Manisa\'da toplu ulaşımda yepyeni bir dönem başlıyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi ile toplu taşıma kooperatifleri arasında imzalanan protokolle Manisa'da toplu ulaşımda vatandaşlara kaliteli, güvenli ve konforlu ulaşım sağlama hedefiyle yepyeni bir dönem başladı.

Manisa'da toplu ulaşım ile ilgili sorunların çözümü için yoğun bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, hem toplu taşıma esnafının hem de halkın mutlu olacağı yepyeni bir dönemi başlattı. Yeni dönemle Manisalılar daha konforlu ve güvenli bir yolculuk deneyimi, toplu taşıma araç sürücüleri de daha iyi gelir elde etme imkanı bulacak. 1 Kasım itibariyle başlayacak yeni dönemde, Manisa'da toplu ulaşımda adeta devrim yapılacak. Yeni dönemin işbirliği protokolü, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, Manisa genelinde hizmet veren toplu taşıma kooperatiflerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve şoför esnafı katıldı.

"Esnafımız ve halkımız için büyük bir yükün altına giriyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Toplu taşımada yepyeni bir sayfa açtığımız anlamlı bir günü yaşıyoruz. Seçim boyunca sizlerle herk zaman bir arada olduk. Vatandaşlarımız duraklarda bekliyordu, sizler de yerlerinizde, garajlarda bekliyordunuz. Neden sefere çıkmadığınızı sorduğumda tek cevap geliyordu, esnaf para kazanamıyordu. Sizlerin hem para kazanmanız hem de kooperatif üyelerini ayakta tutmanız için hep birlikte masaya oturduk. Yeni sistemin nasıl hayata geçeceğiyle ilgili sizlerle çok sayıda toplantı yaptık. Bu yeni sistemde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz, gerçekten çok büyük bir yükün altına giriyoruz. Bunu yapmamda iki tane ana sebep var. Bir tanesi sizin artık para kazanmanız gerekiyor. Bununla birlikte daha kaliteli hizmet ağını oluşturmamız gerekiyor. İkinci ve daha büyük sebebiyse çok kıymet verdiğim Manisa'mdaki 1,5 milyon kişinin artık duraklarda beklememesi ve hak ettiği hizmeti almasıydı" dedi.

"Maddi kısmın garantörü Manisa Büyükşehir Belediyesidir"

Şoförlerin Manisalılara iyi hizmet vermesini isteyen Başkan Zeyrek, "Şoförlerimizin halkımızı güler yüzle karşılaması ve hak ettiği şekilde parasını kazanıp, evine rahat ve huzurlu şekilde gitmesi lazımdı. Bu sistemi kurduktan sonra artık geçilmeyen sokak, girilmeyen mahalle, ulaşılmayan bir yer kalmasın. Araçlarınızla şehrin her köşesinde dolaşın, artık vatandaşlarım da otobüs duraklarında beklemesin. Artık "benim sokağımdan caddemden otobüs geçmiyor" söylemini duymak istemiyorum. Bu yüzden dolayı sizlerle birlikte oturduk ve bu protokolü hazırladık. Bu protokolden dolayı ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü 1 Kasım itibariyle şehrin her yerinden otobüslerin dolaştığını görmek istiyorum. Sizlerden tek istediğim, Manisalı vatandaşlarınıza kendi aile eşrafınız gibi davranmanız. Onları güler yüzle karşılamanız ve onlara iyi hizmet götürmeniz. Maddi kısmı kesinlikle düşünmeyin, maddi kısmın garantörü Manisa Büyükşehir Belediyesidir" diye konuştu.

Manisa için trafik uygulaması geliyor

Manisa trafiğinin rahatlatılması için yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Zeyrek, şunları söyledi: "Manisa trafiği için önemli yerlerden bir tanesi olan Cumhuriyet Kavşağımızı dün açtık. Gediz Kavşağı'ndaki çalışmalar devam ediyor. Hemen akabinde Devlet Hastanesi ve Muradiye kavşağında da çalışmalarımız proje aşamasında. Bunları da tamamladığımızda, Manisa'mdaki trafiği rahatlatma noktasında çok ciddi adımlar atmış olacağız. Hem Manisa trafiğine çözüm olma noktasında hem ulaşıma çözüm olma konusunda benim işbirliği ortaklarım sizlersiniz. Sizlerle birlikte biz bu yükün altından kalkacağız. Önümüzdeki aydan itibaren de Manisa İçin Trafik uygulaması hayata geçiyor. Manisa İçin Trafik uygulamasında artık vatandaşlarımız durağa gitmeden önce, hangi aracın o durağa geleceğini, gelen aracın doluluk oranına kadar bilecek. Yapay zeka hesaplamasıyla yalnızca o günün değil, önümüzdeki iki günün trafiğinin nasıl akacağını, gidilecek en iyi rotayı gösterecek uygulamayı hayata geçireceğiz. Hem bu uygulama hem de sizlerle yaptığımız protokolle birlikte artık Manisa'mda ulaşımda tertemiz, bembeyaz bir sayfa açılıyor. Biz elbirliğiyle Manisa'nın ulaşım sorununu çözeceğiz"

"Toplu taşıma esnafının mağduriyetini gidermeye yönelik önemli adım"

Törende toplu taşıma kooperatifleri adına Gölmarmara Seyahat Kooperatifi Başkanı Feridun Sevenbige konuşma yaptı. Sevenbige, "Böylesine anlamlı bir projeye imza atan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e tüm taşımacı esnafımız adına içtenlikle teşekkür ederim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşınmasını sağlayan uygulamayı yeniden hayata geçirerek, hem toplu taşıma hizmetinin sosyal faydasını artırmanız hem de biz taşımacı esnafının mağduriyetini gidermeye yönelik önemli bir adım attınız. Toplumun her kesimini düşünen bir yaklaşımla yapılan bu destekler bizler için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin bizlere sunduğu bu işbirliği, kapsayıcı bir yönetim anlayışının en güzel örneğidir" dedi.

Toplu taşıma kooperatiflerinin yüzü gülüyor

Yapılan protokolün kendileri için önem taşıdığını ifade eden toplu taşıma kooperatifleri başkanları, Başkan Zeyrek ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA