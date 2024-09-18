Manisa\'da Orman Yangını Sonrası Geçici Konteyner Evler Kurulacak

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(MANİSA) - Manisa Gördes'te geçen ay çıkan orman yangınından etkilenen Karayakup Mahallesi'nde yangının yaraları sarılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi iş birliğiyle evleri kullanılamaz duruma gelen mahalle sakinleri için geçici konteyner evler kurulacak. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, "Kaybettiğimiz zeytinlik alanlarının yerine konması konusunda da Büyükşehir olarak size destek vereceğiz" dedi.

Manisa Gördes'e bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli ilçe sınırlarına kadar ulaşan orman yangını yoğun uğraşların ardından söndürülmüştü. Gördes ve Salihli'de birçok mahalleyi etkileyen yangından en büyük hasarı ise Gördes'e bağlı Karayakup Mahallesi aldı. Yangın sonrasında mahallede birçok ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından barınma ihtiyacı ortaya çıkan mahalle sakinlerinin yardımına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Gördes Belediyesi koştu. Bu kapsamda mahallede belirlenen alana 25 adet konteyner kurulmasına karar verildi. 24 konteyner ev olarak, bir konteyner ise mescit olarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak. Konteyner kurulacak alanın altyapı çalışmaları ise MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ve Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve CHP Gördes İlçe Başkanı Zafer Arslan, yangından etkilenen mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahallede konteyner evlerin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"İnşallah bir buçuk ay içerisinde de burada konteynerlerinize kavuşacaksınız. Yaşam şartlarınızı en azından şu an için iyileştirmek, yarınlarda da yanan ormanlarımızın yerine ağaçlarımızı dikmek bizim öncelikli görevlerimizden. Allah bir daha böyle kötü günler yaşatmasın. Kalıcı konutların yapılma aşamasına kadar sizleri konteynerlerde misafir ederiz. Ondan sonra kalıcı yerleşik bir düzene geçinceye kadar da elimizden gelen her şeyi yaparız. Burada anılar var, yaşananlar var, yarınlara bırakacağımız bir miras var. Sizler bize bir emanet verdiniz. Bu emanetin gereğini yapıyoruz. Keşke hiç olmasaydı ama yangın esnasında milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Büyükşehir ekiplerimiz devamlı buradaydı. Yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanı kaybettik. Kaybettiğimiz zeytinlik alanlarının yerine konması konusunda da Büyükşehir olarak size destek vereceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de kararı çıkardık. Bu karar doğrultusunda da en kısa süre size bu destek ve yardımlar ulaşacak."

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise "Devletin yardım elini uzatmadığı bu köyümüzde sosyal ve halkçı belediyeciliğin nasıl olduğunu hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de İbrahim Başkanımız gösterdiler. Biz hep sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı bir kampanya ile konteynerlerin içindeki eşyalar da Manisa'da hazır durumda sizleri bekliyor. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hepimizin canı yandı, çok üzüldük, tüm Türkiye üzüldü. İnşallah çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. Köyümüzü hak ettiği günlere yeniden kavuşturacağız" diye konuştu.

Afetzedelere yonca desteği

Yangından etkilenen Karayakup, Boyalı ve Yeniköy Mahalleleri'nde hayvan üreticilerine yonca desteğinde bulunuldu. İlk etapta Karayakup Mahallesi'nde 250 balya, Boyalı ve Yeniköy Mahalleleri'nde 350 balya yonca hayvan üreticilerine teslim edildi. Zeyrek, Başkan İbrahim Büke ve Başkan Cem Aykan, hayvan üreticilerine sağlanan desteklerin de devam edeceğini belirtti.