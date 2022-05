Maraton İzmir'de Sivil Topluma 4 Milyon TL'lik Katkı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği Maraton İzmir kapsamında Adım Adım ile organize edilen bağış kampanyasında yaklaşık 4 milyon TL para toplandı. Maraton İzmir'e katılan bin 678 koşucuyu 8 bin 532 bağışçı destekledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, en fazla bağış yapılan sivil toplum kuruluşu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla 17 Nisan'da üçüncüsünü düzenlediği Maraton İzmir kapsamında Adım Adım ile düzenlenen bağış kampanyasında toplanan para miktarı 4 milyon TL'ye ulaştı. Maraton İzmir'de iyilik peşinde koşan bin 678 kişi aracılığıyla toplam 18 bin 532 kişi bağışçı sivil topluma katkı sağladı.

EN ÇOK BAĞIŞI ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ ALDI

Farkındalık yaratan iş birliğiyle toplam 33 sivil toplum kuruluşuna bağış toplandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 822 bin 460 TL ile en fazla bağış alan sivil toplum kuruluşu olurken, Türk Eğitim Vakfı 799 bin 536, TEMA Vakfı ise 314 bin 647 TL bağış aldı.

"MARATON İZMİR İYİLİK PEŞİNDE KOŞMAYA ARACILIK ETTİ"

Maraton İzmir'e üçüncü kez katılarak 42 kilometrelik yarışı bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir'in artık her açıdan çok önemli bir markaya sahip olduğunu vurgulayarak, "Atıksız maraton hedefiyle koşulan Maraton İzmir, bir yandan Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik temasını desteklerken, diğer yandan herkesin iyilik peşine koşmasına aracılık etti. Maraton İzmir'de toplanan bağış miktarının her yıl katlanarak artacağına inanıyorum" dedi.