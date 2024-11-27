Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nde Yeni Dönemin Bütçesi Belirlendi… Gazi, Şehit Yakınları ve Engelli Ailelerine Suda İndirim

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı tahmini bütçesi, 11 milyar 871 milyon 725 bin lira olarak belirlendi. 31 Mart'ın ardından yeni bir dönemin inşası için çalışmalara başladıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "İsraftan, çatışmadan uzak Manisa'm için daha iyisi için çalışacağız, üreteceğiz" dedi. MASKİ Genel Kurulu'nda da konuşan Başkan Zeyrek, gazi, şehit yakınları ve engelli ailelerine suda indirim uygulanacağını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu, Başkan Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı performans programı tasarısı ile 2025 mali yılı bütçe tasarısı görüşüldü.

Bütçe ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Zeyrek, 31 Mart Mahalli İdare seçimlerinin ardından yeni bir dönemin inşası için çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"'Kendine yeten Manisa, Kendine yeten Belediye' olma vizyonuyla hazırladığımız planımızı bir önceki ay meclisimizin de onayını alarak icraata koyduk. Yeni plan döneminin ilk bütçesini de bugün oylayacağız. Manisa'ma ve Manisalılara ait kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması tek derdim. İhtiyacı olanlara ihtiyaç duydukları anda en kaliteli hizmeti sunmak, kentsel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek için çaba sarf ediyoruz.

Biz göreve geldiğimizde 6 milyar 849 bin 880 lira gelir, 7 milyar 900 milyon lira gider tahmini yapılan bütçeyi devraldık. Bütçe demişken; gelirlerimizin yaklaşık yüzde 85'i merkezi idarenin topladığı vergi gelirlerinden Manisa Büyükşehir Belediyesine aktardığı paylardan oluşuyor. Bu gelir de Türkiye'nin genel ekonomik seyrinden doğrudan etkilenen bir gelir ve artış oranı çok yüksek değil. Gelir tarafında hal böyle iken harcamalar ise maalesef çok yüksek oranlarda artıyor. Bu da belediyemizi çok büyük bir finansal baskı altında çalışmak zorunda bırakıyor. Biz bu şartlarda hizmetin kalitesini artırmaya, ihmal edilmiş altyapımızı yenilemeye, bütçemizi yapmaya çalışıyoruz."

Yapılan çalışmaları anlattı

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri ve çalışmaları anlatan Başkan Zeyrek, şunları aktardı:

"İhale süreçleri tamamlanmış ve devam eden işlerin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için önlemlerimizi aldık. Özellikle dezavantajlı, sosyal dışlanma, yoksulluk içinde olan hemşehrilerim için sosyal destek programlarına ağırlık verdik. Su teknik altyapısından sonra, en önemli kentsel teknik altyapı yatırımı olarak gördüğüm ulaşım için planlama çalışmalarını başlattık. Toplu taşımada mevcut darboğazların önüne geçmek için hem kooperatiflere hem vatandaşlarıma destek olacak mali destekleri başlattık. Kırsal kalkınmada çiftçimize üretim destekleri verdik. Vermeye devam ediyoruz."

"2 milyar 500 milyon lirayı ilçelerimize hakkaniyetli bir şekilde bölüştürdük"

2025 yılının program ve bütçesini oluştururken katılımcı ve ortak akıl anlayışıyla hareket edildiğini kaydeden Başkan Zeyrek, "17 belediye başkanımla birebir görüştük. Manisa'mızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını birlikte masaya yatırdık. Öngördüğümüz yatırım bütçemizin çevre, katı atık ve kırsal kalkınma destekleri haricinde yaklaşık 2 milyar 500 milyon lirasını ilçe belediye başkanlarımızla birlikte ilçelerimize hakkaniyetli şekilde bölüştürdük" ifadelerini kullandı.

