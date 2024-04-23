Manavgat\'ta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli geçti

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı devam ediyor. Program kapsamında düzenlenen uluslararası dans gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlama programına, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı temsilen başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. AKM Meydanı'nda yapılan kutlama programında, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ukrayna, Brezilya ve Türkiye'den katılan ekipler, kendi uluslarını temsil eden dans gösterileri sahneledi.

Manavgat Belediyesi, çocukların bayram coşkusunu dolu dolu yaşayabilmesi için AKM Meydanı'na yüz boyama etkinliği düzenledi; pamuk şeker dağıttı; alana şişme oyun grubu kurdurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programını çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için özenle hazırladıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Atamızın bizlere emaneti olan geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Onların bayramı yaşayabilmesi, yüzünün gülmesi ve dünya çocuklarıyla bir araya gelmesi bizleri de oldukça mutlu etti. Bizler, onların her zaman yanında olacağız ve çalışmalarımızı onların daha mutlu olacağı bir kent yaratma amacıyla gerçekleştireceğiz. Tüm çocuklarımızın günü kutlu olsun. Çocuklarımızın kavga, acı ve gözyaşı görmeyeceği bir dünyada yaşamasını temenni ediyor, hepsine mutlu ve güzel bir gelecek diliyorum" dedi.