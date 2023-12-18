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Mansur Yavaş, Genç Akademi Sempozyumu'nda konuştu - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Genç Akademi Sempozyumu'nda konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü tarafından düzenlenen 19. Genç Akademi Sempozyumu'na konuşmacı olarak katıldı. Yavaş, Ankara'da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yapılan çalışmalardan bahsederek, gençlerin eğitime eşit bir şekilde katılmaları için çalıştıklarını belirtti.

18.12.2023 - 12:08,
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Türkiye'nin Üniversite Buluşması" sloganıyla Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü tarafından düzenlenen 19. Genç Akademi Sempozyumu'na konuşmacı olarak katıldı. Ankara'da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yavaş, "Bir yönetici olarak benim görevim, gençlerin eğitime eşit bir şekilde katılmaları için, özellikle sosyal destek alan ailelerin çocuklarının, durumu daha iyi olanlarla eşit bir şekilde eğitim almaları için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Ankara TED Ata Sahne'de düzenlenen etkinliğe Türkiye genelinde 71 farklı üniversiteden, 82 farklı bölümden 1.600 seçkin öğrenci ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Türkiye'nin Üniversite Buluşması" sloganıyla Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü tarafından gerçekleştirilen 19. Genç Akademi Sempozyumu'na konuşmacı olarak katıldı.

Bugünün liderleri ile geleceğin liderlerini bir araya getiren sempozyumda Yavaş, Ankara'da çocukların ve gençlerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

YAVAŞ: "BEN GENÇLERİN FİKİRLERİNE ÇOK DEĞER VERİYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çok önemli bir toplantı. Ben gençlerin fikirlerine çok değer veriyorum. Neden değer veriyorum? Çünkü ülkemizin büyük çoğunluğu öğrenci, genç ve bu gençlerin yöneticilerden talepleri var. Beni ilgilendiren tabii ki Ankara… Ankara'da yaşayan 400 bine yakın üniversite öğrencisi ve ayrıca 2 milyona yaklaşan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri var. Bu gençlerin bizlerden talepleri var. Bir yönetici olarak benim görevim, gençlerin eğitime eşit bir şekilde katılmaları için, özellikle sosyal destek alan ailelere bu konuda, durumu daha iyi olanlarla eşit bir şekilde eğitim almaları için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

YAVAŞ: "BİZLER ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI ŞEHİRDEN KEYİF ALMALARI İÇİN ONLARA İMKANLAR SUNMAK ZORUNDAYIZ"

Her yaş grubundan öğrencininyaşadığı şehirden keyif alması için imkanlar sunulması gerektiğini belirten Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler öğrencilerin yaşadıkları şehirden keyif almaları için onlara imkanlar sunmak zorundayız. Ayrıca eğitimlerini alırken, o eğitimi bir üste taşımak için, daha iyi eğitim almaları için katkıda nasıl bulunabiliriz diye üst düzey bir takım kurslar ve teknoloji merkezleri açmak suretiyle gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Sadece teknik bölümlerde değil sosyal bölümlerde de özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyanları Türkiye'nin dış politika alanında çok yetkin isimlerin kurdukları bir dernekte seminerler verdirtmek suretiyle onların sadece eğitimde değil bu işte tecrübesi olanlarla buluşmasını sağlıyoruz. Bizim kamu yöneticisi olarak, bir sosyal destek alanların aynı şartta yetişmesini sağlamak, birde eğitim alan gençlerin hayata hazırlanırken belediyeden, kamudan talepleri ne ise görevimiz ölçüsünde onlara destek olmak. Ülkemizin geleceği siz gençlerde, buna samimi olarak inanıyorum. Ben kentimizde yaşayan gençlerin aklına ihtiyacımız var diyerek,  Gençlik Meclisi'mizin önünü açıyorum. O gençler bizden daha iyi yetişiyor, dünyayı daha iyi tanıyarak büyüyor. Dolayısıyla biz onların aklını kullanarak daha iyi yöneticiliği nasıl yapabiliriz ve aynı zamanda onlara daha nasıl iyi bir gelecek hazırlayabiliriz diye bunları yapıyoruz."

Mansur Yavaş, Genç Akademi Sempozyumu\'nda konuştu
Kaynak: ANKA
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