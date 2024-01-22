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Marmaris Belediyesi Ara Tatilde Ücretsiz Animasyon Filmi Gösterimleri Düzenliyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Ara Tatilde Ücretsiz Animasyon Filmi Gösterimleri Düzenliyor

Marmaris Belediyesi, ara tatil etkinlikleri kapsamında çocuklar için ücretsiz animasyon filmi gösterimleri düzenliyor. Etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de tatilin keyfini çıkarıyor. Gösterimlerin yanı sıra tiyatro oyunları ve diğer etkinlikler de düzenleniyor.

Marmaris Belediyesi Ara Tatilde Ücretsiz Animasyon Filmi Gösterimleri Düzenliyor
22.01.2024 - 15:50,  Güncelleme: 15:52
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Marmaris Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz animasyon filmi gösterimleri başladı. Çocuklar gönüllerince tatil geçirmenin keyfini çıkardı.

Marmaris Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Etkinlikler bugün saat 11.00'da "Köstebekgiller" isimli filmin gösterimiyle başladı. Belediyenin hazırladığı ücretsiz sinema gösterimlerine katılan çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi. Animasyon karakterleriyle birlikte filmi izleyen çocuklara aileler de eşlik etti.

2 hafta sürecek etkinlikte 26 Ocak Cuma, 29 Ocak Pazartesi ve 4 Şubat Pazar günü "Köstebekgiller" ile "Perili Orman" animasyon filmleri Armutalan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek. Filmler dönüşümlü olarak saat 11.00 ve 18.00'da çocuklarla buluşacak. Ayrıca 1 Şubat Perşembe günü de "Pinokyo" isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyun 14.30 ve 16.30 olarak iki seans halinde Armutalan Kültür Merkezi'nde oynanacak. Sömestr kapsamında ayrıca İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda da etkinlik düzenlendi. 13.30'da başlayan etkinlikler hafta boyu devam edecek.

Etkinliklere tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ara tatilin eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklere tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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