

"CUMHURİYET RUHU MİLLETİMİZDE YAŞIYOR"

Gazeteci-Yazar Mustafa Balbay, Cumhuriyet ruhunun millette yaşadığını, bu ruhu, bu bilinci kitleselleştirip, iktidara taşımak gerektiğini söyledi. Balbay, "90'lı yılların art arda suikastlerinde hedef bağımsızlık, Atatürk, Atatürkçülük ve Atatürk'ü gerçek anlamda anlayıp anlatan kişilerdi. Atatürkçülüğü ve anti emperyalist tam bağımsız bir ruh yerleştirme düşüncesindeki insanları katlettiler. Baktılar ki katlederek bu aydınlarımızı unutturamıyorlar, ruhlarını ortadan kaldıramıyorlar bu amaçla iki binli yıllarda hem ADD'yi hem ÇYDD'yi terörist ilan etmeye kadar varan bir süreci başlattılar. Ama ne olursa olsun bu kumpasların mağduru olan arkadaşlarımız ayakta öldü" dedi.

"HATIRALARININ ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUM"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun, Atatürkçü, laik ve demokratik Türkiye'nin yılmaz savunucularından biri olduğunu ve anısı önünde saygıyla eğildiklerini söyledi. Başkan Sözen, "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kaybettiğimiz onlarca aydınımızı bugün Uğur Mumcu'nun şahsında anıyoruz. Maalesef ülkemiz her biri birbirinden kıymetli, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek nitelikte aydınlarını 90'lı yıllarda üst üste kaybetti. Cumhuriyetimize ve kazanımlarını canı pahasına sahip çıkan tüm demokrasi şehitlerimizin hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Umarım ilerleyen dönemde onların da idealinde yer alan daha çağdaş, demokratik, özgür bir Türkiye'de hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, katılımlarından dolayı Mustafa Balbay'a plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Manavgat'ta Uğur Mumcu'ya Balbay'lı Anma - Son Dakika


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