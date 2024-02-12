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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'yı makamında ağırladı, saygıyla geçecek bir seçim süreci diledi.

AKP'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Başkan Oktay'ı makamında ziyaret etti. AKP İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'in de hazır bulunduğu ziyarette seçim süreci ve güncel konular konuşuldu.

Ziyareti için Yazıcı'ya teşekkür eden Oktay, "Marmaris'te huzur ve barış içinde, nezaket dolu, saygıyla geçecek bir seçim süreci diliyorum. Tüm adayların da buna dikkat edeceğini biliyorum" diye konuştu.

Yazıcı ise "5 yıldır Marmaris'e hizmet eden Mehmet Başkanımıza ilçe sakinlerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.