Manisa'ya ait her bir kuruşun kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kılı kırk yaracağız, ince eleyip sık dokuyacağız"

"Bu nedenle kılı kırk yaracağız, ince eleyip sık dokuyacağız. Dirençli, sağlıklı, sürdürülebilir bir Manisa ve Manisa'da yaşamaktan mutlu olan hemşehrilerim için yeni finansman yöntemleri geliştireceğiz. Önümüzdeki dönem bütçemizde de altyapı yatırımları, sosyal hizmetler ile destek programları ve özellikle çiftçi destekleri artarak devam edecek. Yatırım önceliklerimiz tamamıyla insan odaklı olacak. Çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve gençlerimizi merkeze aldığımız projeleri hayata geçireceğiz. İsraftan, çatışmadan uzak Manisa'm için daha iyisi için çalışacağız, üreteceğiz. Bu noktada; 2025 yılı gelirimizi 11 milyar 871 milyon 725 bin lira olacaktır. 2025 yılı giderimiz ise 14 milyar 524 milyon 898 bin lira olacaktır. 2025 yılı finansmanını ise 2 milyar 653 milyon 173 bin lira olarak takdirlerinize sunduk. Manisa'ma hayırlı uğurlu olsun."

Zeyrek'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. 2025 yılı performans programı tasarısı oy birliği ile kabul edilirken, 2025 mali yılı bütçe tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

MASKİ bütçesi kabul edildi

Başkan Zeyrek, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2024 yılı ikinci olağan genel kurulu ikinci birleşimi öncesinde de açıklamalarda bulundu. Başkan Zeyrek'in konuşmasının ardından birinci oturumda komisyona sevk edilen maddeler görüşüldü. 39'uncu madde oy çokluğuyla, diğer maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Su yaşam kaynağımız olan ve yarınlara bırakacağımız en kıymetli mirasımızdır. O nedenle su fiyatlandırma politikalarımızı, kullanıcıların su kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu şekilde kullanmalarını sağlayacak şekilde planlamayı hedefledik. Bu amaçla toplumun su kullanımı konusundaki sosyal sorumluluğunu ve farkındalığının artırılmasını sağlayacağız. Bununla birlikte, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak en büyük hedefimiz halkımıza kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti sunmaktır. 2025 yılı için öncelikli hedeflerimizden biri, su kaynaklarımızın korunması ve yeni su kaynaklarının tespiti olacaktır.

Aynı zamanda su ve atıksu hizmetlerimizin daha kaliteli, sürdürülebilir ve etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Manisa'mız genelinde altyapı coğrafi haritasının belirlenmesi için kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz. İklim krizi nedeniyle ilimizin gelecekte karşılaşabileceği olası su kıtlıklarına karşı önleyici bir adım olarak Gediz ve Kuzey Ege Havzalarının su kalitesinin izlenmesi ve iyileştirilmesi, su yönetimimizin temel taşlarından biri olarak belirledik. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılması 2025 yılı için öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. SCADA sisteminin kapsamının genişletilmesi ve tam anlamıyla devreye alınması sayesinde, suyun izlenmesi ve kayıpların tespiti konusunda önemli bir ilerleme kaydedeceğiz. Su yönetimi modelinin geliştirilmesi ile birlikte, su kayıplarının minimize edilmesi yönünde etkin eylem planları devreye sokacak ve böylece kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız."

2025 yılında altyapıya yönelik önemli çalışmalar yapılacağını belirten Başkan Zeyrek, proje ve yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Altyapı iyileştirme projelerini geliştireceğiz"

"İçme suyu ve atıksu altyapı ve tesislerinin yenilenmesi 2025 yılı performans programımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda Manisa genelinde altyapı iyileştirme projelerini yürüteceğiz, yeni hatlar döşeyecek ve mevcut hatların kapasitesini artıracağız. Özellikle atıksu arıtma kapasitelerinin artırılması ve mevcut arıtma tesislerinin modernizasyonu, çevresel sürdürülebilirlik açısından da kritik bir adım olacaktır. Bu süreçte, ileri teknolojiler kullanılarak atıksuların daha verimli şekilde arıtılması ve geri kazanım oranlarının artırılmasını sağlayacağız.

