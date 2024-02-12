Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'yı makamında ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'yı makamında ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı\'yı makamında ağırladı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'yı makamında ağırlayarak seçim süreci hakkında konuştular.

12.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'yı makamında ağırladı, saygıyla geçecek bir seçim süreci diledi.

AKP'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Başkan Oktay'ı makamında ziyaret etti. AKP İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'in de hazır bulunduğu ziyarette seçim süreci ve güncel konular konuşuldu.

Ziyareti için Yazıcı'ya teşekkür eden Oktay, "Marmaris'te huzur ve barış içinde, nezaket dolu, saygıyla geçecek bir seçim süreci diliyorum. Tüm adayların da buna dikkat edeceğini biliyorum" diye konuştu.

Yazıcı ise "5 yıldır Marmaris'e hizmet eden Mehmet Başkanımıza ilçe sakinlerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Serkan Yazıcı, Mehmet Oktay, Marmaris, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'yı makamında ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 19:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AKP Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'yı makamında ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement