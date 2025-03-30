Manisa'da Ramazan Ayında İftar Sofraları ile Dayanışma Ruhu - Son Dakika
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Manisa'da Ramazan Ayında İftar Sofraları ile Dayanışma Ruhu

Manisa\'da Ramazan Ayında İftar Sofraları ile Dayanışma Ruhu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca oluşturduğu iftar sofraları ile 146 bin 800 yurttaşa ulaştı. Sosyal yardımlar ve geleneksel etkinliklerle dayanışma ruhunu güçlendirdi. Başkan Ferdi Zeyrek, bu süreçte ihtiyaç sahiplerine desteklediklerini vurguladı.

30.03.2025 14:54  Güncelleme: 14:56
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca, kurduğu iftar sofraları, sosyal destekleri, geleneksel etkinlikleri ile dayanışma ve paylaşma ruhunu en güçlü şekilde yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının coşku, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca organize edilen iftar sofralarında 17 ilçedeki 28 noktada, 136 bin 800 kişiye ulaştı. Bunun yanı sıra belediyenin aşevi mutfağında hazırlanan sıcak yemekler, ay boyunca, 10 bin ihtiyaç sahibi hasta, yaşlı ve engelli vatandaşın hanesine ulaştırıldı. Toplam 146 bin 800 yurttaş, Büyükşehir'in sofralarında Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal yardım faaliyetlerini de sürdürerek, kent genelinde ihtiyaç sahibi hanelere 5 bin 300 adet gıda kolisi ulaştırdı. Ramazan ayında, özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak ve fenilketonüri hastaları da unutulmadı. Özenle hazırlanan gıda kolileri, 315 çölyak ve 15 fenilketonüri hastasına ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği çorba dağıtımını da sürdürdü. Kentte eğitim gören öğrencilere toplamda 58 bin kişilik sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla 29 gün boyunca her akşam kentin farklı noktalarındaki iftar sofralarında düzenlenen çeşitli etkinliklerle Ramazan'ın geleneksel ruhu yaşatıldı ve Manisalılara keyifli ve manevi bir atmosfer sunuldu. İftar sonrası, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, Aşuk ile Maşuk ve kukla gösterileri, meddah ve orta oyunu, semazen gösterileri, tasavvuf müziği konserleri gibi geleneksel gösterilerle Ramazan akşamları renklendi. Ramazan'ın manevi iklimini daha da pekiştirmek amacıyla iftardan sonra Kuran-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Ramazan'ın paylaşma ruhuna uygun olarak iftar sonrasında; pamuk şeker, Osmanlı macunu, şerbet, çay ve kahve ikram edildi.

Başkan Ferdi Zeyrek, Ramazan ayı boyunca, Manisa'nın dört bir yanındaki hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşıp aynı ekmeği bölüşmenin kendisine tarifsiz bir mutluluk verdiğini vurgulayarak, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu ayın manevi değerlerinden ilham alarak, her bir yurttaşımıza ulaşmayı ve onları yalnız hissettirmemeyi amaçladık. İftar sofralarımız, sosyal desteklerimiz ile 200 binin üzerinde yurttaşımıza ulaştık. Hedefimiz, Manisa'da hiçbir yurttaşımızın kendini yalnız hissetmemesi ve yatağa aç girmemesi. Bu, sadece Ramazan'a özel bir hedef değil, bizim önceliğimiz olmuştur. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Bu desteği sürekli hale getirerek, kentimizde herkesin refah içinde yaşamasını sağlayacağız" dedi.

Başkan Zeyrek, Ramazan Bayramı'nı da kutlayarak, "11 ayın sultanı Ramazan'da her gün farklı bir ilçemizdeydik. Vatandaşlarımızla bir araya geldik, soframızın bereketini büyüttük. Şimdi bayram coşkusunu birlikte paylaşıyoruz. Herkese sevdikleriyle birlikte, birlik ve beraberliğin gücüyle, bolluk ve bereket dolu bir bayram diliyorum. İnşallah, yeni bayramlarda daha güzel günlerde hep birlikte, hep bir arada olacağız. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyor, Ramazan Bayramı'mızın huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Ramazan Ayında İftar Sofraları ile Dayanışma Ruhu - Son Dakika

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