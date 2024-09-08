Manisa'nın Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı - Son Dakika
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Manisa'nın Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı

Manisa\'nın Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

08.09.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan, "Manisa'nın kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun. Eylül ayı milletimizin tarihinde altın harflerle yazılı zaferlerin ayıdır. 30 Ağustos'un şanlı zaferleriyle başlayan kurtuluş mücadelemiz 9 Eylül'de düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle taçlanmış ve asil milletimize umut dolu yeni bir sayfa açmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası, kahraman ordumuz ve asil milletimizin destansı gayretinin bir sonucu olmuştur. 26 Mayıs 1919'da işgal edilen güzel şehrimiz Manisa, 3 yıl boyunca büyük acılar yaşamıştır. 8 Eylül 1922'de Fahrettin Altay komutasındaki kahraman süvari birliklerimizin zaferiyle Manisa yeniden özgürlüğe kavuşmuştur. Düşman işgali sırasında şehrimiz yerle bir edilmiş, evlerimiz, camilerimiz yıkılmış binlerce masum insanımız hayatını kaybetmiştir. Bu acı tablo bize bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Kahraman atalarımızın bizlere bıraktığı bu özgürlük mirasını koruyarak ülkemizi daha ileriye taşımak hepimizin ortak görevidir. Gelecek nesillere daha çağdaş, daha aydınlık bir Türkiye bırakmak bizim en yüce görevimizdir. Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin yazdıkları şiirleri okudu. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve konuk Bayat Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün dans gösterisi sunuldu. Törende Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarının sergilediği tüfekli gösteri izleyenleri gururlandırdı. Tören, Spil Dağcılık Kulübü üyelerinin 30 Ağustos'ta başlattığı "Zafer Yürüyüşü" kapsamında taşıdıkları Türk bayraklarını, protokol üyelerine teslim etmesiyle sona erdi.

Programlara Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları ve protokol üyeleri takip etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'nın Kurtuluşu 102. Yılında Kutlandı - Son Dakika

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