Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: Turizm Bölgelerinin Dünyayla Rekabet Edilebilir Düzeyde Olması Gerekiyor

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Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, turizm bölgeleri bütçelendirilirken daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Turizm bölgeleri misafir odasıdır. Misafir geldiğinde açılan odalardır. O yüzden misafir odalarının, turizm bölgelerinin çok istenilen düzeyde, dünyayla rekabet edilebilir düzeyde olması gerekiyor" dedi.

İzmir'de düzenlenen TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'na katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ünlü, 2024 yılı turizm sezonuna ilişkin olarak, "2024 yılı turizm fena geçmedi diyebiliriz. Tabii ki olumsuz koşulların var olduğunu bilerek turizmci bir sezona hazırlanmıştı. Ama operasyon faaliyetlerinin iyi geçmesi, turizm açısından, otelcimiz açısından iyi hizmetlerin verilmesi her zaman bizim, Marmaris'in güçlü bir yönüdür. O yüzden gelen misafirin memnun olarak ayrılması geçmiş yıllardan bu yana Marmaris'in turizm yönünden en zor zamanlarda bile belli bir potansiyeli korumasına hep sebep olmuştur. O yüzden de turizm sezonu daha iyi yılları tabii oldu ama çok kötü geçmedi diyebiliriz" dedi.

"Fuarlara katılmaya devam edeceğiz"

Turizm fuarlarının öneminde de değinen Ünlü, "Fuarlar çok önemli. Bunu gittiğinizde aslında daha iyi anlıyorsunuz. Oradaki turizmin nereye gittiğini, kimlerin ön plana çıkmaya çalıştığını, neleri ön plana çıkartmaya çalıştığını, aslında bu fuarlarda çok net görebiliyorsunuz. Ama tek başına yeterli değil tabii. Turizm fuarları olmalı ama bunun başka aktivitelerle, başka faaliyetlerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle gördük gittiğimiz fuarlarda da. Bu yüzden bununla ilgili çalışmalarımızı arkadaşlarımızla birlikte başlattık. Bu çalışmaları etap etap önümüzdeki süreçte çok daha iyi sonuçlar vereceğini tahmin ediyoruz. Fuarlara katılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Turizmin barışla, huzurla desteklenmesi gerekiyor"

2025 yılında daha iyi verimli bir sezon beklediklerini de aktaran Ünlü, "Daha iyi, daha verimli sezon bekliyoruz. Belediyemizin yapacağı faaliyetlerle otelcimize, turizmcimize, esnafımıza sağlayacağımız fiziki katkılarla biz çok daha iyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Bizim beklentimiz her zaman olduğu gibi turizm sezonunda yüksek. Ama tabii ki turizm barış ortamını, huzur ortamını sever. Bunun sadece Marmaris'le, sadece bölgelerle ilgili olmadığını, ülkenin genel yapısının, ülkenin dışında içinde bulunduğu bölgenin genel yapısının da çok etkili olduğunu biliyoruz. O yüzden barışı, huzuru seven turizmin barışla, huzurla desteklenmesi gerekiyor. Ama etrafımızda hepimizin de bildiği gibi maalesef çatışmalar, savaşlar bulunuyor. Bunların en kısa zamanda son bulmasını ve sadece Marmaris değil ülkemizin bütün bölgelerinin bu tip turizm faaliyetlerinde bulunmasını arzu ederiz. Ülkemizin en büyük döviz girdilerinden bir tanesi çünkü turizm. Bizim 2025 sezonu turizm faaliyetlerinden beklentilerimiz bu yönde" ifadelerini kullandı. Turizm bölgelerinde bulunan belediyelerin bütçeden aldığı payla ilgili de açıklamalarda bulunan Ünlü, şunları kaydetti:

"Turizm bölgeleri bütçelendirilirken daha farklı değerlendirilmesi lazım"

"Bizim 96 bin nüfusumuz var. 96 bine göre bütün planlamamız yapılmış devlet tarafından ama normalde şu anda kışın bile yaşayan yaklaşık 150-200 bin nüfus var. Yazın ortalama 850 bin nüfus var. Biz bütün planlamamızı 96 bin nüfusa göre yapmak zorunda kalıyoruz. Yani ortalama 500-600 bin kişilik yıl boyunca bir nüfus olduğunu varsayarsak planlananın beş, altı katına hizmet veriyoruz yıl ortalamasında. Bu çok zor bir şey. Çok ciddi emek isteyen, özveri isteyen, motivasyon isteyen bir hal oluyor. Bir birimle kurduğunuz organizasyonu beş, altı birime hizmet etmeye aktarmak çok zor. O yüzden bunun tekrardan güncellenmesi, turizm bölgeleri için şart. Çünkü turizm bölgeleri normal bir belediyecilik yapmıyor. Dünyayla yarışan bir belediyecilik yapmak zorundayız. Çünkü bizim yarıştığımız sektör turizm ve çok fazla destinasyon var. Çok fazla bölge var. Yurt dışında da. Böyle olduğu için biz onlarla yarışın pozisyonunda olabilmemiz lazım. Şehirlerimizin bakımlı, temiz, tertipli, düzenli olması lazım. Temel belediyecilik hizmetlerinin de üstünde olması lazım. O yüzden turizm bölgeleri bütçelendirilirken, planlanırken çok daha farklı değerlendirilmesi lazım. Bunun çeşitli yöntemleri var; baz istasyonlarından alınabilir, kredi kartı harcamalarına veya sayılarına göre bir hesaplama yöntemleri var. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor.

