Marmaris Hisarönü'nde servis otobüsü kontrolden çıkıp devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Marmaris Hisarönü'nde servis otobüsü kontrolden çıkıp devrildi, 14 kişi yaralandı

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Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde otel personelini taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak devrildi, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı; 3 kişinin tedavisi sürerken bir yaralı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

(MARMARİS) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak devrildi, kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi'ndeki yolda meydana geldi. Otel personelini taşıyan servis otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi, Özel Ahu Hastanesi ve Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaralıların büyük bölümüne ayakta müdahale edildi, 3 yaralının tedavisinin sürdürdüğü, bir yaralının ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Servis şoförünün işe yeni başladığı ve güzergaha yeterince hakim olmadığı iddia edildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Marmaris Hisarönü'nde servis otobüsü kontrolden çıkıp devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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