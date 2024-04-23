Marmaris\'te 23 Nisan kutlamaları çocuk korteji ile sona erdi

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(MUĞLA) - Marmaris'teki 23 Nisan kutlamaları düzenlenen çocuk korteji ile sona erdi.

Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Marmaris Belediyesi çocukların katılımıyla bir de kortej gerçekleştirdi. Ketenci Otel önünde başlayıp 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona eren bayram kortejinde, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkanı Acar Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Çam, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve çok sayıda vatandaş da çocuklara eşlik etti.

Animasyon karakterleriyle birlikte ellerinde bayraklar ve balonlarla yürüyen çocuklar, 23 Nisan şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Çocuklara eşlik eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Birbirinden güzel etkinliklerle bayramımızı coşkuyla kutladık. Bu coşkuya ortak olan tüm çocuklarımıza ve büyüklere teşekkür ediyorum. Egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu bir kez daha kutluyor; Ulu Önderimiz Atatürk'ü sevgiyle anıyorum" dedi.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Aksaz Bandosu'nun konseriyle kutlamalar sona erdi.