"Turizm bölgelerinin dünyayla rekabet edilebilir düzeyde olması gerekiyor"

Konaklama vergilerinin turizm bölgelerine, belediyelere aktarılması çok önemli. Belki Motorlu Taşıtlar Vergisinden alınan vergilerin miktarının belediyelere aktarılması mümkün. Bu gibi faaliyetlerle belediyelerimizi güçlendirirsek belediyeler sonuçta hem vatandaşına hem yurt dışından gelen ziyaretçilere hizmet eden kurumlar. Biz onları buradan memnun ayrılması sağlamak zorundayız. Yollarımızın bakımlı, düzgün olması gerekiyor. Derelerimizin temiz olması gerekiyor. Sokaklarımızın temiz olması gerekiyor ama bunların hepsi tabii bütçeyle oluyor. Buradan bu insanların dünyanın her yerine bir uçakla gidebildiğini ve dünyada inanılmaz bir turizm rekabeti olduğunu düşündüğümüzde bu faaliyetlere, bu bütçeleme, planlama işlerine biraz daha farklı gözle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Eskiden evlerimizin misafir odası vardı. Turizm bölgeleri misafir odasıdır. Misafir geldiğinde açılan odalardır. O yüzden misafir odalarının, turizm bölgelerinin çok istenilen düzeyde, dünyayla rekabet edilebilir düzeyde olması gerekiyor ki hedefler tutsun. Yoksa gelen bir misafir memnun ayrılmadıktan sonra bir sonrasını düşünmek çok mümkün olmayacaktır. Planlar tutmayacaktır. İleriye dönük planlar zayıflayacaktır. O yüzden turizm bölgeleriyle ilgili planlamanın mutlaka gerçekçi yapılması lazım. Dünyayla rekabet edebilir olması lazım. Bu bizim bölgelerimiz için çok önemli elzem diye düşünüyorum."

Görevdeki 8 ayını anlattı

31 Mart seçimlerinden bu yana ilçedeki çalışmalarını aktaran Ünlü, "Biz önce içeriyi toparlamaya, belediye içinde bir düzenleme yapmaya başladık. Çünkü içerisi sağlam olacak ki dışarıya düzgün hizmet verebilelim. Bununla ilgili de çok yol aldığımızı düşünüyorum. Çok fazla sayıda personelimiz vardı. Ben 2019 yılına kadar belediye meclis üyeliği yapmıştım. Bizim o dönemde 600 personelimiz vardı yaklaşık. Biz göreve geldiğimizde 900 personelimiz vardı. Yani yüzde 50 bir personel sayısı artmış. Bu tabii ki belediyenin ekonomik olarak da yükünün arttığı anlamına geliyor. Biz şu anda yaklaşık 800 personeldeyiz. Belediye temel hizmetlerimizde hiçbir aksama yok. Çok önemli bir şey. Yaklaşık 75-80 milyon civarında bir kaynağı belediyemizde tutarak ve hizmetlerden hiçbir geriye gitme olmadan bir kaynağı belediyemize tutmuş olduk, sağlamış olduk. Seçim döneminden sonra direkt biz yaz sezonuna girdiğimiz için hem inşaat yasağı hem sezon başlaması dolayısıyla biz temel belediyecilik hizmetlerinde elimizden geleni en iyi şekilde planlamayla yaptık. Bu dönemden sonra da şehrin ihtiyacının olduğunu düşündüğümüz çalışmalara başladık. Yol düzenlemelerimiz, bakım çalışmalarımız, derelerimizle ilgili çalışmalarımız, temizlik faaliyetleri. Bunların koordinasyonu ve planlanması, makine parkının güçlendirilmesi, gibi planladığımız şeyler var. Bunun dışında sosyal belediyecilik hizmetleri anlamında bir Halk Kafe açtık. Bunların sayısını artırmayı planlıyoruz. Kreş açacağız. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Bir kültür merkezi açacağız. Orada vatandaşlarımızın kullanabileceği bir alan yaratacağız. Sivil toplum örgütleriyle ilgili kullanabilecekleri alanları planlıyoruz. Aslında sosyal belediyecilik ve temel belediyecilik hizmetleri anlamında önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaları hem planlıyoruz hem de yeni yılla birlikte bunlara başlamış olacağız. Kentin ihtiyacı olan yeni yolların yapılması, eski yolların yenilenmesi, güncellenmesi, çağdaş bir görünüme kavuşturulması, kaldırımlarıyla, elektrik direklerinin yer altına alınmasıyla, yolların yeniden düzenlenmesi bunları da tabii ki zaten doğal görevimiz olduğu için bunları saymıyoruz ama bunlar tabii ki belediyemizin bir programında olan şeyler" şeklinde konuştu.

"İç cepheyi güçlendiriyoruz"

Ünlü, SGK ve vergi borçlarına ilişkin olarak, "Bizim değildi, bizden öncekilerin gibi devlette böyle bir şey yok. Kurumlarda süreklilik esas. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen ödemeleri, planı kendilerine sunduk. Biz ödemelerimizi yapıyoruz. Büyük bir kısmını da erittik borcumuzun. Yavaş yavaş toparlıyoruz. İç cepheyi güçlendiriyoruz aslında. Hem belediyenin kurumsal yapısını hem belediyenin bizden önceki dönemin bıraktığı borçları biz elimizden geldiği şekilde en hızlı biçimde ödemeye belediyemizi bu yükten kurtarıp bu kaynakları belediyemizin içinde tutup halkımızın hizmetine yönlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.