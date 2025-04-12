Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU'nun 11 yıllık 787 milyon TL'lik elektrik borcunu sıfırladı - Son Dakika
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU'nun 11 yıllık 787 milyon TL'lik elektrik borcunu sıfırladı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU'nun 11 yıllık 787 milyon TL'lik elektrik borcunu sıfırladı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinin Dicle Elektrik'e olan 11 yıllık 787 milyon TL'lik elektrik borcunun belediyenin öz...

12.04.2025 13:17  Güncelleme: 13:27
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU'nun 11 yıllık 787 milyon TL'lik elektrik borcunu sıfırladı

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinin Dicle Elektrik'e olan 11 yıllık 787 milyon TL'lik elektrik borcunun belediyenin öz kaynaklarıyla sıfırlandığını açıkladı.

Vali Akkoyun, Büyükşehir Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak mali disiplin anlayışıyla önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti. Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle ve tensipleri ile göreve geldiğimiz 4 Kasım 2024 tarihinden bu yana mali disiplini temel alan bir anlayışla Mardinli hemşehrilerimize şeffaf, hızlı, ulaşılabilir ve kaliteli kamu hizmetini sunmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda şeffaf mali yönetimi ilke edinerek, yılın belirli dönemlerinde kamuoyunu bilgilendireceğimizi de ifade etmek istiyorum. Göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar Mardin Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde olduğu gibi MARSU'da da kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesine önem veriyoruz ve özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Kamu kaynaklarının her bir kuruşunun Mardinlilerin hizmetine sunulmasının temel ilkeleri olduğunu belirten Vali Akkoyun, "Kamu hizmetlerini planlarken hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerini esas almaktayız. Bu doğrultuda, 10 ilçemizin altyapı, üst yapı, içme suyu, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, peyzaj, park ve bahçe, ulaşım, sosyal hizmetler ve sosyal donatılarla ilgili çalışmaları gayretle sürdürmekteyiz. Aynı zamanda ilçe belediyelerimizin ihtiyaçlarını da dikkate alarak onlara destek vermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sunulabilmesi için güçlü bir mali yönetimin getirdiği mali disiplin ve bu doğrultuda öz kaynaklarımızın verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır. Göreve geldiğimiz günden bugüne MARSU'nun içme suyu giderlerinden kaynaklı yüksek miktarda birikmiş elektrik borcu olduğu biliniyor. Her ay katlanarak devam eden bu borç, kurumumuz için ciddi bir yük teşkil etmekteydi. 30 Mart 2014'te kurulan MARSU bünyesinde o tarihten bu yana biriken ve 11 yıldır katlanarak büyüyen içme suyu kaynaklı Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş'ye olan 787 milyon lira elektrik borcunu göreve geldiğimiz 4 Kasım 2024 tarihinden itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde 31 Mart 2025 tarihinde tamamen sıfırladık" dedi.

"MARSU'nun vadesi geçmiş herhangi bir elektrik, SGK ve vergi borcu bulunmamaktadır"

Vali Akkoyun, MARSU'nun vadesi geçmiş her hangi bir elektrik, SGK ve vergi borcu olmadığını belirterek, "Dicle Elektrik ile yaptığımız görüşmeler ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun gayretiyle yapılan çalışmalar neticesinde planladığımız ödeme takviminden tam iki ay önce bu yükten kurtulmuş olduk. Üstelik bu borcu hiçbir kredi kullanmadan, tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla kapatmamız bizler için önemli bir başarı ve gurur vesilesidir. Bu süreçte emeği geçen Büyükşehir Belediyesi genel sekreterine, genel sekreter yardımcılarına, MARSU genel müdürüne, daire başkanlarına, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Dicle Elektrik yetkililerine teşekkür ediyorum. Bizler bu başarıyı Mardinli hemşehrilerimizin hizmetinde kullanılacak yeni yatırımların müjdecisi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Genel borç 1 milyar TL azaldı"

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin genel borcunda da önemli bir azalma sağladıklarını belirten Akkoyun, "Göreve başladığımız gün olan 4 Kasım 2024 itibariyle 3 milyar 186 milyon 58 bin TL olan borcumuzu, aldığımız tasarruf tedbirleri sayesinde 1 milyar 33 milyon 248 bin TL azaltarak 2 milyar 128 milyon TL'ye indirdik. MARSU bünyesinde; Mardin İçme suyu Projesinde Devreye Alınan Sultanköy Mevki 2 bin metre gömme depo ve şehir merkezine 7,5 kilometre Ana İsale Hattı, Koyunlu Terfi Merkezi-Cevizpınar Toplama Deposu 6.5 kilometre İçme Suyu Ana İsale Hattı projelerimiz devam ederken depo, sondaj, içme suyu ve kanalizasyon işleri için de 2025 yılında 3 aylık süre içerisinde 130 milyon 315 bin 249 TL yatırım gerçekleştirdik" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU'nun 11 yıllık 787 milyon TL'lik elektrik borcunu sıfırladı - Son Dakika

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