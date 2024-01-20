Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, 715 kişiye destek sağladı

Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, psikolojik, hukuki ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan kadınların, çocukların ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. 2022 yılında açılan merkez bu zamana kadar 715 kişiye farklı konularda destek oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın kadınlara yönelik önemli projelerinden biri olan Kadın Danışma Merkezi, açıldığı günden bugüne ilçede psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında oldu.

EĞİTİMLER HIZ KESMEDİ

2022 Mart ayında açılan Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde aradan geçen yaklaşık iki yıllık süreçte 415 vatandaşla görüşüldü. Psikoeğitimler ve psikoterapi yapıldı. Ayrıca 2 hizmet içi eğitim, 3 halka açık eğitim ve panel düzenlendi. Ayrıca Marmaris'e gelen depremzede vatandaşlara özel psikoterapi yapıldı. YKS tercih döneminde paydaş kurumlar ile birlikte Atatürk Meydanı'nda 3 gün süren danışman günlerinde yaklaşık 200 öğrenciye destek olundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Şiddette Karşı Mücadele Günü gibi özel günlerde de halka farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'ndaki yeni yerinde ve mahallelerde birebir görüşmeler planlandığını dile getiren yetkililer ayrıca destek isteyenlerin 0 252 412 73 74 numaralı telefondan randevu alabileceğini belirtti. Ücretsiz olarak psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten yetkililer, "Marmaris'teki kadınlar aile içi iletişim, ergen danışmanlığı, öfke yönetimi, stres, anksiyete, depresyon gibi tüm psikolojik konularda başvurabilirler. Bu dönem sıklıkla karşılaşılan dijital bağımlılık konusunda psikoeğitimler olacak. Bu eğitimden ailelerimiz hem çocukları hem de kendileri için faydalanabilir" açıklamasını yaptı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Kadın Danışma Merkezi'ndeki çalışmalara büyük önem verdiğini söyleyen Başkan Mehmet Oktay, "Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak üzerimize düşeni yapıp bu sosyal hizmeti hayata geçirdik. İhtiyaç duyulan her noktada hizmete devam edeceğiz" dedi.