Manisa Soma\'dan Ankara\'ya yürüyen İmbat Madencilik işçileri Kırkağaç\'ta konakladı

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde ödenmeyen alacakları için Ankara'ya yürüyüş başlatan İmbat Madencilik işçileri, eylemlerinin ikinci gününde Kırkağaç Çamlığı'nda bir araya geldi. Borçlarını ödeyemediklerini ve ailelerinin geçimini sağlamakta zorlandıklarını belirten madenciler, alacakları ödenene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen ücretleri ve birikmiş işçilik alacakları için başlattığı Ankara yürüyüşü ikinci gününde devam ediyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi öncülüğünde yürüyen işçiler, ilk gün 17 kilometre yol kat ederek geceyi bir akaryakıt istasyonunda geçirdi. Madenciler, ikinci gün Kırkağaç Çamlığı'nda konaklayarak alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

KARA: "ÇOLUĞUMUZA ÇOCUĞUMUZA HARÇLIK VEREMEYECEK DURUMA DÜŞTÜK"

Maden-İş Sendikası işyeri baş temsilcisi Emin Kara, yürüyüş sırasında gece sert müdahaleyle karşılaştıklarını öne sürerek, "Ama yılmadık, yıkılmadık. Arkadaşlarımızla karar aldık, bu yoldan dönüş yok. ya bu haklar yatacak ya da bu yoldan dönüş olmayacak" dedi.

İşçilerin bir yılı aşkın süredir ücret ve alacaklarını düzenli alamadığını belirten Kara, borçlarının biriktiğini ve ailelerinin geçimini sağlamakta zorlandıklarını söyledi.

Kara, "Bankalara borçlandık, esnafa borçlandık, bakkala borçlandık. Çoluğumuza, çocuğumuza harçlık veremeyecek duruma düştük. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ağır ve tehlikeli bir iş yapıyoruz. Dikkat etmezsek sonu ölüm. Kendimizi işimize veremiyoruz" diye konuştu.

İşletmede yaklaşık 4 bin 500 kişinin çalıştığını ifade eden Kara, Soma'da maden sektöründeki sorunların bölge ekonomisini de etkilediğini, termik santralin borçları nedeniyle piyasada ciddi sıkıntılar yaşandığını, Yeni Anadolu ve Polyak maden işletmelerindeki gelişmelerin de işçileri etkilediğini anlattı.

İmbat Madencilik'in kapanmasını istemediklerini vurgulayan Kara, yetkililere seslerini duyurmak, sorunların çözülmesi halinde işlerinin başına dönmek istediklerini söyledi.

GÜRLEYEN: "MÜCADELEMİZ EKMEK MÜCADELESİ"

Maden-İş Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen de işçilerin taleplerinin ödenmeyen maaşlar ve geçmiş dönemden kalan işçilik alacakları olduğunu belirtti.

Gürleyen, "Talebimiz nettir. Ödenmeyen maaşlarımız, geriye dönük haklarımız. Bizim mücadelemiz ekmek mücadelesi, alın terimizin karşılığını alma mücadelesi. Kamuoyundan ve yetkililerden isteğimiz sesimizi duymaları" dedi.

Yürüyüşe katılan işçilerden biri, haklarını alana kadar eylemi bırakmayacaklarını belirterek, "Ekmek davası için buradayız. Hakkımızı alana kadar bırakmayacağız" diye konuştu.

Bir başka işçi ise yürüyüş sırasında biber gazına maruz kaldıklarını anlatarak, "Emniyet güçleriyle bir alıp veremediğimiz yok fakat bizi burada biber gazıyla karşılamalarına hiç gerek yok. Biz ekmeğimizi ve alın terimizin karşılığını almak için bu mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

Ankara'ya ulaşmak için otobüs firmalarından araç talep ettiklerini ancak bunun engellendiğini de öne süren işçi, alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Madenciler, sivil toplum kuruluşlarına, esnaf ve sanatkar odalarına, meslek örgütlerine ve bölge halkına dayanışma çağrısı yaparak Ankara yürüyüşünü sürdüreceklerini bildirdi.