"Enerji verimliliğini sağlayacak projeler hayata geçirilecek"

Enerji verimliliği ve çevre dostu yaklaşımlar da 2025 yılı performans programımızın temel bileşenleri arasında yer alıyor. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla, arıtma tesislerimizde enerji verimliliği sağlayacak projeler hayata geçirilecek ve çevreye duyarlı teknolojiler kullanacağız. Böylece hem maliyetlerimizi düşürecek hem de çevresel etkileri en aza indireceğiz.

"Hizmet kalitemizi sürekli izleyecek ve iyileştireceğiz"

Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha memnun kalmalarını sağlamak amacıyla, memnuniyet anketleri düzenlenecek, hizmet kalitemiz sürekli olarak izleyecek ve iyileştirileceğiz. Sayaç okuma süreçlerinin dijitalleşmesi, iş süreçlerimizin hızlandırılmasına katkıda bulunacak ve vatandaşlarımıza daha hızlı çözümler sunacağız. Ayrıca, muhtarlıklar ile daha yakın iş birliği ve koordinasyon sağlanarak, yerel ihtiyaçlar daha hızlı ve etkili bir şekilde karşılayacağız.

"İç kontrol mekanizmaları güçlendirilecek, halkımızla 7/24 iletişim kuracağız"

Alo 185 telefon hattımızla ÇÖZMER merkezindeki personel ve teknik altyapı kapasitemizi artırarak halkımızla 7/ 24 kesintisiz iletişim sağlayacağız. Gelir tahsilat süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi ve iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ile MASKİ'nin mali sürdürülebilirliğini artıracağız. Aynı zamanda, araç ve makine yönetimi, depo ve varlık yönetimi gibi operasyonel süreçlerdeki verimliliğimizi artıracak projeleri de hayata geçireceğiz.

"Gazi, şehit yakınları ve engelli ailelerine suda indirim"

Ekonomik anlamda zor günler geçiren halkımıza desteklerimiz eksiksiz sürmeye devam edecek. İl genelinde bulunan 14 bin 741 engelli abonesi için engelli aboneliği tarifelerini; ailede bir engelli olduğunda yüzde 40 olan indirim oranının yüzde 50'ye yükseltilmesi, 1. Kademe 3 ile 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzeri olarak düzenlenecektir. Ayrıca 103 zihinsel yetersiz çocuğumuzun eğitim gördüğü ZİÇEV Vakfı'nın su aboneliğinin mesken tarifesinin 1. kademe ücretini yüzde 10'u yani 2.30 TL olarak uygulayacağız. İl genelinde bulunan 880 gazi, şehit, dul ve yetim ailelerinin su aboneliği tarifelerinde, 1. kademe 1.30 metreküp; 2. kademe 31 metreküp olmak üzere yüzde 50 indirim uygulayacağız. İl genelinde bulunan 563 fakir ve yaşlı abonesi ücret tarifesi ve kademe aralığını, 1. kademe 3 ve 30 metreküp, 2. kademe 31 metreküp ve üzerini yüzde 25 indirimli uygulayacağız. İl genelinde bulunan 449 depremzede aile için doğal afet ve mesken abonelikleri indirim ücret tarifesi uygulamasını 31 Mart 2025 tarihine kadar uzatacağız. İl genelinde bulunan 2939 adet hayvancılık ile geçinen ailelerimize ait, hayvancılık aboneliği ücret tarifesinin kademe aralığında, 1. kademe 1.40 metreküp 19 TL, 2. kademe 41 metreküp ve üzerini 35 TL'den sunacağımızın müjdesini veriyorum."

Gündem maddeleri kabul edildi

Genel kurulun birinci birleşimde komisyona sevk edilen 23 gündem maddesi ve bir önerge görüşüldü. 2025-2029 Stratejik Planı, 2025 yılı Performans Programı, ilçelerde devam eden yatırımlar için ek kredi talepleri, araç ve iş makinesi alımı gibi başlıklardan oluşan gündem maddelerinde 39. maddeye AK Parti ve MHP Meclis üyeleri ret oyu verdi. İlgili madde, diğer partilerin oy çokluğuyla kabul edildi.