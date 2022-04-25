Manavgatlı Karpuz Üreticisi: Maliyetler Canımızı Yakarsa Bırakmak Zorunda Kalırız - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turfanda karpuz hasadı başladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Üreticimiz pandemiye ve girdi fiyatlarının yüksek olmasına rağmen üretmeye devam ediyor" dedi. Üç kuşaktır çiftçilik yapan Abdullah Gümüş ise maliyetledir yüksekliğinden yakınarak, "Vallahi ben kolay kolay bırakmam. Maliyetine bile olsa, biraz para kalsa hobi olarak da yapabiliriz. Ama çok canımızı yakarsa da bırakmak zorunda kalırız. Şu an zaten az bir karla üretebiliyoruz" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kalemler mahallesinde çiftçilik yapan Abdullah Gümüş, son dönemde artan girdi maliyetlerine tepki gösterdi. Abdullah Gümüş, "Maliyet çok fazla, girdiler çok fazla. İlaç ve gübrenin fiyatları çok arttı. Şu an turfanda olmasına nazaran maliyetle satış arasında çok az bir para kalıyor bize. Üretici olarak bu işi yapsak mı, yapmasak mı diye düşünüyoruz. Ama mesleğimiz de bu. Ne yapacağız, bir şeyler yapmamız lazım. Bu yaştan sonra ne yapabiliriz ki" dedi.

"AZ BİR KARLA ÜRETİYORUZ"

Antalya'da çiftçilik yapan Abdullah Gümüş, pandemi ve girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen çiftçilikten vazgeçmediklerini belirtti. Gümüş, "Dedemden kalan bir meslek. Babamdan bize geçti. Bizden de nasip olursa oğlanda heves ediyor bu işlere. Bir yönden yapmaktan da zevk alıyoruz. Paradan ziyade manevi olarak geçmişi düşünerekten geleceğe de biraz örnek olmak lazım. Herkesi tarımdan soğutursak bu iş olmaz. Tarımı kim yapacak" diye sordu.

Girdi maliyetleri daha fazla yükselirse çiftçiliği bırakmak zorunda kalabileceklerini belirten Gümüş, "Vallahi ben kolay kolay bırakmam. Maliyetine bile olsa, biraz para kalsa hobi olarak da yapabiliriz. Ama çok canımızı yakarsa da bırakmak zorunda kalırız. Şu an zaten az bir karla üretebiliyoruz" dedi. Gümüş, "Şu an maliyeti az karşılıyor. 6,5-7 lira civarında çıkışı. Bu fiyatlar biraz devam ederse üretici 3-5 kuruş kazanabilir. Çünkü daha turfanda karpuz çıkmadı. Biz, erken ekmemizden dolayı biraz 3-5 kuruş para kazandık. Bu şekilde devam ederse maliyetleri biraz karşılar ancak fiyat düşerse zarar ederiz" diye konuştu.

"ÇÖZÜM BULMAMIZ LAZIM"

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise cefakar çiftçinin yaşanan olumsuzluklara rağmen üretmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Yangında en fazla hasar gören Kalemler köyündeyiz. Üreticimiz Abdullah Gümüş üretmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi üreticimiz pandemi döneminde de üretimden geri kalmadı. Şu anda girdilerin yüksekliğine rağmen üretmeye devam ediyoruz, çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Üretmeye ihtiyacı var. Bizim üretmeye ihtiyacımız var. Çünkü biz, çocukluğumuzdan beri tarlalarda yetiştik, arazide yetiştik. Arazide üretmek zorundayız biz. Bazen kar ederiz bazen etmeyiz. Etmesek bile üretmeye devam ederiz. Bu karpuz, 20 Aralık'ta ekilen bir karpuz. Bugün 22 Nisan. Karpuz çıktı, turfanda. Demek ki üreticimiz üretiyor, yetiştiriyor. Ama hak ettiği değeri buluyor mu? Bazen buluyor bazen bulamıyor. Mesela bugün bu karpuzu arkadaşım 6,5-7 liraya satıyor. Ama hallere bakıyorsun 12-15 lira, manava gidiyorsun 20-25 lira. Aradaki fark katlanarak yükseliyor. Buna bir şekilde çözüm bulmamız lazım.

"ÜRETİCİMİZ HİÇBİR ZAMAN FEDAKARLIKTAN KAÇMIYOR"

Bu karpuzu arkadaşım 7 liraya sattığı zaman tüketici de 12 liraya yese, 13 liraya yese ne tüketicimiz üzülür ne de arkadaşım üzülür. Ama şimdi 6,5-7 liraya satıyor, tüketiciye yansıması 20 liranın üstünde oluyor. Arada korkunç bir fark oluyor. Onun için devlet, hükumet, önüne geçemedik nasıl oluyorsa. Bunların takip edilmesi lazım. İyi takip edilmesi lazım. Üretici hiçbir zaman fedakarlıktan kaçmıyor. Girdilerin o kadar yükselmesine rağmen, mesela geçen sene ocak ayında 125-130 lira olan gübre çuvalını bugün 700-800 liraya almasına rağmen üretmeye devam ediyor, çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Üretim yapılması lazım. Gıda kesilmemesi lazım. Sen üretmezsen, ben üretmezsem, arkadaşım üretmezse halkımız nasıl yiyecek karpuzu? Halkımız İran'dan gelecek karpuzu mu yiyecek? Üretmemiz lazım."