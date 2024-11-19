Meram Belediyesi arama kurtarma ekibi kurdu

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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, doğal afetlerde, arama kurtarma operasyonlarında ve acil yardım ihtiyaçlarında görev yapmak üzere kurduğu Meram Arama Kurtarma ekibi MAK'ı tanıttı.

Meram Belediyesi muhtemel afetlerde arama kurtarma operasyonları gerçekleştirecek ve diğer tüm acil durumlarda görev yapacak özel bir ekip oluşturdu. Modern müdahale araçları ve afet anında gerekebilecek tüm teçhizatla donatılan ekip, kesintisiz teyakkuz halinde olacak ve deprem sonrası enkaz çalışmalarından her türlü afette yaraları sarmaya, acil yardım ihtiyaçlarından mobil iaşe dağıtımına kadar her açıdan hızlı müdahale edebilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibi ziyaret etti, teçhizat, donanım ve araçlarını denetledi. Başkan Kavuş'a bu ziyaretinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile Meram Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Meram Yönetim Kurulu üyeleri ve AFAD Konya yönetici ve uzmanları eşlik etti.

"Önceliğimiz afete dayanıklı sağlam binalar ve sağlam yapılar"

İncelemeleri sonrasında yaptığı açıklamaya, insanlığın tarih boyunca, deprem, sel, kuraklık, heyelan, çığ ve volkanik patlamalar gibi doğal afetlerin tehdidi altında kaldığını hatırlatarak başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bugün dünyanın en gelişmiş en zengin ülkelerinin bile tüm teknolojik ve mekanik gelişmelere rağmen bu tehdidi tam anlamıyla bertaraf edemediklerine dikkat çekti. Dünyanın doğal afetlerden korunmak ve etkilerini en aza indirmek için artık teknolojinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullandığını ifade eden Başkan Kavuş, "Doğal afetlerde kayıp yaşamamak adına işe, binalarımızı, yaşam alanlarımızı, tüm afetlere hazır bir şekilde inşa ederek başlama mecburiyetimiz var. Türkiye bunu başarmak için çok çabalıyor ve önemli mesafeler de kat etti. Etmeye de devam ediyor. Bu noktada gereken tüm reformları hızla ortaya koyuyor. Belediyeler olarak bizlere de önemli görevler düşüyor. Planlamalarımızı, denetimlerimizi kanunlar ve kurallar çerçevesinde yaparak insanımızın bu noktada sıkıntı yaşamaması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Can ve mal kaybını önlemenin yolu profesyonel arama-kurtarma çalışmalarından geçiyor"

Afetlerle mücadelenin ikinci aşaması olan arama ve kurtarma çalışmalarının da en az sağlam yapılar kadar önemli olduğuna işaret eden Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de olduğu gibi afetlerden yüzde yüz emin olmak mümkün değil. O sebeple arama kurtarma çalışmaları da bu noktada hayati önem taşıyor. Arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları, doğal afetlerde, hayat kurtarma, enkaz altından sağ kurtarma, afet sonrası koordinasyon ve toplum güvenliği gibi hayati görevleri yerine getirir. Afetlerin etkileriyle başa çıkmak, bu ekiplerin doğru eğitim alması, doğru donanıma sahip olması ve etkili bir şekilde çalışabilmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, arama kurtarma ekiplerinin ve ekipmanlarının iyi bir şekilde organize edilmesi ve sürekli olarak hazırlıklı olmaları, doğal afetlerin yol açtığı can ve mal kaybını azaltmada kritik bir rol oynuyor."

"Modern araçlarımız, donanımımız ve eğitimli personelimizle Konya'da ilk akredite ekip olmak istiyoruz"

Afetlere müdahale ve arama-kurtarma noktasında Meram Belediyesi olarak büyük bir adım attıklarını ve Meram Arama Kurtarma Ekibi MAK'ı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kavuş, "Başta Meram olmak üzere Konya, ihtiyaç ya da talep olması durumunda da tüm ülke geneline hizmet vermek amacıyla belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde Meram Arama Kurtarma Ekibi (MAK) oluşturduk. MAK, eğitimli ekibiyle, donanımıyla, teçhizatıyla afetlere karşı bugün itibariyle tam anlamıyla görevinin başında. MAK'ı araç, personel, donanım ve ekipmanlarla güçlendirdik. Başlangıçta 27'şer kişilik 2 ayrı ekipten oluşan 54 MAK personelimize AFAD İl Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından eğitimler verildi. Ekibimizi daha güçlü hale getirmek için özel donanımlı arama kurtarma aracımızı MAK'a dahil ettik. Bu araçta yok yok. Bunun yanı sıra özel çadırlarımız, günlük 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mobil mutfağımız, özel tasarlanmış çok amaçlı otobüsümüz, loder, beko loder, vinç, kule tipi jenaratörlü aydınlatma, vinç, kamyon gibi iş makinalarımız MAK bünyesinde göreve hazır. Allah ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü doğal afetten korusun. Hiç ihtiyaç hissettirmesin ama ihtiyaç duyulursa da biz ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için tüm donanımımızla, eğitimli personelimizle daima hazır ve nazır olacağız. Tüm bu özelliklerimizle AFAD tarafından akredite olmaya hazırız, Konya'da akredite olan ilk ekip olmayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş ve beraberindekiler arama kurtarma ekibinden araçlar, teçhizat ve donanım hakkında bilgi aldı. - KONYA