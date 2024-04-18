Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Seçim Vaadini Gerçekleştirdi.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçim taahhüdünü yerine getirdi. Zeyrek başkanlığında toplanan MASKİ Genel Kurulu'nda alınan kararla 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere Manisa ili genelinde ilk 2 ton su 1 TL oldu. Sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim yapıldı. Su teminat bedelleri ise 80 metreküpten 45 metreküpe düşürüldü. Mekanik sayaç kullanımının da önün açıldığı genel kurulda camilerde olduğu gibi cemevlerinden de su kullanım bedeli alınmamasına oy birliğiyle karar verildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Birinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek idaresinde meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan başkan Zeyrek, "Ülkemizde her geçen gün alım gücü düşüyor. Emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Gençlerimiz iş bulma çabasında ve maalesef çoğu yurt dışına gitmek istiyor. Ülkemizde durum bu haldeyken şehrimizde hemşehrilerimizin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını defalarca ifade ettim. Seçim süreci boyunca sevgili hemşehrilerimin de bana en çok ilettiği konu su pahalılığıydı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de Manisalıların bizi bu göreve seçmesiyle ilk 2 ton suyu 1 TL sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim uygulayacağımızı ve kartlı sayaç zorunluluğunu ortadan kaldıracağımın sözünü vermiştim. Sağ olsun hemşehrilerimin büyük bir destekle bizleri bu göreve seçti, hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün halkımızın aile ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak olan ilk 2 ton su 1 TL sözümüzü yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda bir dayatma haline gelen vatandaşlarımız için bir çileye dönüşen zorunlu kartlı sayaç uygulamasına siz değerli meclis üyelerimizin oylarıyla son vereceğimize umuyorum" dedi.
"MANİSALILAR ARTIK SU SAYAÇLARI KONUSUNDA KENDİ KARARLARINI VERME ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP OLACAK"
"Yaptığımız çalışmalar sonucunda ilimiz genelinde mesken ve türevlerinde insani kullanım hakkı olan suyun ilk 2 tonunu 1 liraya vereceğiz, inşallah. Sonraki kademelerde ise yine söz verdiğim gibi suyumuzu yüzde 30 indirimli olarak halkımıza ulaştıracağız" diyen Zeyrek şöyle konuştu:
"Kurulumuzdan alınan kararla yeni fiyat tarifelerimizi 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren Manisa il genelinde uygulamaya başlayacağız. Kartlı sayaçlarla ilgili yaptığımız düzenleme ile genel kurulumuzda alacağımız kararla kartlı sayaç zorunluluğuna da son vereceğimizi umuyorum. Halkımızın istemediği bir uygulamayı, mecbur bırakma anlayışını da sürdürmeyeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Manisalılar artık su sayaçları konusunda kendi kararlarını verme özgürlüğüne sahip olacak. Mevcut kartlı sayaç kullanıcıları talep etmedikleri halde artık mekanik sayaca geçirilmeyecek. Süreçle ilgili öncelikli olarak hemşehrilerimizin MASKİ Genel Müdürlüğü ve tüm ilçelerimizde MASKİ İlçe Şefliklerine bizzat dilekçe ile başvuruları alınacak gelen taleplere göre mekanik sayaç temini yapılacak olup ardından dönüşüm işlemlerini tamamlayacağız. Teminat bedelinde de 80 metreküpten 45 metreküpe düşürerek bir indirme daha gittiğimizi burada ifade etmek istiyorum.
"CEMEVLERİMİZDEN, CAMİLERİMİZ VE MEZARLIKLARIMIZDAKİ GİBİ SU KULLANIM BEDELİ ALMAYACAĞIZ"
Belediyecilik, ayrım yapmadan halkın, vatandaşın ihtiyacının karşılamakla sorumludur. Sosyal belediyeciliğimizin de özü budur. Bu güzel şehrimizde hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimlere eşit hizmet verme anlayışı ile tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız. Bu anlamda Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi olan cemevlerimizden, camilerimiz ve mezarlıklarımızdaki gibi su kullanım bedeli almayacağız. Halkımız bizlere yıllardır süre gelen sıkıntılarını anlattı, biz de bunları çözeceğimizin sözünü verdik. Bugün bizleri bu göreve layık gören tüm hemşehrilerimizin dertlerini bir bir çözeceğimizi ilk adımlarını atmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."
OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Başkan Zeyrek'in konuşmasının ardından MASKİ Genel Müdürlüğü 2024 yılı ücret tarifesi ve mekanik sayaç kullanımına yönelik önerge komisyona havale edilerek toplantıya ara verildi. Aranın ardından yeniden toplanan genel kurulda komisyondan "olur" kararıyla gelen önerge oy birliğiyle kabul edildi.
"HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK"
Öte yandan oturumun dilek ve temenniler bölümünde muhalefetten gelen ticarethanelere de indirim yapılması önerisi üzerine ise Başkan Zeyrek, ticarethane sahiplerinin de meskenlere uygulanan indirimden faydalanacağını söyledi. Zeyrek, "Halkımızın her ferdine olduğu gibi kendilerine bir nebze destek olacaktır. Ama bütçedeki duruma bakıp eğer bütçemiz el verirse ticarethane sahibi olan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza da hizmetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Seçim Vaadini Gerçekleştirdi. - Son Dakika
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