Menemen'de nişanlısı tarafından öldürülen avukat Penbegül cübbesi konularak defnedildi - Son Dakika
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Menemen'de nişanlısı tarafından öldürülen avukat Penbegül cübbesi konularak defnedildi

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Menemen'de nişanlısı polis memuru tarafından öldürülen avukat Özge Penbegül (26), Hacıkerimoğlu Buhara Camii'ndeki cenaze töreninin ardından defnedildi. Tabutuna avukat cübbesi konulan Penbegül'ün törenine İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ve meslektaşları katıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesinde polis memuru nişanlısı tarafından tabancayla vurularak öldürülen avukat Özge Penbegül (26), son yolculuğuna uğurlandı.

Penbegül için Hacıkerimoğlu Buhara Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen ile meslektaşları katıldı.

Tabutunun üzerine avukat cübbesi konulan Penbegül'ün annesi, kızının tabutu başında gözyaşı döktü.

Cenaze namazı öncesinde Penbegül'ün kadın meslektaşlarının ön safta yer almak istemesi üzerine kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Penbegül'ün cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Menemen Mezarlığı'nda defnedildi.

Tülbentli Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, Özge Penbegül ile 3 Ekim'de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında aile evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Erol, tabancayla Penbegül'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini vurmuştu. Penbegül olay yerinde, Erol ise kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA
Serhat Sökmen3. SayfaMenemenGüncelİzmirPolisYerelSuçSon Dakika

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