Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Kadrolu İşçilerine Zam Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan anlaşmayla Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu işçileri için yıllık bazda yüzde 118, son 6 ay bazı alındığında ise yüzde 65,47'lik oranla ortalama zam yapılarak kadrolu işçi maaşının 38 bin 300 liraya çıkarıldı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen arasında 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Başkan Cengiz Ergün'ün makamında imzalandı. İmza töreninde Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Harun Yıldız ve Belediye İş Şube Başkanı Gökay Sezgin yer aldı. İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Belediye iş sendikası ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzde çalışan kadrolu işçi kardeşlerimizle ilgili toplu sözleşme hayırlısıyla neticelendirerek imza altına alıyoruz. Sendikamızla varmış olduğumuz mutabakat doğrultusunda kadrolu işçilerimizin maaşlarına yıllık bazda yüzde 118, son 6 ayı baz aldığımızda da yüzde 65,47 gibi ciddi bir oranda zam yapmış bulunuyoruz. Ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. başkanım geçtiğimiz hafta içinde yaptığımız görüşmede yüzde 55 noktasında bir görüşme yapmıştık ancak mevcut 4 bin 215 hizmet alımı çalışanlarımıza yapmış olduğumuz düzenlemeler neticesinde kadrolu işçilerimizin de bu noktada mağdur olmamaları açısından bizde oranlarımızı, yevmiyelerimizi yükseltmeye gittik, bunun kararını aldık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kadrolu işçilerin ortalama maaşını 38 bin 300 liraya çıkardıklarını belirten Başkan Cengiz Ergün, "Hayırlı uğurlu olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi 6 bin 200'e varan personeliyle büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi bizler için çok değerlidir. Allah hepsinden razı olsun, verdikleri destek ve katkılar için. Yeni ücretlerin çalışanlarımıza ve ailelerine bolluk, bereket ve faydalı olmasını yürekten temenni ediyorum. Çalışan kardeşlerimize her şeyden önce aileleriyle sevdikleriyle sağlık sıhhat içinde bir hayat geçirmelerini diliyorum, güle güle harcasınlar, iyi günlerde inşallah kullansınlar. Hayırlı olsun. Gönüller hoş olsun dedik, 55'i, 65'e çıkarttık" ifadelerini kullandı. Belediye İş Şube Başkanı Gökay Sezgin de Belediye İş Sendikası ve çalışanlar adına Başkan Ergün'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza altına alındı.

Büyükşehir'de sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' düzenlenen törenle imzalandı. Başkan Cengiz Ergün'ün makamında gerçekleştirilen imza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Harun Yıldız ve Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen yer aldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Türk Yerel Hizmet Sendikası ile Sosyal Denge Tazminat sözleşmesi ek protokolü için sendika temsilcimiz ile bir araya geldik. Bu ek protokol neticesinde yapılan görüşmeleri tamamladık. Çorbada az da olsa günün şartları ve ekonomisi değerlendirilerek bir iyileştirmeye gidildi" dedi.

"Çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"

Sosyal denge tazminatı sözleşmesinin 31.12.2023 tarihinde sona erdiğini hatırlatan Başkan Cengiz Ergün, "Yasa gereği sosyal denge sözleşmesi 1 yıldan az, 3 yıldan fazla ve aynı zamanda yerel seçim tarihini geçecek şekilde imzalanamaz hükmü yer almaktadır. Bundan hareketle Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki 991 memur ve sözleşmeli çalışanlarımızın seçime kadar 3 aylık süreçte mağdur olmamaları düşüncesiyle hazırladığımız bu ek protokolle sözleşmenin bitiş tarihini 31.03.2024 tarihine kadar uzatmış bulunuyoruz. Ayrıca 3 aylık süreçte ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak sosyal denge tazminatı ödemelerinde 10 puanlık bir kademe artışına gittiğimizi de müjdelemek istiyorum. Değerli çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kovid döneminde yaşanan ekonomik zorluklar ve mali kriterleri incelediğimiz o süreçte bu sosyal dengeleri verememiştik. Ancak vermeye başlamamızın ardından da aradaki bir buçuk yılın farkını yansıtmıştık" ifadelerini kullandı.

Seçim öncesinde bazı dedikoduların yayıldığını söyleyen Başkan Ergün, "Tekrar seçildiğimiz takdirde başkan sosyal dengeleri ortadan kaldıracak ve vermeyecek lafları kulaklarımıza geliyor. Biz 15 senedir bu görevi yerine getiriyoruz. Neyi ne yaptığımızı en iyi çalışanlarımız biliyor. Bu tür dedikodulara hiç kafalarını yormasınlar. Sosyal denge, ekonomik şartlar yine güncelleme noktasında gerekiyorsa o günün şartlarında yine yapılacaktır. Ödenmeyecek gibi bir şey söz konusu değildir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Ek protokolün memur ve sözleşmeli personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Manisa'mız için özveriyle gayret gösteren tüm çalışanlarımıza yapmış olduğumuz iyileştirmeler, ek anlaşmalar ve sosyal denge ilavelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aileleriyle güle güle harcasınlar" diye konuştu.

Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen ise, "Allah razı olsun Başkanım. 2009 yılından günümüze kadar memurlarımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı başta şahsım olmak üzere sendika genel merkezim, Manisa şubem ve tüm memur arkadaşlarımız adına size teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız başkanım çok sağ olun" diye konuştu. - MANİSA