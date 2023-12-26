 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Marmaris Başsavcısı İzmir'e atandı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Başsavcısı İzmir'e atandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İzmir'e atandı. Marmaris halkı, sevilen başsavcıya veda ziyaretinde bulundu. Yeni başsavcı olarak Fatmagül Yörük atandı.

Marmaris Başsavcısı İzmir\'e atandı
26.12.2023 - 18:03,  Güncelleme: 18:05
Abone Ol

17 Ağustos 2022 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve atanan Turgay Karabulut, son Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile İzmir'e Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Marmaris'te görev yaptığı süre içerisinde sevilen ve saygı duyulan Başsavcıya Marmaris'in incisi SMAtip1 hastası Zehra bebek ve ailesi veda ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta yayınlan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 506 hakim ve savcının görev yeri değişti. HSK kararı kapsamında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da değişiklik gerçekleşti. Bu değişikliğin duyulmasının ardından ilçe yaşayanları başsavcıya veda etmek ve yaptığı üstün hizmetlerden dolayı teşekkür amaçlı ziyaretler gerçekleştirdi. Bu çerçevede makamında Marmaris'te yaşayan Zehra Dağ bebek ile Zehra'nın annesi Ümran Dağ ve babası Abdullah Dağ'ı ağırlayan Başsavcı Karabulut'a aile üzüntülerini ve yeni görev yerinde başarı dileklerini ilettiler.

Başsavcı Turgay Karabulut bu hafta boyunca mesai saatleri içinde Marmaris adliyesindeki makamında görevinin başında olacağı ve yeni görev yerine önümüzdeki haftalarda gideceği öğrenildi. Başsavcı Turgay Karabulut'un İzmir'e tayini çıkarken Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise İstanbul Anadolu Adliyesi savcılarından Fatmagül Yörük atandı. Fatmagül Yörük Marmaris'in ilk kadın Başsavcısı olacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Marmaris, Muğla, İzmir, İzmir, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Başsavcısı İzmir'e atandı - Son Dakika


19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız

Son Dakika
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 19:11:29. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Başsavcısı İzmir'e atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement