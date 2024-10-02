Marmara Depremi Öncesi Kentsel Dönüşüm Hız Kesmeden Devam Ediyor

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(İSTANBUL) - Olası Marmara depremine hazırlıksız yakalanmamak için kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Büyükçekmece'de, riskli olduğu belirlenen 7 katlı bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Teknik ekibiyle yıkım bölgesinde inceleme yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Demir donatısının çok ama çok düşük olması nedeniyle nasıl bugüne kadar ayakta durduklarına hayretler içerisinde bakıyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, bugüne kadar riskli 53 binden fazla yapıyı yıkarak yerlerine depreme dayanıklı yapılar yapılmasına öncülük etti. Belediye, vatandaş ve müteahhit üçgeninde sürdürülen kentsel dönüşüm kapsamında Fatih Mahallesi'nde 47 yıl önce inşa edilen 7 katlı yapının yıkımına başladı. Yıkılan binanın beton ve demir yapısı görenleri şaşırttı. Beton parçalarının üzerindeki tuğla parçacıkları, midye ve deniz ürünleri kabukları gözle görülürken, kullanılan demirin de nervürsüz olduğu belirlendi.

Teknik ekibiyle yıkım bölgesinde inceleme yapan Başkan Akgün, şunları söyledi:

"Arkamızda yüksek katlı 2 tane binamız vardı. Bunlar 7 katlı binalar olarak biliniyordu. Bir tanesini daha önce yıktık. Şimdi diğerini de yıkıyoruz. Biz yıkmasak bile 5 büyüklüğündeki deprem onu yerle bir edecek durumda. Hemen karşımızdaki denizden alınan kumlarla yaklaşık 1969-1973 arasında yapılmış olan binalar bunlar ama en kötü tarafı deniz kumuyla yapılmış olması. Demir donatısının çok ama çok düşük olması nedeniyle nasıl bugüne kadar ayakta durduklarına hayretler içerisinde bakıyoruz. Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm bütün hızıyla devam ediyor. Bütün davamız; büyük deprem gelmeden vatandaşımızın önce canını sonra malını kurtarmaktır. Büyükçekmece Belediyesi, müteahhitler ve mal sahipleriyle birlikte üçlü bir konsorsiyumla bugüne kadar 53 binden fazla konutu yeniledik. Bundan sonra yüzde 30'luk büyük bir alanımız kaldı. Bize göre büyük. Çünkü deprem yaklaşıyor. 2030'dan da daha önce olabileceğini bilim insanları söylemeye başladı. Bu nedenle hep birlikte gece gündüz Büyükçekmece'de kentsel dönüşümle yatıp, kentsel dönüşümle kalkıyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi Tarık Erdoğan da binanın daha önce yıkılmamasının büyük bir şans olduğunu belirterek, "Buradaki beton parçasından da göreceğimiz gibi betonun içinde zamanında denizden alındığı çok belli. Midye kabukları, deniz ürünleri dahi var. Hatta bu betona tuğla parçaları karıştırmışlar. Betonun sağlıksız olduğu çok belli. Şuradaki ayrıntıya bakarsanız demirdeki korozyonu da çok rahat görebilirsiniz. Bütün demirlerin zamanında yapılırken nervürsüz demirden yapıldığı, depreme karşı dayanıklılığının hiç olmadığı çok belli" diye konuştu.