Yerel

Manisa'nın eski altyapısı yenileniyor

Manisa'da altyapı seferberliği devam ediyor

Başkan Zeyrek: "Ben kimsenin evinin suyunun kesilmesini asla istemem"

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal mahallesinde 30 yıllık kolektör yapısı, eski asbestli boruların yenilenmesi ve yeni vana sistemi için hayata geçirilen çalışmayı mahalle muhtarıyla birlikte inceledi. Başkan Zeyrek, "Manisa'daki vatandaşlarımızın mutluluğu için 7/24 ekiplerimle birlikte her zaman için sahadayım ve çalışıyorum. Vatandaşlarımız bize güvensin" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi sınırlarında devam eden ve Akpınar, Nurlupınar, Kazım Karabekir, Adnan Menderes, Ahmet Bedevi mahallelerine daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaşması için yapılan altyapı çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zeyrek'e, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, İçme Suyu Daire Başkanı Kerim Ali Oruç Orhan ve şube müdürleri eşlik etti. Başkan Zeyrek, 30 yıl önce döşenmiş kolektör yapısı ve ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli borular ile eski vanayı yenilemek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, altyapı seferberliğine devam ettiklerinin altını çizdi.

Başkan Zeyrek: "Vatandaşlarımız bize güvensin"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, çalışma alanında yaptığı açıklamada altyapı seferberliği ile eski sistemleri günümüz teknolojisine uygun hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Zeyrek, "Turgut Özal mahallemizdeyiz. Yaklaşık 30 yıl önce yapılmış kolektör yapısı ve asbestli borulardan kaynaklı su sıkıntılarını mahallemizde yaşıyorduk. ve altyapı seferberliğini başlattığımızı Ağustos ayının 2'nci haftasında duyurmuştuk. Bu seferberlik çerçevesinde Turgut Özal mahallemizde komple kolektör yapısını değiştirdik. Daha sonra bu kolektörü besleyen asbestli boruların günümüz şartlarına uygun bir şekilde PP borularla değişimini sağladık. Bundan sonra altyapının kanayan noktalarında biz MASKİ'mizle, belediye ekiplerimizle, tüm gücümüzle Manisa'mızın altyapısını değiştirmeye devam edeceğiz. Bugün, hem yerinde incelemelerde bulunduk hem de muhtarlarımızın MASKİ'den beklentilerini dinledik. Bu altyapı seferberliğini hem muhtarlarımızla, MASKİ ekiplerimizle, el birliğiyle Manisa'mın tüm ilçelerinde gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Biz, bu altyapı seferberliğinde vatandaşlarımızı tüm şeffaflığıyla anbean bilgilendireceğiz. Ben kimsenin evinin suyunun kesilmesini, kimsenin sudan mağdur olmasını asla istemem. Bunu siyasi bir figür gibi kullanan maalesef vatandaşlarımız var. Çünkü, biz her an vatandaşımızın her derdinde yanındayız ve yanında da olmaya devam edeceğiz. Manisa'daki vatandaşlarımızın mutluluğu için 7/24 ekiplerimle birlikte her zaman için sahadayım ve çalışıyorum. Vatandaşlarımız bize güvensin. Bütün şeffaflığıyla tüm bilgileri bizden alsın" dedi.

Muhtarlardan Başkan Zeyrek'e teşekkür

Mahalle muhtarları da yapılan çalışmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Başkan Zeyrek'e hayata geçirilen çalışma için teşekkür etti.

Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, "Yıllardır altyapı sorunlarımız vardı. MASKİ Genel Müdürlüğüne 1 yıl önce müracaat ettiğimde, 'Eğer bu altyapıyı yaparsak, maliyeti vatandaşa çıkarmak zorundayız' dediler. Yapmadılar. Ancak Ferdi Başkanımız geldiğinden beri tüm çalışmalarını takip ediyoruz. Özellikle birikmiş altyapı sorunlarımıza el attıkları için teşekkür ediyorum. Mahallemizde çalışma başlatıldı. Önümüzdeki günlerde branşmanlar da değişecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Bey başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürlüğüne, daire başkanlarına ve emek veren emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz Ferdi Başkanımızdan umutluyuz. Bu süreç içerisinde güzel şeyler yapacağına inanıyoruz. İmar ve sosyal hizmetler gibi çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Halk Ekmek, Kent Lokantası gibi hizmetleri sürekli takip ediyoruz. Başaracağına da inanıyoruz" derken, Nurlupınar Mahalle Muhtarı Mehmet Akşit, "Bu geçmişten kalan bir birikim. Bu çalışmalardan dolayı Ferdi Başkanıma, MASKİ Genel Müdürlüğüne ve emekçi kardeşlerime teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Ahmet Bedevi Mahalle Muhtarı Turan Şahin, "Bu çalışmalar bizim sağlımız için yapılıyor. Bundan güzel bir şey olamaz. Ferdi Başkanıma teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın da duyarlı olması lazım. Bu çalışmalar devam edecek. Su kesintileri de olacak. Biz vatandaşlarımıza bilgileri vereceğiz" şeklinde konuşurken, Akpınar Mahalle Muhtarı Erol Yılmaz da şunları söyledi: "Bence olması gereken çalışma buydu. Ferdi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ara ara su kesintileri olacak. Vatandaşlarımızdan bu konuda özür diliyoruz"

Başkan Zeyrek, sahada yapılan incelemenin ardından Turgut Özal Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.