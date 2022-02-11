Üye Girişi
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı - Son Dakika

Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı

11.02.2022 08:45
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ve protokol üyeleri ziyaret ve açılışlar için Marmara Adası'nda temaslarda bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ve protokol üyeleri ziyaret ve açılışlar için Marmara Adası'nda temaslarda bulundu.

"Bayramiç" isimli feribotla başlayan ilk seferle Marmara İlçesine hareket eden Vali Şıldak ile beraberindekiler, Paşalimanı Adasının Balıklı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Şıldak ve beraberindekiler Marmara İlçesinde ilk olarak Recep Ahmet Mercan İlk ve Orta Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Recep Ahmet Mercan adına oğulları Alpsel Mercan ve Tansel Mercan tarafından yaptırılan 18 derslikli okulun açılışında konuşan Vali Şıldak, "İlimizde her alanda bir uyum, ahenk, birlikte çalışma ruhu, birlik ve bütünlük anlayışı hakim. Hayırseverlerimizin de İlimize katkıları bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Maddi değeri bir tarafa, İlçenin en gözbebeği noktasında harabe durumunda iken bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede yapılan bu okulun ikinci dönemin başına yetiştirilip eğitimin hizmetine sunulması çok önemli. Okulumuz 4'ü ana sınıfı, 14'ü ilkokul ve ortaokul olmak üzere toplam 18 derslikte 222 öğrenciyle geniş kapasiteli, bahçesiyle ve denize nazır konumuyla gençlerimize, çocuklarımıza eğitim verecek. Çocuklarımız burada güzel alışkanlıklar kazansınlar. Bilime, insanlığa ve milletimize hizmet etsinler." ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz her ile böyle belediye başkanı olsun dileklerini sunarken okul açılışında şöyle konuştu: "Mercan ailesini Tebrik ediyorum. Allah daha çok versin, daha çok hayırlı işlere vesile olsun. Her ile de böyle belediye başkanları lazım. Çünkü ben bunun gözümle çok. şahit oldum. Bir insan bu işi yaparken dara düşebiliyor. Ekonomik olarak bütçeyi ayarlıyor. Ama şu okul işini yapanların hepsi başlarken şöyle başlarız, şu kadarı anca verebiliriz diyor. Ama Allah nasip ediyor. Maliyetler de artıyor. Onların gelirleri de artıyor. Bir şekilde bu binalar mükemmel şekilde yapılıyor. Allah gani gani razı olsun Recep amcamızdan Evlatlarından." diye konuştu.

Marmara İlçesindeki kapsamlı programına devam eden Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Marmara Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'u ziyaret etti.

Marmara İlçesi programında açılış ve incelemelerde bulunmaya devam eden Vali Şıldak, atıl durumda bulunan bir alanın taş duvar işi, kamelya, kafe, park ve seyir terası ile birlikte yeni bir yürüyüş alanıyla İlçenin cazibe merkezi olacak Şifalı Su Seyir Terası ile kütüphane kafe olarak hizmet verecek, restorasyonuna Balıkesir Valiliğinin de katkı sağladığı Kole Burnu Tarihi Binasının açılışını gerçekleştirdi.

Vali Şıldak, Marmara Adasındaki programında Çınarlı Kültür Varlıklarını Yaşatma Derneği'nin envanteri ve Marmara Belediye Başkanlığı envanterine kayıtlı etnografik ve arkeolojik eserler teşhir tanzim aşamasının tamamlanarak sergileneceği Marmara Adası Tarih ve Deniz Müzesi'nde incelemede bulundu.

Programına Avşa Adasındaki temaslarıyla devam eden Vali Şıldak, adada yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı ile Jandarma Karakol Komutanlığı Binası Proje Alanında incelemelerde bulundu. Tamamlanarak hizmete sunulacak bu iki çalışmanın İlçenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Şıldak, yatırımların şimdiden İlçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Şıldak ve beraberindekiler program kapsamında son olarak vatandaşlarla bir araya geldi. Balıkesir'in Marmara Denizindeki kalbi olan İlçede olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şıldak, vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Hasan Şıldak'ın Marmara İlçesinde gün boyu yaptığı programına Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Marmara Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Umut Yavaş, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı
Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı

YORUMLAR
500

Marmara Adası, Hasan Şıldak, Balıkesir, Marmara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
08:34 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:27 İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Cenaze detayı dikkat çekti
08:19 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:08 Putin-Macron görüşmesinin perde arkası! Meğerse PCR testi yapmamış
08:03 Ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi
08:01 ABD, Ukrayna'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı yaptı
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 08:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement