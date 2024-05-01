Manisa\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yoğun Katılımla Kutlandı

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Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü uzun yıllar sonra yoğun bir katılımla yapıldı. Tarihi Sultan Camiinden başlayan ve Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden yürüyüşe işçi sendikalarının yanı sıra memur ve emekli sendikaları ile siyasi partiler de destek verdi.

Manisa'da uzun yıllar sonra yoğun bir katılımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikler Tarihi Sultan Camii önünden Cumhuriyet Meydanına kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, işçi sendikaları, memur ve emekli sendikaları ile siyasi partiler de destek verdi.

Yürüyüşe katılanlar sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürürken, İşçi Demokrasisi Partisi üyeleri Filistin'e destek vermek için Filistin bayraklarıyla yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda emniyet tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar hayatın kaybeden işçilerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Platform üyeleri tarafından 1 Mayıs'ın önemiyle ilgili yapılan konuşmaların ardından katılımcılar çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. - MANİSA