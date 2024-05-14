Meram Belediyesi Engelli Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor

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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, özel bireylerin hayatlarına dokunmak adına bugüne dek pek çok yatırımı hayata geçirirken, yaptıklarıyla engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşların hayatlarına dokunmak, yaşamlarını kolaylaştırmak, hayata katılımlarını sağlamak ve ailelerine destek olmak için pek çok çalışmanın altına imza attı. Atılan her adım ilçede yaşayan engelliler ve ailelerinden büyük beğeni ve takdir topladı. Bu çerçevede hayata geçirilen yatırımlardan biri olan DOSD Meram, eğitim modeliyle tüm ülkeye örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, bu yapısı ve öngördüğü eğitim modeliyle Türkiye'deki bir ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Durunday Mahallesi'nde bulunan merkez 8 bin 835 metrekare arsa alanı içerisinde, eğitim birimleri, sosyal tesis, idari birimler, rehabilitasyon uygulama alanı dahil bin 340 metrekare kapalı alana ve 5 bin metrekare yeşil alana sahip.

DOSD Meram down sendromluların hayatlarına dokunuyor

Öte yandan merkezde 6 bireysel eğitim sınıfı ve 2 grup eğitim sınıfı bulunuyor. Bireysel sınıflarda haftada 240 saat eğitim, grup sınıflarında ise haftada 192 saat eğitim imkanı sağlanan merkezde, spor atölyesi, fizik tedavi merkezi ile konaklama alanları bulunuyor. Kapalı ve açık alanlarda uzmanların özgün programlarıyla sunulan eğitimler sayesinde özel çocukların dil ve motor becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Merkezde ayrıca verilen seminerlerle aileler bilinçlendiriliyor.

"Engelli nakil aracı, "Hastaneye nasıl gideceğim?" diyen engellilerin yüzünü güldürdü

Meram Belediyesi, 'Engelli Nakil Aracı' ile de ilçede yaşayan engelli bireylerin yüzlerini güldürdü. Tekerlekli sandalyeli engelli bireyleri ve refakatçilerini hastane randevularına götürüp getiren 'Engelli Nakil Aracı' da önemli bir açığı kapattı. Hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veren Engelli Nakil Aracı ile engelli vatandaşlar için artık 'Hastaneye nasıl giderim?' sorunu Meram'da ortadan kalkmış oldu. Yanında refakatçisi ile birlikte kabul edilen engelli bireyler, hizmetten yararlanabilmek için en az bir gün öncesinde mesai saatlerinde 0332 320 10 00 no'lu telefondan randevu almaları gerekiyor.

Akülü şarj istasyonları ile Meram'da engelliler artık yolda kalmıyor

Diğer taraftan Meram Belediyesinin kurduğu akülü araç şarj istasyonları ilçe genelinde yaşayan yürüme engelli vatandaşların önemli bir ihtiyacını giderdi. Meram Belediyesi Hizmet Binası önü, Meram Devlet Hastanesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Kapu Camisi - Bedesten, Anıt Meydanı, Kayalıpark ve Kızılay Hastanesi gibi ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen şarj istasyonları engelli vatandaşların hem ulaşımlarını hem de yaşamlarını kolaylaştırıyor. Bu istasyonlar sayesinde akülü tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar artık yolda kalmıyor.

"Meram engelleri kaldırmak için pek çok yatırıma ve etkinliğe şahit oldu"

Şehrin, engelli vatandaşların sosyal yaşamını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilmesinin, onları hayata bağlayacak etkinliklere ve donatılara sahip olmasının sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı olduğu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu anlayışla ilçe genelinde engelleri kaldırmak adına pek çok çalışmaya imza attıklarını hatırlattı. Attıkları her adımla engelli vatandaşlar için bir fiziki engelin daha ortadan kalktığını belirten Başkan Kavuş, "Meram Belediyesi olarak sosyal hizmet anlayışımızın gereği yaptığımız yatırımlarla tüm dezavantajlı grupların ve yakınlarının yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biz Meram olarak büyük bir aileyiz ve aile olmanın gereği neyse onu yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Biz taraftan şehrimizi onlara göre dizayn etmeye çalışırken diğer taraftan da onların mutluluğu ve ailerinin rahatlığı için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların bazıları sadece şehrimiz için değil tüm ülke için örnek teşkil etti. Bu çalışmalarımız aynı gayretle sürecek, engelli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA