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Manisa'nın üzerini kaplayan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Manisa'nın üzerini kaplayan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Manisa'nın merkez ilçelerini kaplayan beyaz bulutlar, Spil Dağı Milli Parkı'na çıkış yolunda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler, bulutlarla kaplı manzarayı fotoğraflayarak hatıra oluşturdu.

24.12.2023 - 12:45,
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Manisa'nın üzerini kaplayan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

MANİSA - Manisa'nın üzerini adeta beyaz örtü gibi kaplayan beyaz bulutlar, Spil Dağı Milli Parkı'na çıkış yolunda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin üzerini kaplayan beyaz bulutlar, bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'ndan doğa ve fotoğraf sevenler için kartpostallık görüntüler oluşturdu. Eşsiz manzarayı kaçırmak istemeyen Manisa ve İzmir'den gelen ziyaretçiler, Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda şehrin üzerini adeta beyaz örtü ile kaplayan bulutları görüntülediler, hatıra fotoğrafı çektiler. Milli parka çıkış yolunda bulunan ve 757 rakımlı seyir terasından manzarayı izlemeye İzmir'den ailesiyle birlikte gelen Necla Yavuz, bulutların oluşturduğu görsel şöleni çok beğendiklerini söyledi. Yavuz, "Manisa'ya Spil Dağı'nın muhteşem temiz havasını almaya ve manzarayı seyretmeye geldik. Manisa içinde geçerken çok sisli bir hava vardı, 'manzara seyredemeyeceğiz' diye üzülürken, seyir terasına geldik ve şimdiye kadar hiç görmediğimiz muhteşem bir manzarayla karşılaştık. İzmir'den buraya gelene kadar adeta 4 mevsimi yaşadık, şu an Manisa bulutlardan görünmüyor" dedi.

Ailesiyle Spil'e gelen Zeynep Özşeker ise "İlk kez bu kadar güzel bir manzara ile karşılaştık. Manisa adeta yok, bulutlardan görünmüyor. Buradan her yer bembeyaz görünüyor" dedi.

Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nın en yüksek tepesi olan Turan Bayraktepe mevkiinden manzarayı izleyen vatandaşlar da bu eşsiz manzarada hatıra fotoğrafları çektiler.

Manisa\'nın üzerini kaplayan bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kaynak: İHA
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